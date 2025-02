Joan Punyet Miró: «La fruta secreta, prohibida, del color de Miró ha salido a flote ahora en mi vida»

Joan Punyet Miró es músico, escritor y artista plástico. El nieto de Joan Miró bucea en sus recuerdos de niñez y el impacto de los colores que utilizaba su abuelo se reflejan ahora en unas obras de gran formato que ha titulado Monocromías. La próxima semana, del 4 al 9 de marzo, las expondrá en Garaje Lola, en Madrid.

¿Qué son ‘Monocromías’?

Una monocromía es una ventana a una nueva dimensión espiritual. Una monocromía es un espacio, una ventana, una puerta hacia una nueva percepción de tu persona. Una monocromía es un ejercicio plástico que te abre el corazón y el alma hacia nuevas sensaciones y emociones que nunca has experimentado. Una monocromía, para mí, es una reflexión espiritual de tu persona.

¿Y cómo surgió esta exposición que se verá en Madrid?

Surge del impacto que tuve cuando tenía 10 añitos, en el estudio de mi abuelo, en 1978, porque estuve inmerso en un mundo de rojos, azules y amarillos que me dieron una impresión extraordinaria. Y claro, con 10 años, pues te lo guardas dentro, el impacto es muy grave, muy fuerte, muy violento, lleno de luz, lleno de fuerza y, también, por algún error, se guardó dentro de una caja en mi subconsciente colectivo. Y con los años, vas evolucionando como creador, vas viajando, y ahora es el momento en mi vida que esta fruta secreta, prohibida, del color de Miró ha salido a flote. Y son estos cuadros que van a Madrid.

¿Qué ha propiciado que saliera esto que tenía guardado?

Yo soy como una manzana, como una alcachofa, soy como un melocotón, como una zanahoria… Toda persona necesita madurar como una fruta. Y mi presencia en este mundo es efímera. Y pienso que este tipo de ciclos vitales requieren una maduración y necesitas vivir lo que has de vivir y pasar por lo que has de pasar, frustraciones, insultos y poco respeto por ti y poco respeto por tu trabajo, para que todo vaya haciendo una eclosión y una evolución al margen de las personas y de las opiniones. Y ahora es el momento de madurez que ha hecho posible este cambio en mi vida.

¿Y qué recuerdos concretos hay detrás de esos cuadros?

Son imágenes grabadas de mi vida en Son Abrines, de sus paseos por los jardines mirando el cielo azul, yendo a nadar a la playa de Cala Major, los amarillos de Miró, los magníficos momentos con Raimon cuando cantaba D’un roig encès... Y esos recuerdos que me vienen de la infancia, de su pintura, de su fuerza cromática, que ahora de repente ha aparecido en mi vida en un momento totalmente inesperado, con unas pinturas monocromáticas de muchísima fuerza.

El artista llevará obras de gran formato a Madrid. / B. Ramon

Expuso en Barcelona, ahora en Madrid. ¿Lo hará en Mallorca?

En el mes de mayo iré a Manila, a las Filipinas, a pintar, y me gustaría mucho tener una exposición en Mallorca. Sí, a mí me gustaría mucho, sin duda.

¿En la Fundació Miró?

Uy, no lo sé, con el tiempo, ya lo veremos. También me gusta mucho la música y la poesía. En Madrid haremos un concierto de tres canciones de mi banda, de Mad Recyclers. No toco ningún instrumento, pero sí escribo poemas que musicamos con la banda, que hablan del cambio climático y del problema de la Dana en València y de esta transición ecológica que hará que Mallorca sea el Sáhara y se acabe el turismo del sol y la playa y nos tenemos que plantear cambios para un turismo más cultural, como el de la Fundació o del Baluard y tener otros paradigmas para reinventar nuestro futuro.

Afirma que el arte debe ser reivindicativo. ¿Qué reivindica el arte de Juan Punyet?

