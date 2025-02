La vida de Fernando ‘Estrella’, músico de la Movida, icono pop, activista LGTBIQ+ y cocinero de Almodóvar, en un documental

Fernando Fernández Jiménez (Utrera, Sevilla, 1960-2023), conocido como ‘La Estrella’, sigue brillando dos años después de su muerte. Sus amistades, numerosas y muchas de renombre, no olvidan al que fuera músico de la Movida, fundador de Peor Imposible, icono pop, activista LGTBIQ+ y cocinero. Uno de esos amigos, el director Pedro de Echave (Palma, 1963), le ha querido rendir un sentido homenaje en un documental que lleva por título Estrella, cometa, satélite y planeta. El pas per la Terra de Fernando la Estrella. La película, producción de IB3 Televisió con la participación de Quindrop Producciones Audiovisuales y La Perifèrica, se proyectará a finales de mayo en el Teatre Principal de Palma, en el estreno del festival OUT!, la Mostra de Cinema LGTBIQ+ de Balears.

Una persona que se hacía querer

«Estrella era una persona que se hacía querer, y a la que, curiosamente, se le permitían ciertas licencias: en el lenguaje, en las actitudes, hacía cosas en público que a otra persona se nos censuraría o le acusarían de escandoloso. Todo eso en él era natural, porque su personalidad era así. Estrella fue alguien único, peculiar», confiesa el responsable del documental.

Rossy de Palma, bajo una imagen de Fernando 'Estrella' / Cedida por Pedro de Echave

Hermano de Rossy de Palma, Pedro de Echave conoció a Estrella gracias al grupo Peor Imposible, aplaudido por su estética provocativa y unos directos que mezclaban música, teatro y performance. «Estuve en el primer concierto de Peor Imposible, en Ses Voltes, en 1983, y ahí fue cuando conocí a Estrella. Un concierto que lo tengo un poco en una nebulosa pero recuerdo que todo fue bastante caótico e improvisado. Rossy y Angelines Ureña [integrantes de Peor Imposible], al ver que había tanta gente, se pusieron muy nerviosas y se escondieron detrás de una cortina a tocar sus instrumentos. Estrella se acercó y les soltó: ‘pero qué hacéis ahí escondidas, salid de ahí’. Y las sacó para que les viera la gente».

Peor Imposible, grupo en el que militó Fernando 'Estrella', que aparece en primer término, sobre la arena / .

En los primeros 80, Ses Voltes funcionaba como un espacio autogestionado, al margen de licencias y permisos oficiales. En cualquier caso, «nunca diré que entonces había más libertad que ahora, lo que había eran más espacios no controlados», matiza. Aquel estreno de Peor Imposible «fue un exitazo» que desbordó las expectativas del grupo. «Las personas que he entrevistado hablan de que se presentaron en Ses Voltes hasta 800 personas. Eran los años de la movida, había muchas ganas de cambio y lo de aquí era un reflejo de la movida madrileña pero con muchas diferencias, porque Peor Imposible llegó un poco en la parte final de aquellos años de efervescencia creativa, y era diferente. De hecho no hay ningún grupo de la movida madrileña que pudiéramos equiparar a Peor Imposible, por su puesta en escena, frescura, incluso musicalmente tenían una personalidad muy acentuada».

Las etapas de su vida

El documental propone un viaje biográfico y cronológico a través de la vida de Fernando Estrella. Una película que despega y concluye en su pueblo natal, Utrera, en Sevilla. Nacido en 1960, fue el mayor de cinco hermanos. «Su infancia fue como la de cualquier niño que no tiene una sexualidad normativa. Algunos de los personajes que intervienen en el documental subrayan que Estrella nunca estuvo en el armario. Siempre estuvo fuera de él, ya de pequeño tenía muy claras cuáles eran sus implicaciones afectivo-sexuales. Te puedes imaginar que en la Andalucía de los años 60 eso no era fácil. Lo que sí tuvo es una familia muy comprensiva, y un entorno de amigos también bastante comprensivo. Estrella acababa conquistando a los demás, se hacía querer», subraya De Echave.

Fernando 'Estrella', en sus años de juventud con melena / .

Un episodio que cambiaría su vida fue el servicio militar, obligatorio en los años 80, de hasta trece meses en el Ejército de tierra. A Estrella le tocó irse a Segovia, donde le pillaría el 23-F, metido en el cuartel. «En la mili no lo pasó mal, siendo abiertamente gay se lo pasó muy bien, porque tuvo amantes, no se ocultaba. Él tenía buenos recuerdos de la mili. Pero el factor que le haría cambiar definitivamente es que en la mili coincidió con Toni Socias, y la forma de ver la vida de Toni a Estrella le abrió los ojos. Cuando acaban la mili, Estrella dice: yo me voy a Mallorca con Toni».

Rossy de Palma y Fernando, dos grandes amigas / .

