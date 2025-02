Xisco Balaguer, el teclista mallorquín que se codeó con Jimi Hendrix, Louis Armstrong y los Kinks

Xisco Balaguer (Esporles, 1945) es una leyenda viva del pop mallorquín. A sus casi 80 años —los cumple el próximo día 22—, conversar con el que fuera teclista de los Beta Quartet supone viajar a la Mallorca de los años 60, cuando «todo dios venía a tocar a Palma», y descubrir un sinfín de curiosidades, como el «pinchazo» que sufrieron los Kinks en su actuación en la plaza de toros de Palma en 1966; la seguridad que paseó Jimi Hendrix durante su estancia en Mallorca en el verano del 68, con «dos guardaespaldas con pistola» que no le impidieron codearse con él; o que el genial guitarrista de Seatle «tenía la fama, pero nuestro Joan (Bauzá) en realidad tocaba la guitarra como la podía tocar él».

Multiinstrumentista, Balaguer descubrió su pasión por la música a corta edad y manejaba con soltura el violín, el piano, el saxo, la trompeta y los teclados. En 1961, con 16 años, se asoció con Jaime Palou (batería) y Joan Bauzá (guitarra) para formar un trío de jazz. Con el tiempo se les unirían Miguel Pieras, al bajo, y posteriormente el manchego Miguel Moreno. Nacía así el grupo de música pop mallorquín más popular de la isla en la década de los 60, junto a Los Javaloyas.

Los Beta grabaron infinidad de singles, «seis o siete LP’s», y versiones inolvidables de temas como Cuando me enamoro, Me lo dijo Pérez, Guantanamera, Marionetas en la cuerda… Hoy, seis décadas después, «resulta difícil encontrar nuestros discos en España, en cambio en Sudamérica estamos en el número 9 de los grupos más solicitados. En España se nos ha olvidado porque éramos un grupo de una isla, y nosotros pasábamos un poco. Éramos chavales, de veintipocos años, pero cuando tocábamos nos daba igual quién estuviera a nuestro lado, no le teníamos miedo a nadie, fuera quien fuera», asegura Balaguer.

Los Beta Quartet, aunque en realidad eran cinco, en una imagen de los años 60 / .

Louis Armstrong y los Kinks

A su lado los Beta tuvieron a toda una generación de músicos que a la postre acabarían entrando en el olimpo del pop y del rock, estrellas que a cualquiera le hubieran provocado mariposas en el estómago, nervios o pánico escénico. «Eran gente muy humilde, y con todos nos codeamos, desde Jimi Hendrix a Nino Bravo. Nunca olvidaré la hora que pasé hablando con Louis Armstrong en Tagomago, en julio de 1967. Yo con mi pobre inglés, a pesar de lo cual nos entendimos bastante, y él con unos calzoncillos de colorines bajados hasta la rodilla», recuerda entre risas. «Desde entonces, cuando canto siempre interpreto su What A Wonderful World, mi canción favorita», confiesa.

Louis Armstrong / Eddie Adams

The Kinks en la plaza de toros de Palma

Otro hito en la carrera de los Beta Quartet fue compartir escenario con The Kinks. Lo hicieron en la plaza de toros de Palma, en verano de 1966, en un festival, en el que también participaron Los 5 del Este y Grupo 15, entre otros, que estuvo impulsado por la empresa Espectacles Vicens que dirigía una auténtica pionera en este campo, Catalina Vicens, madre del representante de los Beta, el popular promotor, ya fallecido, Paco Vicens.

Cartel de una noche histórica, la del 17 de julio de 1966 en la plaza de toros de Palma, donde los Beta se codearon con los Kinks / .

Los Kinks, surgidos en los suburbios del norte de Londres en 1962, con Ray Davies como líder, alcanzaron fama mundial en el 64 gracias a You Really Got Me, pero sus peleas sobre los escenarios y, sobre todo, su choque frontal con los sindicatos y servicios de inmigración de Estados Unidos, que mantuvieron el veto a la banda durante cuatro años (la prohibición hundió la carrera comercial del grupo en Estados Unido hasta bien entrados los años 70), les restó protagonismo frente a otras bandas como los Stones o los Beatles. «En Palma, por lo poco que recuerdo, pasaron un poco desapercibidos. Eran muy revolucionarios, muy rompedores, pero lo que hicieron en su actuación en Palma, no mató. De todos modos a mí los Kinks tampoco me decían mucho, yo prefería a The Spencer Davis Group o Gino Vannelli». La mayoría de espectadores de aquel festival en el Coliseo Balear «eran mallorquines», que «petaron la plaza», y disfrutaron con los distintos conciertos y la puesta en escena de los Beta, «vestidos de bailarines flamencos, con sombreros españoles».

Lionel Hampton y su actuación en Tagomago

Lionel Hampton también dejó huella en la memoria de Balaguer. El intérprete de When the saints go marching in actuó por primera vez en Tagomago en 1966 y allí estaba el teclista de los Beta, rendido al vibráfono, instrumento que el genio de Louisville había incorporado al instrumental jazzístico en los años 30. «Tenía que terminar a las 00.30 horas, y sobre las 04 le dijo al público: Por mí podríamos tocar hasta mañana, pero yo creo que ya es hora de irse a la cama».

Xisco Balaguer, a la derecha, con sus compañeros de grupo / .

En la segunda mitad de los años 60, Palma vivió un auténtico resurgimiento musical. Uno de los personajes de aquella movida fue Mike Jeffery, mánager de The Animals y propietario de tres locales en Palma, uno de ellos, el Toltec. Estaba en la calle Teniente Mulet 34, lo que luego fue Zhivago, y era la segunda casa de los integrantes de los Beta. Allí tocó Eric Burdon y sus Animals. El intérprete de House of the Rising Sun permaneció un mes en la isla y cantó varias veces en el Toltec. Aunque era pleno verano, se abrigaba mucho para eliminar sudando los litros de alcohol que ingería. Se paseaba con el cepillo de dientes en el bolsillo. «Nunca sé dónde voy a dormir», decía.

Jimi Hendrix y dos pistoleros

De la larga lista de músicos legendarios con los que se codeó Balaguer sobresale un nombre, el de Jimi Hendrix. «Tocó con nuestro equipo, porque no había otro para la ocasión», afirma el teclista, todavía impresionado por la corte que acompañaba al guitarrista zurdo más famoso de la historia. «En la puerta de Toltec siempre había dos tíos esperando con pistola. Cosas de Mike Jeffery, el representante de Hendrix». ¿Es cierto que en los dedos de Jimi había magia? «No creas. Cuando empezó Jimi Hendrix no hacía virguerías. Hendrix tiene la fama pero tocaba la guitarra como la podía tocar nuestro guitarrista, Joan Bauzá».