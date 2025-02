Cançons i altres músiques

Podem encetar el cap de setmana musical anant a l’església de Sant Bartomeu d’Alaró (11.30h), per escoltar el recital que oferirà Miquel Bennàssar amb obres de Lübeck, Bruna, Lemmens i Bach.

Per avui horabaixa i en el Museu Dionís Bennàssar de Pollença (19h), un recital de Cançó Catalana, amb les sopranos Nadia Akaarir i Maria del Mar Vives, acompanyades al piano per Francesc Blanco. La sessió serà presentada per Carles Cabrera.

Una hora més tard i a l’Auditori de Selva, concert de Victòria Quingles i Toni Cuenca.

Avui i a Santa Creu de Palma (20.30h), acaba el Festival d’orgue, amb l’organista d’El Escorial, Pedro Albert Sánchez.

A les 17 i a les 20 hores, tenim a l’Auditòrium de Palma la Royal Film Orchestra amb obres escrites per al cinema de diferents autors.

També avui, a la cel·la Chopin de Valldemossa (18.30h), el Festival Pianino presenta l’actuació del pianista Dmitry Ablogin, el qual interpretarà obres de Chopin i Beethoven.

El Teatre Principal de Palma presenta avui capvespre (18h), un espectacle de dansa titulat Altars profans.

A Valldemossa i a la Fundació Coll Bardolet, recital líric amb Álvaro Chaves (tenor) i Carlos Bonnin (piano). La cita és avui a les 19 hores. En el programa obres de Puccini, Verdi, Sorozábal i Donizetti.

A Sa Quartera d’Inca (18h), una proposta de Música Antiga titulada Corrispondenza amb la clavecinista Cinzia Guarino i el llaütista Paolo Rigano. En el mateix espai i a la mateixa hora, demà diumenge l’Ensemble Veneti Cantores, que dirigeix Massimo Bisson.

Demà a les 19 hores, una audició comentada sobre la Petite Messe Solennelle de Rossini, per tal de preparar una mica el concert del dia 2 al Convent.

