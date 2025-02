La compañía de teatro La Calòrica «abre el melón» de la convivencia en su primera serie

Los asistentes a las clases y demás actividades de los centros cívicos «son una pequeña representación de los vecinos del barrio en el que viven. Cuando alguien se apunta, no elige a sus compañeros, por lo que tal vez comparte este espacio de encuentro inevitable con gente que tiene historias, procedencias y circunstancias muy distintas a las de uno".

"También pueden diferir la forma de ser, el sentido del humor, las ideas políticas, las creencias... pero se ven obligados a convivir con otras personas durante un tiempo determinado para hacer algo que les apetece».

Así explica el mallorquín de adopción Joan Yago el tema principal de Sala polivalent, la serie de la que es director y guionista junto a Israel Solà y que se estrenará el próximo lunes, 3 de marzo, en 3Cat, la plataforma gratuita de TV3.

La compañía teatral catalana La Calòrica, en la que también están como actrices las isleñas Júlia Truyol y Esther López, da el salto al audiovisual con esta ficción de seis episodios de 20 minutos de duración.

Una clase de baile, un taller de cerámica, un encuentro de fans de un antiguo programa infantil, la ludoteca y otras iniciativas de un centro cívico que se desarrollan en su sala polivalente ponen a prueba a los 30 personajes del metraje, que interpretan los cinco actores de la compañía.

Júlia Truyol y Esther López con sus compañeros bailando 'voguing' / La Calòrica

Temas

«La serie abre el melón de la convivencia, aunque con temáticas distintas en cada capítulo, como el clasismo en la ciudad, la solitud no deseada, la pareja como institución, la homofobia y la visibilización de las diferencias, la crianza, la ecoansiedad relacionada con el cambio climático, los cambios generacionales, la tensión por la gentrificación...», enumera Joan Yago.

Todo ocurre con un ritmo ágil donde «quedan bien planteados los conflictos que surgen e incluso se evita dejar las cuestiones muy abiertas, aunque seguro que habrá espectadores que se queden con ganas de más, ya que cada tema por supuesto que daría para un mayor desarrollo», añade.

De hecho, «cuando finaliza el capítulo de la clase de voguing dance, la discusión que tienen aún no ha terminado, aunque deciden ir al bar a tratar de solucionarlo. Eso me gusta mucho, el mensaje de intentar llegar a un consenso. Los problemas a veces no pueden arreglarse en un episodio de 20 minutos, pero en la vida real es importante trabajar para llegar a solventarlos», anima el director y guionista de La Calòrica.

Otra escena de 'Sala polivalent' con las actrices mallorquinas / La Calòrica

Conexión

El mensaje que transmiten es claro y extrapolable a cualquier ámbito: «Al final no queda otra que convivir con más personas y, aunque a veces sea muy difícil y surja la confrontación, lo mejor que podemos hacer es aceptarnos mutuamente, aprender unos de otros, intentar conectar e incluso, si puede ser, tratar de querernos un poco», en palabras de Yago.

Cree que lugares como los centros cívicos, Casals de Barri y este tipo de espacios compartidos «tienen una poética especial que da pie a dicha conexión». Lo han querido reflejar en su primera serie, una experiencia «fantástica» que les ha acabado de meter el gusanillo del audiovisual.

Referentes

«Somos una compañía teatral y seguiremos siéndolo, pero hacía años que hablábamos de probar este formato y nos ha encantado, por lo que nos gustaría continuar el camino y ver si Sala polivalent u otros proyectos tienen más vida», según avanza.

Los referentes en su primera incursión han sido series como las comedias Little Britain, The Office e Inside No. 9, «ejemplos para que el público se haga una idea del tono», compara quien se define a sí mismo y al resto como «experimentados consumidores de comedias televisivas». Eso no significa que estuviesen metidos en el lenguaje audiovisual a nivel profesional, de ahí las alabanzas a «todo el equipo que ha ayudado a hacer fácil lo difícil».

Entre planos, contraplanos, un episodio en plano secuencia, otro con una ambiciosa coreografía y hasta un dinosaurio en escena, la esencia de La Calòrica no se pierde. «Hacemos hincapié en nuestro espíritu a través del juego actoral de los cinco interpretando a todos los personajes y con un pequeño homenaje al teatro».

Suscríbete para seguir leyendo