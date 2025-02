Uns ciutadans addictes als llibres

Vaig llegir a les pàgines d’aquest diari l’entrevista que, diumenge passat, Mar Ferragut va fer al pedagog i filòsof Gregorio Luri. Em varen agradar les coses que hi diu, les propostes que fa de cara a la recuperació o el reforçament dels conceptes bàsics de l’educació, allò que els mestres vells deien que havien d’esser els objectius de l’escola: aprendre de llegir, d’escriure, de comptar, de parlar en un debat, d’estimular la memòria, de reforçar el vocabulari, d’estimar els llibres. Sobretot, vaig tenir l’alegria de sentir que tots els professors –el de llengua, però també el de matemàtiques, el de biologia, el de física- són responsables de la qualitat lectora dels seus alumnes. Responsables vol dir que no solament el professor de llengua ha de tenir esment perquè els que assisteixen a les seves classes sàpiguen llegir bé, sinó que l’adquisició de les competències lingüístiques i la construcció del lector son una responsabilitat de tots els que intervenen en l’activitat escolar.

He parlat de les competències lingüístiques. Que vol dir, això? La maduresa lingüística, el coneixement de tots els registres que configuren els sabers referits a la comprensió i a l’expressió a través del llenguatge. Només aquells que dominen aquests registres tindran la possibilitat de classificar i organitzar tot allò que saben. L’organització de tot el que hem après depèn del domini que tenim del llenguatge. Si el teu llenguatge és limitat i escàs, també ho serà la teva capacitat de sistematitzar i estructurar els teus coneixements. A vegades he pensat que bastaria que els estudis que s’imparteixen a les escoles i als instituts tinguessin una única intenció: la capacitat d’aconseguir la maduresa lectora. Si aprenem de llegir bé, haurem guanyat el millor combat, perquè el domini del llenguatge condueix a l’activació i la millora de la intel·ligència.

Vull pensar que molts de professors d’avui ho tenen clar. Saben que, si no desvetllen l’interès per la lectura, els alumnes dels nostres centres educatius en sortiran pobres de remeis. Pobres de remeis és una expressió que feia servir mossèn Antoni M. Alcover per significar l’estretor mental, la manca de recursos propis de l’enteniment; perquè la facultat de comprendre és la millor eina de què disposam els humans.

Llavors cal plantejar una pregunta: de quina manera es pot estimular la lectura –hauria de dir les lectures- entre una generació de joves que senten una poderosa atracció per altres coses abans que pels llibres? Sovint es diu que llegir ha d’esser un plaer. Hi afegiria que ha d’esser un plaer lent. Afortunats aquells que han tingut un professor que els ha ensenyat a llegir a poc a poc, detenint-se i demorant-se en el text que llegeixen. S’ha de llegir a poc un text literari, però també un text científic que ens permet aprofundir en el coneixement.

I hauríem d’aconseguir que els lectors que hem tingut la capacitat de formar segueixin essent lectors durant tota la vida. Gent addicte als llibres. Que el plaer de llegir perduri en el temps. I quin és el paper que la nostra societat, entrat el tercer mil·lenni, assigna a la lectura? Com es construeix la biografia d’un possible lector? Per quina raó costa tant aconseguir que la gent llegeixi?

No ens hem de cansar de dir que la lectura és una porta que obre nous espais a la ment. Ho han de creure els professors. Ho han de creure els pares. Però tots ells, pares i professors, han d’esdevenir mediadors en la construcció del lector. Perquè ningú neix lector i quan veig un nin o un jove que llegeix un llibre pens que aquell llibre continua parlant en secret a aquell jove.

És probable que la construcció d’aquest lector que voldríem per a tota la vida passi per entrar en la memòria profunda de les coses continguda en les paraules: solitàries, sense més càrrega significativa que la que han acumulat a través del temps. Un camí que ens mena a les paraules que ens diuen com és el món en què vivim. Però sobretot ens diuen com ens imaginam què podria esser el món.

Suscríbete para seguir leyendo