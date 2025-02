Una primavera molt moguda

Concebuda com un ballet, La Consagració de la Primavera d’Igor Stravinski fou estrenada a París, amb coreografia de Vaslav Nijinsky l’any 1913, pels Ballets Russos, una companyia que havia nascut el 1907 a Rússia tot i que després s’independitzà i s’instal·la a París primer i després a Montecarlo, sempre tenint com a empresari Sergei Diaghilev, un visionari, responsable de projectes artístics arriscats en el seu temps, però que han passat a la història. Projectes amb artistes com Stravinski, Falla, Satie, Debussy, Ravel, Picasso, Matisse, De Chirico... I és que quan comanava alguna cosa a algú i aquest li demanava "Què vols que faci?" ell contestava: "Sorprèn-me".

Quan s’estrenà La Consagració de la Primavera, el públic va enfrontar-se entre sí, uns defensant l’obra, altres criticant-la. La nit de l’estrena, fins i tot hi ha haver alguna escena de violència i no només verbal, també física. Entre els assistents a l’esdeveniment, compositors com Maurice Ravel, Claude Debussy i Camile Saint-Saëns. Els dos primers a favor de la partitura i el tercer en contra. La sessió fou moguda i com que els diaris qualificaren el fet com a escandalós, a partir de la segona sessió s’exhauriren les localitats.

És cert que l’obra en sí ja era avançada a l’època, però pensem que minuts abans, en la mateixa proposta, s’havia interpretat un ballet clàssic, amb tutús, amb música de Chopin, Les Sílfides, la qual cosa contribuí a que la peça d’Stravisnki semblàs encara més rompedora.

Stravinski, a diferència d’altres contemporanis seus que avui encara ens sonen difícils d’entendre, combina ritmes i melodies que podem entonar o repetir, amb altres plenes de l’esperit modern i dissonants.

Pel que fa a l’argument, La Consagració no té una estructura concreta ni una acció continuada ni un argument bo de seguir. La idea és la de mostrar la primavera com a element diví, al qual s’hi han de dedicar sacrificis humans. Tot a través d’escenes separades. Pel compositor, aquesta obra és, en el fons, una successió d’episodis que descriuen un ritual pagà de primavera. Ell mateix va escriure: "Me vaig inspirar en una escena en la qual els savis ancians de temps remots estan asseguts en cercle i observen la dansa que precedeix la mort de la jove que s’ofereix com a sacrifici al déu de la Primavera, amb l’objectiu de guanyar la seva benvolença".

Avui capvespre i a l’Auditòrium de Palma (20h), la Simfònica ens proposa una interpretació d’aquesta partitura transcendental, l’audició de la qual mai no deixa indiferent.

