Marvin Entholt: «Hay alemanes que habitan un cosmos paralelo en Mallorca»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Por qué los alemanes llaman ‘nuestra isla’ a Mallorca?»

Jajaja. Porque millones de ellos la visitan cada año, la han amado durante décadas y se sienten allí como en casa.

«En los años cincuenta, Mallorca se convierte en el paraíso de las vacaciones».

Antes, en los años treinta, ya fue el destino de otras nacionalidades. Los programas turísticos tal como los entendemos empiezan después de la Segunda Guerra Mundial, en los años cincuenta.

¿Por qué Mallorca se impone desde tan temprano a otros destinos?

Aparte de la facilidad de llegar en avión, mi interpretación es que la dictadura favoreció que Mallorca fuera digna de confianza.

Lo siento, no necesitamos más promoción.

Lo sé, y lo siento porque el documental no estaba concebido como una promoción. El encargo editorial consistía en averiguar cómo se llegó al punto en que sois completamente conscientes del problema del sobreturismo.

Su tono dista de ser pesimista.

Porque retratamos la edad de oro de la isla. Bartolomé Deyá, decano de la facultad de Turismo, recuerda que esa actividad empoderó a muchas familias.

Deyá solo se equivoca al atribuir al Rey Juan Carlos el éxito de Mallorca.

No puedo decidir si acierta, pero Juan Carlos jugó un papel destacado. Saber que el Rey vivía aquí pudo atraer a visitantes, aunque no explica el principio del boom.

Para los turistas debutantes que usted retrata, el avión era también una novedad.

La aviación era casi desconocida. Para la mayoría de turistas, el viaje a Mallorca era su primer vuelo, lo cual suponía una aventura en sí mismo. Lo sé porque lo viví.

Un documental a cargo de un niño que veraneó en Mallorca.

Experimenté la isla en los años sesenta junto a mi familia. Todo era diferente al norte de Alemania gris y lluvioso de donde yo procedía. Me deslumbró Cala Rajada, y me daba miedo regresar más de treinta años después, a riesgo de destruir las memorias de mi infancia.

Es fácil vivir en Mallorca en alemán.

Me temo que es demasiado fácil. Desgraciadamente hay alemanes que habitan un cosmos paralelo en Mallorca. Desde sus coches fantásticos y sus chalets de lujo, no se mezclan con la población.

¿Ocuparon Mallorca porque era bonita o barata?

Influyeron ambos factores. Los precios, pero también la belleza, la hospitalidad, la distancia no excesiva y el esfuerzo de la gente de Mallorca para que estuvieran a gusto.

Un minuto de documental y ya tenemos imágenes de flamenco.

Lo utilizamos como un cliché, a la vista de que era frecuente en restaurantes y hoteles. Como en el huevo y la gallina, falta decidir qué era primero, si los empresarios lo ofrecían o los turistas lo buscaban.

Usted ha estudiado a los superricos, ¿por qué vienen a Mallorca?

Pienso en la accesibilidad. Muchos de ellos se establecen en Andratx, a veinte minutos del aeropuerto y que es indudablemente bello, pero me impresionó cuánto dinero había allí. En cuanto uno de los VIPs elige Mallorca, se dispara un proceso de imitación y se multiplican las llegadas. Nadie puede explicar realmente por qué, el golf y la navegación existen en otros destinos.

¿Claudia Schiffer y Boris Becker han atraído turistas a Mallorca?

Mi opinión es que han atraído incluso a un turismo que no se alojaba en su vecindario. También un alemán instalado en un hotel barato del Arenal era consciente de hallarse en la isla de Schiffer o Becker.

La mayor aportación de su documental demuestra que los turistas financiaron los hoteles donde luego se alojaron.

Eso ocurrió fundamentalmente con hoteleros de Suiza que fueron pioneros en la isla. Los turistas de ese país pagaban la construcción del hotel donde se alojarían en el futuro, como una inversión.

¿Qué cambiaría hoy en su documental?

Es una pregunta difícil, pero en una próxima visión tal vez me concentraría más en la saturación turística.

Uno de sus entrevistados habla de «los olores» de Mallorca.

Tiene toda la razón, a mí también me asombraron, igual que escuchar a los grillos por las noches.

¿No pensará equivocadamente que entiende usted a los mallorquines?

No, porque no pasé el tiempo suficiente en la isla para lograrlo. No presumiría de entender a quienes deben sentirse orgullosos de vivir en Mallorca, pero sí de haber descifrado alguno de los enigmas del turismo.

¿Mallorca es todavía ‘Instagramable’?

Demasiado Instagramable.

