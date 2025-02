Los socialistas acusan de "improvisación" y "oscurantismo" al PP en la creación de la Fundació Mallorca Cultura

El grupo socialista denuncia “improvisación, oscurantismo y falta de información” en la creación de la Fundació Mallorca Cultura por parte del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell, así como un contrato menor poco transparente de casi 18.000 euros adjudicado a un bufete de abogados para la redacción de sus estatutos.

“Hemos pasado de un Institut Cultural de Mallorca, cuya creación nunca hemos criticado, al contrario, lo veíamos bien para perfeccionar los mecanismos de relación con el sector privado y agilizar las tramitaciones administrativas de muchas iniciativas relacionadas con la cultura y el patrimonio, a una Fundació Cultura Mallorca. Un proyecto del que no conocemos nada, la consellera Antònia Roca no nos da información alguna y que imaginamos acabará monopolizando todos los contratos menores”, ha denunciado a este diario el socialista Joan Ferrer.

El PP se defiende

Según han explicado fuentes del PP a este diario, “se pasa del Institut Cultural de Mallorca a la Fundació Cultura Mallorca porque, después de meses de trabajo, se ha decidido que esta es la fórmula jurídica más pertinente para este órgano. Hace ya meses que los técnicos del Consell trabajan en este sentido y han barajado diferentes fórmulas jurídicas y han analizado pros y contras de cada una de ellas. La Fundació es, finalmente, la elegida, porque tiene beneficios en diferentes sentidos, uno de ellos es, por ejemplo, el ámbito territorial y eso en el caso del Consell es muy aconsejable ya que trabaja de la mano con los ayuntamientos. Por lo tanto, a efectos prácticos podemos decir que es lo mismo, simplemente ahora se establece la fórmula jurídica pertinente, que hasta ahora no tenía”.

El grupo socialista sostiene que lo debería haberse hecho primero, antes de contratar a un gabinete de abogados externo, Fiol Abogados, es encargar la creación de la Fundació Cultura Mallorca al servicio de abogacía del propio Consell. “Nos sorprende que lo hayan contratado de manera externa, con un contrato de casi 18.000 euros, que es lo máximo que se puede hacer por contrato menor, y que curiosamente es casi el mismo importe que se gastaron con el estudio de carga de movilidad”, subraya Ferrer.

“También criticamos no sólo la forma jurídica escogida, sino que para este paso no se haya contado, nuevamente despreciándolos, con los partidos que formamos parte de la Corporación. Elegir este formato jurídico se debería hablar con el resto de partidos puesto que es una actuación que trascenderá la legislatura. Lo que seguimos sin entender es cómo han sido capaces de mantener sobre el papel de los presupuestos de 2024 y el vigente, de 2025, la asignación a Institut de Cultura de Mallorca cuando en el 2024 ya habían decidido dar un golpe de timón y pasar a otra fórmula jurídica que facilitará su oscurantismo. Seguramente no lo hicieron para evitar que hiciéramos una denuncia pública como la que estamos haciendo”, añaden los socialistas.

“Es habitual en la administración pública que se externalice, en algunas ocasiones, la redacción de estatutos y demás necesidades. El motivo principal es la agilidad que esto conlleva. Esto no significa que, posteriormente, una vez esté hecho el primer borrador de estatutos, no vaya a pasar por los servicios internos del Consell. De hecho, por supuesto, así será: una vez estén redactados, pasarán por los servicios jurídicos, por la secretaría general e intervención, como ocurre habitualmente”, aseguran desde el PP.

Gabinete Fiol Abogados

En cuanto a la adjudicación de este contrato al gabinete de abogados Fiol Abogados, “esta contratación se ha realizado a través de los mecanismos habituales. Se solicitaron diferentes presupuestos y este fue el más económico y por ello ganó la contratación. En este contrato no solo se contempla la redacción de los estatutos, su acta fundacional y la elevación de estos a escritura pública, sino que también se incluye el asesoramiento fiscal, laboral y jurídico a la institución durante seis meses. La adjudicación de este contrato menor ha pasado por todos los controles financieros internos del Consell de Mallorca y tramitación requerida y ha obtenido el visto bueno de los técnicos de la casa”, señalan desde el PP.

El Partido Popular recuerda que el objetivo principal de la Fundació Cultura Mallorca es “agilizar todos los trámites que se llevan a cabo desde el Departament de Cultura i Patrimoni, tales como la concesión de subvenciones o las diferentes actividades enfocadas a la conservación, fomento y estímulo de la cultura, el patrimonio y la artesanía de la isla”, y aclara que “es pronto para saber cómo funcionará la fundación, ya que serán los estatutos los que se encargarán de definir su funcionamiento y su estructura”.

“Nos llama mucho la atención -critican desde las filas socialistas- que el contrato se adjudique a un señor que ha sido conseller de Cultura con Jaume Matas y vinculado totalmente PP. No afirmo que haya ninguna irregularidad, pero es cuanto menos raro y por ello hemos solicitado acceso al expediente completo de esta contratación para que haya total transparencia. En todo caso, es una verdadera lástima, y dejar perder una oportunidad, de preferir trabajar unos estatutos de un ente tan importante, primero con un buffete privado de abogados y no hacerlo con el sector de la cultura de Mallorca”, protesta Ferrer.