Y así fue. En Mallorca montarían el Sindicat de Dissenyadores, con sus desfiles de moda y pasacalles, germen del que nacería Peor Imposible, con Sara Ledoux, Lina Estrany, José Virtudes, Baltasar Munar y Sulpicio Molina también en sus filas. Cuando la isla se le quedó pequeña, todo el grupo viajó a Madrid, instalándose en la capital. «La etapa madrileña fue muy importante, porque ahí Estrella conocerá a mucha gente, tendrá grandes amistades, como Alaska, Bibi Andersen, Almodóvar, Antonio Banderas o el fotógrafo Alberto García-Alix. En Madrid se rodea de todo ese personal efervescente que había en esa época».

Un gran cocinero

De regreso a Mallorca, Estrella explotará su faceta como cocinero, con la que ya antes había conquistado a Almodóvar y a todo el equipo de Mujeres al borde de un ataque de nervios, la película que triunfó en los Goya de 1988 y que aspiró a los Oscar en la categoría de mejor filme internacional. «Durante el rodaje de esta cinta se produjo la famosa anécdota del gazpacho. Él me contó que se fue con un coche, con Antonio Banderas, a buscar el gazpacho a su casa, pero Almodóvar lo encontró muy claro de color, él quería un rojo potente para las escenas. Lo que hizo Almodóvar fue poner otro más rojo, y el que hizo Estrella era el que se tomaban las actrices en las tomas de prueba. Y como se repetían las tomas, pues disfrutaron todas. Yo no estuve en Hollywood, pero mi gazpacho, sí, decía orgullosa Estrella».

Fotografía de Fernando 'Estrella' tomada por su amigo Alberto García-Alix / García-Alix

«Era un cocinero muy bueno —añade De Echave—. Fue su madre la que le enseñó todas las recetas. Estrella nunca dejó de ser cocinero, lo alternaba con sus actividades artísticas, con sus performances, su música. Hacía mucha cocina internacional, pero era la andaluza la que le dio la fama».

Sus últimos días

Hace ahora dos años, Utrera vio morir a uno de sus hijos ilustres. Por su tanatorio pasaron a despedirse el alcalde, Jose María Villalobos; el secretario del Movimiento LGTBI del PSOE de Andalucía, Manolo Rosado; el cineasta y actor Eduardo Casanova; Alfonso Llopart, director de la revista Shangay; Pepa Charro, La terremoto de Alcorcón; el actor Paco León; o la escritora Valeria Vegas, entre muchos otros. El féretro estuvo engalanado en todo momento por una bandera arcoíris, dos fotografías (una de Alberto García-Alix y la otra, que capta una elegante pose con 4 rosas en la mano realizada en los 80), y coronas de flores, como la que se remitió desde su amado Flexas. No faltaron las muestras de cariño y notas de condolencia de muchísimos personajes famosos, como Almodóvar, Eva Hache, Rossy de Palma, Bibiana Fernández, y también de entidades como la SGAE o la Academia del Cine Español, que durante la entrega de los Goya le dedicó unos segundos de recuerdo en su apartado in memoriam.

«Estrella se enfrentó a la muerte de una forma que sorprendió a todo el mundo», afirma. «Le diagnosticaron un cáncer muy avanzado, y le dieron muy poco tiempo de vida. Con una serenidad asombrosa, que todo su entorno destaca, decidió: si esto es lo que hay, yo me quiero despedir con una fiesta. Y así se organizó una fiesta en Madrid, a la que acudieron todas sus amistades, una fiesta de cumpleaños (63) que acabaría convirtiéndose en una fiesta de despedida. Allí hizo su show, rodeado de la gente que le quería, y de ahí se fue al hospital para, poco tiempo después, fallecer».

Pedro de Echave, director del documental, en primer término / .

Con su muerte, Estrella no solo dejó multitud de amistades, también infinidad de fotografías, vídeos, mucho material gráfico de sus diferentes etapas. «Hemos tenido que seleccionar y bucear bien, porque sabíamos que había imágenes pero no eran fáciles de encontrar, estaban dispersas. En la película hay testimonios de su familia, de su madre, sus hermanos, Rossy y Lina Estrany de Peor Imposible, Paco León, Edu Casanova, Alberto García-Alix, Pepa Charro y Xavi del Flexas, Joan Bauzá y Pep Noguera de Diabéticas Aceleradas…»

Estrella, cometa, satélite y planeta. El pas per la Terra de Fernando la Estrella no es el primer audiovisual en la producción de Pedro de Echave, volcado en el audiovisual desde hace años. Uno de sus trabajos más conocidos está dedicado a la memoria histórica de Balears: Totes les Aurores, basado en sus escritos, historiadores y testimonios de personas que conocieron a la líder sindicalista y comunista mallorquina. Preguntado por la apertura de juicio oral al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, por un delito de odio en la Cámara al arrancar con violencia la fotografía de Aurora Picornell y las Roges del Molinar, Echave responde: «No creo que esto llegue muy lejos pero si sirve para que no se repitan esos hechos o para que deje un cargo que ostenta ominosamente, porque no se lo merece, pues estaría muy bien. También está bien que la denuncia parta de las asociaciones civiles y memorialistas, del pueblo llano».

