Los músicos de Mallorca versionan a los Beatles en un concierto "único" en el Auditorium

Cualquier motivo es bueno para celebrar la música de los Beatles así que los 60 años de sus dos conciertos en España ha sido la excusa perfecta para reunir a un numeroso grupo de artistas, principalmente locales, que actuarán en el espectáculo Beatles Monumental, el próximo 2 de marzo en el Auditorium de Palma, a las 18.30 horas. Será la única ocasión en Mallorca de asistir a esta celebración que nace con vocación de salir y repetirse en la península.

Victoria Lerma, Jaime García Soriano, Matt Crosset, Guillem Porcel, Julio Molina y Pep Suasi. / Ana B. Muñoz

El periodista y músico Bernat Company y el productor Toni Rubio han impulsado este concierto para conmemorar las actuaciones que los de Liverpool hicieron en julio de 1965 en Las Ventas de Madrid y en la Monumental de Barcelona. Precisamente esta última ha dado nombre a este espectáculo en el Auditorium para el que los artistas han elegido libremente las canciones a versionar. “Este homenaje es único, muy ambicioso, no se ha hecho nada igual en Baleares y es en la mejor sala para escuchar música”, ha remarcado Company durante la presentación de Beatles Monumental en la sede de OK Mobility.

La Banda de Late Motiv, con Litus y Pablo Novoa a la cabeza, acompañarán a buena parte de los artistas. El cartel está formado por Sexy Sadie, que se han reunido para esta ocasión y versionarán cuatro temas de los Beatles; también tocarán cuatro temas La Granja, con disco reciente; Luis Alberto Segura (L.A.), Guille Wheel, Alejandra Burgos, Matt Crosset, Suasi, Josep Thió de Sopa de Cabra, Lorenzo Santamaría, Julio Molina (Urtain, Talleres Molina), que actuará junto a su hijo; Aina Zanoguera & Gori Matas, Victoria Lerma, Los Brindis y The Winonas, además de Rufus T. Firefly, Pancho Varona y un invitado especial.

La presentación ha tenido lugar en la sede de OK Mobility. / Ana B. Muñoz

Del extenso repertorio del grupo, alguno de los temas había sido pretendido por más de uno, como les pasó a Sexy Sadie, que tuvo que renunciar a una de las canciones seleccionadas entre todos sus integrantes. “Da igual, siempre hay una mejor”, ha afirmado su cantante, Jaime García Soriano, quien ha recordado que el nombre de su grupo se debe a una de las canciones de la famosa banda británica. En la presentación del concierto, también han participado Victoria Lerma, Matt Crosset (que ha interpretado algunos temas acompañado de guitarra), Guillem Porcel, de La Granja, Julio Molina, y Pep Suasi, quienes han compartido de qué modo les ha influenciado la música de los Beatles. “Conozco a muy pocos músicos que no amen a los Beatles, de hecho, me he dejado de hablar con alguno que no le gusta”, ha bromedado Molina.

Guillem Porcel también se ha declarado 'beatlemaniaco' y Matt Crosset ha confesado que como profesor se pone "pesado" con los Beatles. Para Pep Suasi, la oportunidad de coincidir con el resto de grupos "es un lujo".