Pep Noguera, fundador de Diabéticas Aceleradas: «Seguimos siendo las mismas burras que hace 40 años»

Felicidades por el 40 aniversario. ¿Le gusta revisitar el pasado o prefiere centrarse en el presente?

No me aterra echar la vista atrás. Estamos aquí, y eso ya significa mucho, el estar vivos. Me gusta recordar los buenos momentos de la vida, y Diabéticas ha sido uno de ellos, pero hay que echar para adelante, no queda otra.

Al margen de Diabéticas, ¿qué otros buenos momentos le ha dado la vida?

He podido trabajar de lo que me gusta y me han regalado vida para seguir viviendo, y eso no tiene precio. Me hicieron dos trasplantes que me han permitido llegar hasta aquí. Sin ellos yo no estaría vivo. Me diagnosticaron diabetes con cuatro años y nunca había tenido la sensación de estar bien hasta que llegaron los trasplantes. La diabetes es una enfermedad muy cabrona.

¿Qué puede anunciar de los festejos de Diabéticas Aceleradas por sus cuatro décadas de carrera?

Como soy el único que queda de la primera hornada, en 1985, cuando nació como una broma el grupo Diabéticas Aceleradas, pues ando metido en diferentes historias. Por un lado, un documental, que lleva su trabajo, porque yo tengo un vicio muy bueno: lo he guardado y sigo guardando todo, desde recortes de prensa de los años 80 a fotografías y todo lo que te puedas imaginar. Revisando todo este material yo mismo me sorprendo de todas las cosas que hemos hecho con Diabéticas, y con todo tipo de gente. Por otro lado, también queremos publicar con Tomeu Canyelles, director y uno de los autores de Ses matanceres, los textos teatrales de nuestras obras. Es algo que nos pide la gente, y a nosotros nos encantaría que algún día alguna compañía representara nuestros espectáculos. Y además también trabajo en la edición de un libro de estos 40 años de Diabéticas. Hay tanto por contar… Diabéticas ha marcado una época, un movimiento. Dicen que somos parte de la historia de España. No sé si eso es bueno o malo, pero lo dicen.

Con ustedes llegó otra lectura, desde el humor y la locura, de la sociedad que nos forma y conforma.

Con nosotros llegó el atrevimiento y otra manera de ver el travestismo. Abrimos muchas puertas. Es algo que nos damos cuenta cuando nos paran por la calle y nos cuentan que salieron del armario un mediodía viéndonos en No te rías que es peor. Tampoco íbamos de eso, de meter o de sacar a alguien del armario. Ya lo dijo Pedro Almodóvar cuando celebramos nuestros 25 años en los Premios Shangay: «En la cultura nocturna madrileña las Diabéticas fueron, y son, el único eslabón, la única continuación legítima, de la famosa movida madrileña de los años 80».

Pep Noguera, fundador de Diabéticas, en el Port de Pollença, frente a una pintada con simbología nazi / Gabi Rodas

Almodóvar les dio a conocer al gran público en su película Tacones lejanos, pero Diabéticas llevaba años pateando los cabarets, no solo de su Palma natal, también de Madrid.

Llegamos a Madrid en el 89, gracias a nuestras hermanas de Peor Imposible. Ellas se fueron antes, por edad y porque sí. Fuimos a Madrid a buscarnos la vida, queríamos vivir del arte.

¿Fueron bien recibidas en la capital?

Fuimos con una intención, y no creo que fuéramos las únicas: la de conocer a Alaska y trabajar con Almodóvar. Era un deseo que tenían la mayoría de provincianos de aquella época que se dedicaban al arte. A mí me tenían loco programas como La bola de cristal o películas como Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, o las de John Waters. No sé cómo, pero los sueños se hicieron realidad, y les conocimos.

Entrar en el círculo íntimo de Almodóvar no debió ser sencillo.

Fue cuestión de suerte, por casualidad. Yo llegué a Madrid con dos maletas, solo, no estaban ni Lina Mira, ni Joan Bauzá, ni Miguel Adrover, que fueron las primeras Diabéticas. Sí estaba Toni Socias, que aun estaba con Peor Imposible aunque tenía ganas de probar nuevas cosas. Él me ayudó a tocar a algunas puertas. El Madrid de entonces no tenía nada que ver con el de ahora, todo era más cerrado. La hoy famosa movida madrileña no era nada, solo era una movida de drogas. Gracias a la mánager de Peor Imposible, Luisa Martínez, actuamos en una fiesta de la revista Primera Línea [estaba dirigida a un lector fundamentalmente masculino, incidiendo en el aspecto erótico y festivo], por 30.000 pesetas, y ahí tuvimos la suerte de que estaban todos nuestros ídolos de entonces. Y fue vernos y Alaska se volvió loca, chillando delante del escenario y nosotras flipando. Acabada la actuación vino al camerino, se lanzó al suelo haciéndonos reverencias y nos pidió si queríamos ser teloneros de Alaska y Dinarama. Así empezó todo.

¿Cómo era aquel primer humor con el que conquistaron a las estrellas de los bajos fondos?

