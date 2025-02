Studium Aureum al Conservatori de Palma

La pregunta "clàssica o popular" la veritat és que no té gaire sentit, ja que, en la música, es fonen els dos conceptes. De fet, gairebé tots els grans compositors han begut en més o menys mesura dels ritmes, les tonades i les danses d’arrel popular. Cert que alguns, com Falla, Bartok, Albéniz o Granados, que pertanyen a corrents qualificats de nacionalistes, ho han fet de forma directa, ara bé, d’altres, com el mateix Beethoven o fins i tot Chopin, ho han fet de manera menys explícita.

Abans hem esmentat el nacionalisme musical, molt important a l’hora de reconèixer el caràcter culte que tenen ritmes, danses i melodies populars.

Aquest dilluns horabaixa a l’auditotri del Conservatori, Studium Aureum ens proposa un concert de la temporada d’abonament amb el títol: La inspiració popular. La sessió, com la defineixen els responsables “serà un recorregut sonor amb músiques, que han tingut com a inspiració o directament com a gènesi, la música ètnica i folklòrica de diferents cultures”.

En el programa, obres de compositors romàntics com Brahms, altres situats dins l’estètica nacionalista com Dvořák, Bartók o Guastavino, per acabar amb un dels moderns, Whitacre. Una sessió que segur serà plena d’interès.