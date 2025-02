Nausicaa Bonnín: «Mi trabajo no lo validan unos premios, sino actuar cada día»

Nausicaa Bonnín (Barcelona, 1985) comenzó en teatro siendo bastante pequeña, de la mano de su padre, el director teatral Hermann Bonnín, hijo de mallorquines. Las teleseries, como El cor de la ciutat o Cites, y el cine engrosan su curriculum, en el que figura su nominación al Goya a la mejor actriz de reparto por La infiltrada. Esta semana, el día 28 de febrero, actuará en el Teatre Principal de Palma con la obra La presència, de Carmen Marfà y Yago Alonso, con dirección de Pau Carrió. Ha actuado en más ocasiones en Mallorca, a la que asegura que le une «una relación más emocional que otra cosa».

¿Qué es ‘La presència’?

Es una comedia con toques de suspense y el punto de partida son dos hermanos que se encuentran en la casa de la montaña del padre, en medio de una tempestad. No pueden salir de allí y el padre está en sus últimas horas. A partir de ahí, suceden muchos conflictos familiares y en algún momento empiezan a aparecer ciertas presencias que no sabemos de dónde salen.

¿Cómo casan humor con miedo y suspense?

Bueno, en los momentos de máxima tensión, yo creo que muchas veces reírse es una de las primeras estrategias que tenemos. En un momento de tensión como es el miedo, uno de los recursos es la risa. Creo que aquí se engarzan un poco estos dos géneros.

¿Esta obra le ha hecho replantearse cosas sobre lo que se nos escapa de lo objetivo, de lo real?

No, supongo que me ha hecho preguntarme hasta qué punto creemos o dejamos de creer. No me ha hecho plantearme nada que no tenga claro. Pero supongo que también es un ámbito en el que es difícil tener las cosas claras, las cosas que no controlamos. Podemos tomar una decisión sobre qué creemos, pero es difícil tener las cosas claras porque al final no son cosas perceptibles y son cosas que no controlamos.

Va combinando teatro, cine, series... ¿Se siente más cómoda en alguna disciplina en especial?

No, más cómoda no, creo que son códigos muy diferentes, cada uno aporta cosas diferentes y se tiene que hacer desde lugares muy diferentes. Para mí es un aprendizaje constante, de seguir investigando, tanto el código audiovisual como el código teatral. Hay momentos en los que me siento más cómoda en un sitio que en otro, o que tengo más necesidad de una cosa u otra. Pero creo que lo bonito de este trabajo es poder encajarlo todo y que todo me aporte.

‘La infiltrada’ y ‘El 47’ se llevaron el premio Goya a mejor película ex aequo. ¿Cómo interpreta esta decisión de la Academia?

Bueno, no había pasado nunca, no es una decisión de nadie, las dos películas tuvieron el mismo número de votos exacto, que me parece una cosa insólita y con un punto simbólico. Para mí el mundo de los premios es divertido, es bonito, no deja de ser un show que tiene muy poco que ver con la realidad de nuestra profesión. No sé si hay una película mejor o una actriz mejor, porque cada trabajo es diferente y tiene sus valores. Para mí hay una cosa simbólica en un ex aequo y es compartir este mérito, porque no creo que haya una película mejor, todas hemos llegado ahí, por tanto, todas tienen un valor.

Hace 15 años estuvo nominada al Goya como mejor actriz revelación y ahora como actriz de reparto. ¿Qué supone?

Me parece un regalo bonito y una experiencia bonita. Al final, es lo que decía, estos premios no dejan de ser la fiesta de nuestro cine, celebrar que tenemos un cine diverso, profundo y, de hecho, tenemos un cine donde hay muchas más películas muy válidas y muy bonitas que no han podido llegar hasta allí, porque el sistema funciona así. Al final, no deja de ser un escaparate del talento que tenemos y una pequeña recompensa para la obra hecha. Pero igual que me lo merecía yo, se lo merecían muchas grandes actrices que han hecho grandes papeles en películas de este año que no han tenido tanto recorrido, pero que tienen mucho mérito.

Esa nominación, ¿se traduce en más ofertas de trabajo? ¿Cambia en algo su carrera?

Yo creo que no. Al final, mi trabajo no lo valida estar nominada a unos premios, mi trabajo lo valida mi día a día, actuar, hacer función cada día cuando hago teatro o ir a grabar cada día cuando estoy haciendo una serie o una película. Si alguna cosa me ha aportado más trabajo este año, ha sido que La infiltrada lleve 19 semanas en cartel, más allá de los Goya.

En la película, su personaje tiene miedo de que su embarazo la aparte del trabajo. ¿Ha sentido lo mismo en su carrera como actriz?

Sí, yo creo que es inevitable, no solo en mi trabajo, en cualquier trabajo, seas freelance o no, sea artístico o no. Como mujer, cualquier trabajo, desgraciadamente, está muy atravesado por este tema. Hay muchas mujeres que van a entrevistas de trabajo y, antes de dárselo, lo primero que les preguntan es si tienen hijos o pretenden ser madre. Entonces, creo que es una cosa que nos atraviesa a todas, más allá de tu profesión. En el momento en que yo fui madre, estaba en medio de la pandemia, nadie trabajaba, entonces, la verdad es que fue un choque menos que tuve, porque todo el mundo estaba parado.

¿Qué proyectos tiene para 2025?

Seguimos de gira con La presència hasta otoño, tenemos muchos bolos en octubre, noviembre y diciembre. Después, volvemos a Barcelona y empiezo a grabar una serie. Se llama 33 días y es para Atresmedia.