Paloma Chamorro, en un antro de Madrid, se lo explicó muy bien a Miquel Barceló, que había oído hablar de nosotras pero que no nos conocía: «Son travestis underground que interpretan la letra de cualquier canción y se convierten en un cuadro». Podíamos coger una canción de Rocío Jurado o Camilo Sesto, y la convertíamos en un sketch. Nunca hemos ido de guapas ni nos hemos depilado nunca. Tampoco hemos sido drag queens, de hecho decidimos regresar a Mallorca y dejar Madrid cuando irrumpió el fenómeno drag queen. Somos actores que se visten de mujeres.

Pep Noguera, en la hora del almuerzo / Gabi Rodas

En tiempos de redes parece que retrocedemos en lo que respecta a libertad de expresión y límites en el humor.

Una vez actuando en Valladolid, un periodista nos puso a parir. ¿Cómo el público se lo pasa tan bien viendo a estas mamarrachas?, se preguntaba el periodista, que cometió un error: criticar al público. Al día siguiente la sala volvía a estar llena. En Mallorca, en algunos pueblos, nos han censurado. O quitábamos unos sketches o no actuábamos. Y como nosotras somos un poco radicales y punkis, no quitamos ni una coma. Hoy en día, hacer según qué cosas o decir según qué cosas, te corta. Muchas joyas que hacíamos en los 90 hoy no las podríamos representar. Si todavía hoy hay gente que flipa cuando ve a dos tíos que se dan un beso o van agarrados de la mano. Hablar de sexo o del miembro viril de Wyoming todavía escandaliza a algunos. No sé qué estarán aprendiendo de las redes sociales las generaciones que nos vienen detrás.

¿Qué le reprocha a la cartelera teatral?

En los teatros funcionan muy bien Agustín El Casta, un fenómeno paranormal, y no es ningún reproche; y los tributos, que no los soporto. El tributo a Mecano funcionó mejor en Mallorca que la propia Ana Torroja.

40 años dan para todo tipo de relaciones. ¿Qué tal se llevan con la clase política?

Soy muy folclórica en ese sentido y yo no me caso con nadie porque yo vivo de esto. Gobiernen unos o gobiernen otros, yo necesito comer, trabajar. Alguna vez han intentando censurarnos, y no fue en Palma. Hacíamos unos sketches a degüello, con la obra I lo que no sabem!, y cargábamos contra todo lo que estaba pasando. Había sketches de las infantas, que habían pasado a una tercera República y vendían sus pertenencias en el Rastro de Madrid. Los sketches eran heavies, sí, pero no nos inventábamos nada. En algunos pueblos nos dijeron que si no quitábamos lo de las infantas y otra cosa de Maria Antònia Munar, que salía en la cárcel, con La Paca, no podríamos ir. A los políticos les gusta jugar y a veces te emplean o no, depende de si tu entras en su juego.

Catalina Cirer era de las que jugaban. ¿Les seduce el alcalde Jaime Martínez?

Nosotros nos codeamos con todos menos con Vox, un partido con el que no tenemos nada en común. En la derecha tengo muchas amistades políticas, y no pasa nada, soy una persona muy educada y si me tengo que hacer una foto con Marga Prohens, pues me la hago. Tanto ella como Francina Armengol han venido a verme al teatro. Y no estaban invitadas, vinieron por voluntad propia, lo cual lo considero un detalle.

Vox no deja de perseguir la bandera arcoíris.

Vox me tiene preocupado, no es trigo limpio. Se le está dando mucha importancia a este tipo de partidos, y eso me da miedo. Mira lo que está pasando en Argentina, con el personaje que tiene; y lo de Trump no tiene nombre, pero ahí están, porque alguien les ha votado. Y todos se llevan las manos a la cabeza.

¿Qué no ha cambiado en todos estos años en el ADN humorístico de Diabéticas?

La burrería. Sigo siendo la misma burra que hace 40 años. Yo me hice actor porque el mundo en el que vivo no me gusta. Y me desdoblo: organizo orgullos gay, vermutekes, pincho, estoy en la radio, en la tele cuando me llaman… A mí me gusta mucho reírme de mí mismo: de mi cojera, de mis equivocaciones, de los insultos que recibo, de mis tropiezos, y también de la muerte. Como dice la canción de Fangoria: «No quiero más dramas en mi vida».

¿En qué consiste el sello Diabéticas?

Nuestro sello es el de bujarronas. Que nos digan eso, que tenemos un sello propio, me pone mucho. Tenemos un estilo y hemos creado una escuela. La Terremoto es un producto de Diabéticas, por citar a alguna.

¿Mallorca puede sacar pecho en materia de Orgullo?

Palma celebra más el Año chino que el Orgullo gay. Y no sé por qué. El primer orgullo de pueblo que se hizo en España fue el de Inca, y siempre ha funcionado muy bien. Este año llegaremos a la novena edición. El año pasado se hicieron muchísimos orgullos, no sé si para figurar o porque la bandera LGTB da votos. Tanto orgullo fue abusivo, no hay tanto público para tanto gay.

¿Quiénes estarán de Diabéticas en las celebraciones de este 40 aniversario?

A mí me encantarían que estuvieran todas, pero no podrá ser, porque algunas ya se fueron, como Toni Socias. Sí te puedo adelantar que se está cociendo el regreso de Ses matanceres van fortes. Juan Bauzá y yo estaremos seguro, del resto aun no te puedo avanzar nada.