La ecología. La ecología y la conexión con la tierra. Te lo explico. Mi abuelo y Camilo José Cela hablaban del canto de la tierra, del grito de la tierra, y es un poco evidenciar el grito de la tierra, la unión con la tierra, en un momento en el que las nuevas generaciones se están alejando de la naturaleza, yo quiero reivindicar el acercarnos a la naturaleza, porque del polvo venimos y al polvo iremos. Y estamos aquí de una manera cíclica, efímera y nuestra manera de entender la vida, la tecnología digital, la inteligencia artificial, nos está alejando de nuestra esencia. Y eso es muy grave. Reivindico que la gente joven reconecte con las playas, con las montañas, con el campo, para saber de dónde venimos y a qué pertenecemos.

Dice que esta exposición marca un antes y un después. ¿En qué sentido?

En el sentido de volver a los inicios, a mi infancia. Yo soy mallorquín, nací en Palma. Toda la vida he estado rodeado por la naturaleza, en la casa de mi abuelo, en los talleres y reivindico la fuerza de los colores. Reivindico la fuerza máxima en pinturas monocromáticas como una expresión hacia una nueva dimensión. Y creo que son ventanas hacia la reflexión de lo que queremos hacer y lo que queremos ser.

La anterior exposición en Barcelona, ‘Mont-roig’, eran principalmente blancos y negros. Y esta es la explosión del color.

Sí. Yo creo que la creación te hace pasar por la evolución y te hace pasar por la experimentación. Cuando leía los textos y las entrevistas a mi abuelo, hablaba de etapas. Y son etapas creativas. Es verdad que todo requiere una evolución y, ahora, no sé por qué, esta ventana a mi interior se ha abierto hacia el color, con una investigación técnica máxima de materias, tintas y gouaches para encontrar estos colores eléctricos, estos colores llenos de vitalidad, no unos colores pastel apagados, sino todo lo contrario, con unos cuadros en los que he aplicado unas materias con la mano para dar esta vida. Quiero crear una nueva etapa. Hay artistas que se han vinculado mucho con el azul, como Yves Klein o mi abuelo mismo, con el negro, el gran americano Ad Reinhardt, o el pintor francés Pierre Solage, que hablaba mucho del negro, o Henri Matisse, que también hablaba mucho del negro. Y yo he querido ir hacia el azul, el amarillo, el rojo, el blanco y el negro.

Este año tendrá lugar una gran exposición sobre Miró en Palma. ¿Se ha tardado demasiado en organizar algo así aquí?

Sí, es curioso, pero también en Miró hay una evolución, piensa que su obra aquí está muy identificada con la Fundació, pero ahora, como se hará en la Llotja, el Baluard, el Solleric y la Miró, cogerá un cariz muy importante, con un gran catálogo, con obras desde el Museo Reina Sofía y colecciones particulares. El alcalde, Jaime Martínez, ha hecho todo un trabajo, con todo el Consistorio, de apoyar la cultura de Mallorca de una manera increíble, y esperamos que en la inauguración nos acompañe el rey Felipe VI, porque su padre, Juan Carlos, era vecino de mi abuelo y en la época de la transición política tuvieron mucho que hacer para abrir España al mundo. Porque después del franquismo estábamos totalmente aislados y abrieron una nueva etapa y creo que es importante reivindicar la figura de Joan Miró Mallorca como faro internacional que puede traer cultura de calidad y artistas, o pintores o escultores extranjeros que se instalen aquí y vean Mallorca como un lugar para la creación, no únicamente turismo de sol y playa, sino turismo cultural también.

¿Y qué le hace falta a Mallorca culturalmente?

Le hace falta entender el potencial que tenemos por la naturaleza, por las playas, por la montaña y que cada vez vienen más extranjeros a comprar casa aquí porque han descubierto de nuevo Mallorca. En la época de mi abuelo, estaba Ava Gardner, Errol Flynn, Camilo José Cela, Tito Cittadini y ahora viene gente de Hollywood, de Netflix, gente de la cinematografía, la pintura, la escultura y cada vez hay más artistas y creadores en Mallorca, creando aquí.