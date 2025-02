Sergio Villanueva: «Es muy sanador escribir una novela como ‘Los adioses póstumos’»

Se define como ‘auctor mediterráneo’, ¿en qué coinciden sus dos oficios?

Creo que es una tangente del mismo oficio que viene a ser el de contar historias. Lo que tengo claro con los años es que soy contador de historias. En algunos cuentos me toca estar solo como actor, en otros como director o como autor, pero sin duda no me puedo quedar solo con el trabajo como actor porque es muy complicado y muy intenso. Y soy mediterráneo porque allá donde me encuentro necesito este mar, ese sol, ese color, esa textura, y por eso me he encontrado como en casa siempre que he ido a Mallorca. Soy de Valencia, pero todos los veranos los he pasado en Mallorca por mi padre, que trabajaba allí y que nos enseñó a mi hermana y a mí a conjugar el verbo «amo Mallorca».

Los adioses póstumos es su cuarta novela, pero también ha escrito poesía, teatro y guiones.

Uno quiere expresarse, contar cosas y de repente empieza a suceder que salen hacia fuera. Da igual escribir teatro o novela. Tratas de entretener, generar una conciencia o transformar a un lector o a un espectador. Con la novela, entre otras cosas, me ahorro psicólogos, me hago terapia. Es muy sanador escribir una novela como Los adioses póstumos. La novela me sirve para estar en paz cuando no tengo esa llamada para formar parte de un elenco o de un reparto.

¿Qué es lo que quería provocar en el lector?

En un momento en el que he visto tanta polaridad, he necesitado contar una historia de reconciliación entre los muy diferentes. La idea de la novela arranca en 2005, el día que vi un eclipse total en el parque del Retiro, en Madrid. Hubo un cambio de textura, de energías, la gente se entendía en un silencio muy bonito. Vi allá arriba dos astros, y un planeta aquí abajo. Se eentendían de una manera casi imposible. Entonces pensé, ¿por qué no nosotros no arreglamos las diferencias? Y empecé a darle forma a esta historia de dos hermanos que no se entienden y que también es un homenaje a la literatura que puede generar un vínculo y salvar la convivencia.

Cuando habla de polarización, ¿se refiere al clima político?

La política es una consecuencia. Está pasando algo a nivel económico y social, los valores no sé dónde están. Hemos progresado, pero nos estamos perdiendo el pulso de la vida, el respirar una novela, una relación, una película. Las humanidades, la poesía, la filosofía, no sirven para nada. Todo eso es no productivo. Hay que ganar dinero o hacer negocio.

Sergio Villanueva estará en Mallorca rodando la serie 'La ruta' para Atresmedia.

Los dos hermanos de Los adioses póstumos, ¿representan esos dos mundos enfrentados?

La hermana tuvo que dedicarse al negocio familiar, una empresa de la construcción en el Levante. Y el hermano, totalmente opuesto, renuncia a todo y se dedica a la literatura. Hay un momento en que él se da cuenta de que la única herramienta que puede usar para acercarse a ella es la que él maneja bien, que es la escritura.

¿Puede la literatura salvarnos?

A mí me ha pasado, a mí hay libros que me han salvado, algún amigo me ha recomendado un libro y he entendido lo que me quería decir. Le hago un homenaje al propio libro y a todos los que te recomiendan libros a lo largo de tu vida, porque a mí el libro me apasiona en todas sus vertientes.

Los adioses póstumos forman parte de una serie de novelas que son un viaje a mis raíces, donde yo me quiero mojar, colocar el corazón generosamente.

¿Qué escritores le han cambiado la vida?

Me cambió la vida Manuel Vicent, que ha escrito la frase de apoyo a Los adioses póstumos. Rodé Tranvía a la Malvarrosa, leí la novela y me dije: quiero acercarme a esta forma de contar las cosas. Autores de teatro, me fascinan todos. Shakespeare, por ejemplo, es inagotable. Poetas, me quedo con la generación del 27. Ray Bradbury me dejó muy tocado con Fahrenheit 451. Herman Hesse quiere dejarte huellas para hacerte mejor persona. Stefan Zweig, por su finura... Creo que con estos ejemplos puedo armar mis referencias.

¿Podemos rastrear a Sergio Villanueva en esta novela?

Sin duda, sin duda. Los adioses póstumos forman parte de una serie de novelas que son un viaje a mis raíces, donde yo me quiero mojar, colocar el corazón generosamente. Aunque lo ficciones y crees a un personaje que no tiene nada que ver contigo, pones mucho de ti. Y yo creo que esto es lo que forma parte de la literatura en mayúsculas.

¿Qué peso tiene Valencia en su novela?

Valencia es una protagonista más. Es mi ciudad, donde nací y me crié y a ella he recurrido muchas veces. Valencia como ciudad me parece infinita. Cuando me pongo a escribir, puedo ver a un personaje recorriendo la Gran Vía y Marques del Turia, girar por Cirilo Amorós y aunque esté en Madrid, lo puedo recrear.

¿Veremos Los adioses póstumos en el cine?

Yo quisiera, le estoy dando la vida que tiene que tener, todavía es una novedad como novela. Ojalá algún productor o a alguna directora la lea. Creo que por su estructura hay posibilidades de convertirla en película.

