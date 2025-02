Shoma Nandini: «La esperanza de vida de muchos niños de Nepal no supera los diecisiete años»

Háblenos de ese proyecto musical que lleva a cabo estos días la Fundació Vicenç Ferrer en Palma.

Se trata de dos conciertos, este viernes y sábado, que tendrán lugar en la sede del Conservatorio y cuyo objetivo, además del cultural, el de poder escuchar buena música, naturalmente, no es otro que el de obtener algunos fondos para nuestro proyecto en Nepal. Musicalmente, el primero de esos dos conciertos está dedicado al jazz, y el segundo tira más hacia la música clásica.

¿Qué artistas participan en esas dos sesiones?

En el primero contaremos con la Big Band del propio conservatorio, dirigida per Sergi Vergés y en el segundo será la Orquesta Sinfónica del centro la que interpretará obras de Montsalvatge, Debussy y Tchaikovsky, bajo la dirección de Aurel Dawidiuk y con dos solistas muy jóvenes: Pau Cladera como pianista y Júlia Valera como clarinetista. Los dos conciertos empezarán a las 20 horas y las entradas cuestan diez euros. Desde aquí quiero agradecer la aportación desinteresada de la institución musical, el Conservatorio, ya que todo lo que se recaude irá íntegramente a la fundación.

¿Cómo nació la idea de ofrecer estos conciertos?

A través de dos personas relacionadas con el Conservatorio, Margalida Furió y Manel Camp; ellos y el profesor de yoga Alfredo Arcos han dado forma a una idea que salió como salen muchos proyectos en los que el destino juega un papel: sin pretensiones. Les planteamos la idea y la vieron con muy buenos ojos, hasta materializarla y hacerla posible.

¿En qué consiste el proyecto al que irá destinado el dinero que puedan obtener de las entradas de esas dos sesiones?

La Fundació se instaló también en Nepal con la idea de ayudar a los niños de aquel país. Y es que, desde hace unos años, además de en la India, en Anantapur concretamente, la institución ha abierto sedes en Nepal, Filipinas, Mozambique y Sri Lanka, tomando un camino más internacional. Así que todo lo que obtengamos en esos dos conciertos irá a un fondo que ayuda a las familias nepalíes que trabajan sobre todo en el sector de la construcción, y que se ven obligadas a llevar al trabajo a sus niños pequeños por no poder acceder a la escuela o a una guardería. Ya puede imaginar cómo es la vida de esos pequeños, muchos de los cuales empiezan a trabajar de muy jóvenes, con diez u once años. Por todo ello, la esperanza de vida de muchos niños de Nepal no supera los diecisiete años. La Fundació está construyendo escuelas en esas zonas en las que están las fábricas de material de construcción, para que así, las familias puedan dejar a sus hijos en buenas manos al mismo tiempo que reciben una educación y se forman.

