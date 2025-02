‘The brutalist’, una visita de obras de cuatro horas

Desde un arranque calcado de la sombría El hijo de Saúl, la visión de The brutalist o El manantial II confirma que Barbie se ha disfrazado este año de Emilia Pérez, en tanto que Oppenheimer se ha metamorfoseado en el arquitecto Laszlo Toth interpretado en cuerpo y alma por Adrien Brody.

La colosal The brutalist es una visita de obras de cuatro horas. Esta revisión de un centro politeísta en Pensilvania es mucho más larga que las llevadas a cabo por arquitectos profesionales, a juzgar por los resultados de sus empeños que cubren las ciudades y los pueblos españoles. Adrien Brody monopoliza una película sobreactuada por definición. En caso de no ser premiado en los Óscar, el actor tiene derecho a subir al escenario por las bravas y arrancar la estatuilla de manos del usurpador. Su objetivo maldisimulado ha sido igualar al Daniel Day Lewis de El hilo invisible y sobre todo de Pozos de ambición.

The brutalist ha de durar lo suficiente para que el espectador no se atreva a decir que le ha decepcionado. Nadie vuelve de un viaje de dos semanas confesando que ha padecido una horrible experiencia, somos tolerantes con nuestras pérdidas de tiempo. De ahí que lo más reconfortante de la película sea el intermedio clásico de 15 minutos cronometrados, una pausa que debería ser obligatoria en toda producción que supere las dos horas.

El arquitecto de The brutalist está dispuesto a concesiones como ceder su salario, frente a la incorruptibilidad del Howard Roark de Ayn Rand interpretado por Gary Cooper en El manantial I. El resultado es tan desmesurado como Babylon o Mank, títulos de frustraciones similares. El artificial epílogo en colorines suena a imposición de la productora, que no hubieran pactado la escritora ni el arquitecto original.

La sombría The brutalist se ilumina con la llegada en tren de Felicity Jones. No utiliza la discapacidad como una limitación, sino como una ampliación de sus capacidades. Y no se aspira aquí a congraciarse con los afectados, la silla de ruedas de la actriz británica es una fuente de energía sobrehumana. Con el cabello corto, sin aderezos, se comería a Brody si el director se lo permitiese. Caligrafía la perfección en el tratamiento de un desafío social, frente al griterío de Karla Sofía Gascón. En el Óscar más disputado, costará elegir entre Jones y Zoe Saldaña, a quienes resulta delictivo calificar de actrices secundarias.

Al igual que La gran belleza fue seguida por docenas de epígonos, la huella de Sorrentino es tan intensa en las escenas de mármol de Carrara de The brutalist que cuesta distinguir entre el homenaje y la copia. La comparación con The pianist cursa con dos inconvenientes. Que es cierta y que resulta odioso el empeño de Polanski por refugiarse en su infancia desolada para exculpar sus violaciones. A diferencia de La sustancia pegajosa, The brutalist desaparece con ligereza tras cuatro horas de esfuerzo hercúleo. Es preferible verla a no verla, pero todavía es mejor no verla engañado.

