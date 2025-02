Juan Carlos Galindo, autor de 'Muerte privada': «Los poderes fácticos tienen una capacidad tremenda para enterrar basura»

Su alter ego en la novela no es periodista de Cultura, como usted, sino de Sucesos. ¿Era su deseo?

Siempre me han interesado un montón, pero era muy complicado dedicarme a ello con el tipo de vida familiar que quería. Me quedé un poco con las ganas y al final me he resarcido gracias al protagonista.

¿Es más difícil investigar en una ciudad de provincias, como Palma o Segovia, por ejemplo?

No sé si es más difícil, aunque sí diferente por el efecto que tiene un crimen en la sociedad. Es lo que más me interesa de situar una novela negra en una ciudad pequeña, que las relaciones sociales son mucho más intensas. Como se dice, todo el mundo se conoce, por lo que es fácil que haya alguna conexión con el asesino o la víctima si son de allí, o con algún amigo o familiar. Esto cambia el prisma por completo y favorece al poder cuando se quiere inmiscuir, como ocurre en Muerte privada. Amedrentar a un comisario de provincias es más sencillo que a un señor comisario que trabaja en la Central de Madrid.

Los poderes fácticos continúan teniendo mucho peso.

Desde luego. Acaba de salir una novela titulada Silencios que matan, de Jordan Harper, que trata sobre eso precisamente a través de una empresa muy buena especializada en hacer que a la gente con pasta no se le vean las miserias. En mi libro los poderes fácticos se reflejan de una manera más pedestre, aunque está claro que tienen una capacidad tremenda para enterrar basura y salir beneficiados de cara al público.

A través de varios personajes hay una clara crítica al periodismo de clics y a la cosificación de las víctimas. ¿Ha ocurrido siempre o ahora es peor?

El buen y el mal periodismo han existido siempre. Sin embargo, el alcance que tiene hoy día debido a internet no se ha producido nunca. Sigue habiendo un periodismo de investigación muy riguroso, pero al mismo tiempo hay una búsqueda desesperada de audiencia, de clics, que tiene que ver con la situación económica de los medios. Por otra parte, he tenido un gran interés en resaltar que no hay que mediatizar el conocimiento de las víctimas a través de su cosificación. Quería que fuesen conocidas por lo que dicen sus familias o amigas, no por lo que ha hecho el asesino con ellas. Es lo que se tiende a hacer en la novela negra, magnificar al asesino, que sea el protagonista, no las víctimas. Aquí su sombra está presente, pero las protagonistas son ellas.

Cuando cita a las desaparecidas en España, aparece la mallorquina Malén Ortiz, cuya madre y amigos continúan recordándola cada año. ¿Qué más se puede hacer?

Las familias no pueden hacer más de lo que ya hacen. Es increíble cómo se organizan para mantener vivo el recuerdo, a pesar de sufrir el peor dolor que puede tener alguien. No es que se te muera un hijo, sino saber que está muerto y no haya un cierre, es decir, que no encuentren el cuerpo y no se sepa quién ha sido. Lo sufren todas las familias de las desaparecidas y hablo en femenino porque prácticamente siempre las víctimas son mujeres mientras que los perpetradores son hombres.

¿Cómo influye todo su bagaje en novela negra a la hora de crear sus propias historias?

En sentido positivo para saber lo que no quería hacer. No buscaba un protagonista muy intuitivo, tipo Harry Hole, de Jo Nesbo, y mira que me gusta. Pretendía que todo fuese más despacio, como consecuencia de una investigación, y tener un personaje falible, que permitiese al lector hacer el aprendizaje con él. Tampoco quería introducir toda esa violencia que tanto se lleva ahora en la novela negra.

¿Cree que hay una saturación de títulos, como dicen algunos?

Hay muchísimas publicaciones, aunque el mercado español se ha consolidado, como ocurrió hace décadas en Francia o EEUU. Hubo un tiempo en que cundió el miedo a que el género fuese una burbuja y acabase explotando, pero al final no ha sido así. Casi todos los libros de las listas de los más vendidos son de novela negra y cuando acudes a los ciclos y festivales, compruebas que hay lectores llenando las salas.

En Muerte privada cita a grandes autores del género, como al hablar de la «pasión desmesurada por Michael Connelly». ¿Cuáles son sus otros referentes?

Connelly es el maestro absoluto, el Balzac del siglo XXI, en el sentido de que ha retratado todos los males de EEUU a través de la novela negra, ha radiografiado mejor que nadie una de las ciudades por excelencia del género, Los Ángeles. Ya va por la novela 25 de Harry Bosch y sigue siendo fantástico. Las tres últimas son de las mejores de toda la serie. También me parece increíble la gran capacidad de Dennis Lehane para reflejar las emociones sin caer en el sentimentalismo y hablando al mismo tiempo de crímenes. Si fuesen novelas románticas, tal vez sería más fácil, pero en el noir es complicado y él lo hace como nadie. Para cerrar y no pasarme media hora hablando de escritores, hay dos españoles que me encantan: Alicia Giménez Bartlett, sobre todo por la inteligencia de los diálogos. Su inspectora, Petra Delicado, es para mí una heroína absoluta. Y el fallecido Domingo Villar, que me ha influido mucho a la hora de crear una novela más tranquila, más de desarrollar la investigación yendo al bar a hablar con la gente, pensando, caminando, también ambientada en una ciudad pequeña, como Vigo. Esa es mi aspiración en el género.

En su blog, Elemental, acaba de publicar su último hallazgo, Ivy Pochoda. ¿La incluimos?

Por supuesto, es una crack total. Me parece espectacular su manera de tratar a las mujeres, de crear unos personajes femeninos que no le piden perdón a nadie y que están fuera de todos los estereotipos. Creo que esta autora es única.

