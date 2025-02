Lorenzo Santamaría, su vida en 10 imágenes

Tras la grabación de un disco en directo con las 25 canciones más emblemáticas de toda su carrera, Lorenzo Santamaría se despide de los escenarios con una extensa gira por España y Latinoamérica, acompañado por una gran banda y un repertorio con sus temas más importantes. La cita, este viernes en el Auditorium de Palma, a partir de las 20 horas. Con motivo de este concierto, el cantante repasa su vida en imágenes a partir de 10 fotografías escogidas por él mismo.

Sus años como estudiante / .

1. “En el colegio, en Santa Maria. A todos los niños nos hacían esta misma foto, frente al mapa de España. Fui un niño feliz, en un pueblo tranquilo. Todos nos conocíamos. Jugábamos mucho a fútbol. Cada calle tenía su equipo y llegamos a hacer un torneo. No fui un buen estudiante, soñaba mucho, me explicaban una cosa y yo estaba en otra dimensión”.

Lorenzo Santamaria, con su madrina / .

2. Con mi madrina, Magdalena, que era la mujer de un tío mío. En el carrer del Rosari (Santa Maria) vivía mi abuela. Me movía entre esas casas, donde no faltaba el pan con sobrasada y azúcar, una merienda de la hostia”.

Cuando se separó de Los Z-66 / .

3. “Cuando me separé de Los Z-66. Me fui a una finca de un tío mío, en una casa sin luz, en una pequeña montaña, cerca de Santa Maria. Vivía como las gallinas, me acostaba y despertaba con ellas. Necesitaba reflexionar, si dejar o no a Los Z-66. Me dejé la barba y adopté la vida de los anacoretas durante un mes, hasta que decidí seguir como Lorenzo Santamaría en solitario”.

En Montjuïc, con Pepe Antequera, recibiendo un premio / .

4. “En Montjuïc (Barcelona), donde había un teatro descubierto. En la imagen aparezco con Pepe Antequera (histórico presenador de televisión fallecido hace dos años), y voy descalzo, era la época glitter (glam rock). Era una gala de premios. Los premios están bien, pero llega un momento en que ya no les prestas atención. Uno de los más importantes de mi carrera ha sido el Ramon Llull (concedido en 2024)”.

Con Los Bríos, Lorenzo es el primero por la derecha / .

5. “Con Los Bríos, mi tercer grupo, tras mi primera banda, que había sido Los Chelines, y Los Fugitivos. Tocábamos en es Jonquet, en el Whisky-à-Gogó (lo que antes había sido Jack el Negro), unos conciertos que duraban cuatro horas seguidas, y en los que yo me sentaba durante dos o tres canciones a la batería para que mi compañero descansara un rato de las baquetas. Un día vinieron dos de Los Z-66 a vernos, estaban buscando un cantante. Y me pidieron una prueba en Toltec, la sala de moda”.

En Barbarela, su estreno en solitario / .

6. “El inicio de mi carrera en solitario. Me acompañaban buenos músicos. En cierta manera yo estaba un poco frustrado, tenía que grabar un tipo de canción que no era lo que había soñado, pero nos regíamos por lo que decía la compañía de discos y además veía que tenía éxito. Era principios de los años 70, en Barbarela, una sala inmensa comparada con el Sgt. Peppers. Tenía un público interesante, diferente al de Sgt. Peppers, pijos extranjeros, más elitista, y un gran ambiente. En Barbarela cabían unas 800 personas”.

Aspirando a Eurovisión / .

7. “Había unas votaciones populares para ir al Festival de Eurovisión, y mi compañía de discos me apuntó. Me hicieron ir al cuartel de Son Dureta para hacer promoción y buscar el voto de los soldados. Quedé segundo, tras Braulio, que ganó con la canción ‘Sobran las palabras’ y participó en Eurovisión en 1976, en La Haya (quedó en el puesto 16 de 18 países participantes). Nunca he sido partidario de este tipo de festivales. De los representantes españoles me quedó con Chikilicuatre”.

Los años hippie y rockeros / .

8. “Mis años de hippie y rockero, a finales de los años 60. Me cogió en la época de Sgt. Peppers. Vivía con otros músicos en un apartamento detrás del Toltec. Camino de la discoteca, de noche, iba cogiendo florecitas de los jardines por los que pasaba. Eran tiempos hippies pero metíamos rock and roll a tope, y sí, nos iba aquello de sexo, drogas y rock&roll”.

Su etapa como futbolista / .

9. “Yo jugué en el Constància juvenil pero la foto corresponde a un equipo de Santa Maria. Jugaba de centrocampista. En mi vida el fútbol llegó antes que la música. El Poblense nos metió un 10 a 1, nunca lo olvidaré, fue una paliza brutal. Mi ídolo era mi hermano, le llamaban Basora, cinco años mayor, también me gustaba mucho Kubala”.

La noche de Jimi Hendrix / .

10. “La noche de Jimi Hendrix, con mis compañeros de Los Z-66. La época de Sgt. Peppers fue muy importante, para mí y para mi grupo. Mike Jeffery quería que yo fuera parte de su elenco. Conocí a Eric Burdon de los Animals, entre muchos otros. Vi el concierto de Hendrix, quien al día siguiente cantó dos canciones con nosotros. Inolvidable”.

Suscríbete para seguir leyendo