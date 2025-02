10 canciones de Mallorca para enamorarse

‘Viure sense tu’, de Antònia Font

I arriba un dia que sa vida

és un teatre

Que se diu felicitat

Primavera i trinaranjus

Amb qui més has estimat

Te regal sa meva vida

I sense tu ja no me val

El quinteto mallorquín incluyó Viure sense tu, una de sus grandes canciones de amor, en su disco homónimo Antònia Font, el primero de su brillante carrera. Este tema fue uno de sus primeros éxitos, y se pudo escuchar en Los 40 Principales de Mallorca, no así en los de Cataluña, tierra que acabarían conquistando poquito a poco. Una canción, enmarcada en el álbum entre La meva clientela y la también aplaudida L’univers és una festa, que refleja la confusión y el dolor que puede seguir a una ruptura. Una letra directa, sin guiños surrealistas, que firma, cómo no, Joan Miquel Oliver. Un clásico en el repertorio de Antónia Font que no suele faltar en sus directos y que muchas veces supone la guinda a sus conciertos.

‘Te regalo’, de Rels B

Como tú no hay dos, llegaste a mi vida y cambió mi suerte

Me enseñaste a mirar donde en verdad tengo que mirar

Aprendí a querer, a no juzgar tanto a la gente

De todos mis errores saqué algo bueno al final

Daniel Heredia, Rels B en el mundo de la música, lanzó esta canción el pasado mes de diciembre al tiempo que anunciaba su compromiso con la colombiana Nicole Betancur. La portada del single es una imagen de la mano del artista crecido en Son Gotleu sosteniendo la de Nicole, que muestra un anillo con un diamante que brilla por sí solo. «Mi regalo eres tú», escribió Nicole en su publicación en Instagram. El artista español más escuchado en el extranjero en 2024, según Spotify, apostó por una emotiva balada de estilo urbano para poner música al amor que siente por esta modelo y empresaria de Medellín: «Tú llegaste a mi vida y sacaste dentro ‘e mí mi mejor versión, no tengo miedo de decir al mundo que te quiero. Todo lo que yo vi romperse, ella con un soplo vuelve a arreglar. Tú llegaste a mi vida y yo que ya no brillaba he vuelto a brillar».

‘A Scratch in My Skin’, de Sexy Sadie

Mirando a la chica de al lado

estoy tratando de saber

Ella y yo pudimos ver la luz.

...si tan solo lo intentara...

(...) Buscando un lugar para sostenerse, para aferrarme a ti

Simulando la forma en que ella brilla

El sol en el cielo

El grupo de Jaime García le canta al amor a primera vista en A Scratch in My Skin, canción que vio la luz en 2003, en su disco Lost & Found. Un álbum, por cierto, que ha vuelto a ser noticia, ya que doce bandas malagueñas han hecho suyo el quinto trabajo de los mallorquines en un disco-homenaje que lleva por título Found in Málaga-Sexy Sadie/Lost & Found 20th Anniversary (Subterfuge Records, 2025). A Scratch in my skin habla del amor a primera vista entendido como un «arañazo en la piel», que deja marca, al tiempo que aborda la timidez y el deseo. Si algo ha caracterizado a Sexy Sadie a lo largo de su extensa carrera ha sido el amor que siempre han puesto en su trabajo a la hora de componer canciones y levantar discos. De su amplia discografía destacan títulos como el celebrado It’s Beautiful, It’s Love (1998).

‘Riure’, de Xanguito

Fa de temps que no sentia això

Enamorar-me del teu somriure

És el millor que m’ha tornat a passar avui

Xanguito, el proyecto del músico bunyolí Joan Muntaner, ha hecho del amor su bandera. Canta para lograr un mundo mejor y le canta a la naturaleza, los paisajes que nos rodean y también al amor, con el único fin de hacer feliz a la gente y darles emociones. Riure se puede escuchar en el disco Eufòria, su tercer trabajo, una colección de canciones motivacionales que hablan sobre el regreso de la libertad tras las trabas y muros que tuvimos que superar con la pandemia y el confinamiento. «Demà un nou dia corroborarà si seguim junts o seguim per lliure, tu dius que els cors ja no s’entenen de raons, que ja no mors d’amor, ara vius d’amor, que si hem de morir-nos: que sigui de riure», entona Xanguito en este hit de su repertorio.

‘T’estim Mallorca’, de Miki Serra

Jès aigo amb sal, t’alleugerà, mentres te cant, mentres te mat

Mentres te’n vas, jo cantaré: t’estim Mallorca

Miki Serra, con más de treinta años de carrera, primero con Sexy Sadie, luego en bandas como Post y Plastic Face y desde 2011 en solitario, acaba de estrenarse con su primera canción en lengua catalana, T’estim Mallorca, un canto de amor a su tierra. Una canción sencilla y natural interpretada en clave de pop mediterráneo, con sonidos redondos y coloridos, y con una última parte instrumental que recuerda a las canciones que su autor oía en los hoteles cuando era un niño. Preguntado en una entrevista por si se puede querer a una tierra como Mallorca sin caer en la locura, el compositor y cantante confesaba: «Todos los mallorquines amamos Mallorca, pero muchos aman más el dinero que te puede dar el sector inmobiliario o el turístico en Mallorca. Me refiero tanto al gobierno y a las empresas como a los particulares, cada uno en su nivel».

‘Para que no me olvides’, de Lorenzo Santamaría

Para que no me olvides

Y me dediques un pensamiento

Te llegaran mis cartas

Que cada día dirán te quiero

Para que no me olvides

Y nuestro amor llegue a ser eterno

Romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo

Lorenzo Santamaría grabó esta joya en 1975. «Las revistas del corazón publicaron que yo me había casado, que me había reconciliado, y otras noticias de cotilleo, y todo eso se aprovechó. Yo estaba ensayando en Castelldefels cuando me telefonearon, medio año después de que se hubiera publicado, para decirme que la canción, una balada, estaba llegado al número 1. Fue algo muy lento. Con el tiempo quedó como un clásico», ha explicado el veterano músico sobre este tema. Santamaría, que en unos días actuará en el Auditorium (próximo día 21 de febrero, 20 horas), tiene un sinfín de canciones dedicadas al amor: Por ese amor, Te quiero a ti, La ruleta del amor, Bailemos...

‘El romance del caballero escarlata’, de Daniel Higiénico

Y hoy con las flechas de la razón

Exijo tu amistad

Ya sé que lo extraño que nos pasó

Es de psicoanalizar

Y por eso te escribo esta canción de amor

Gracias por dejar de fingir

Al final, al final cuando todo es de verdad

Te entran ganas de vivir

Daniel Higiénico firmó uno de sus mejores discos en 2020, cuando presentó Esperando a Robin Hood, un álbum de folk marcado por la canción francesa, celta, medieval, ranchera y africana, con el que denunciaba el imparable capitalismo salvaje: «Estamos abocados al fracaso como sociedad por muchas buenas intenciones que haya. Todos quieren más y más. La avaricia es infinita». Una de sus canciones, El Romance del Caballero Escarlata, en la que Daniel se mete en la piel de Robin Hood, Lancelot e Ivanhoe, merece ser escuchada en un día como hoy, el de los enamorados.

‘Només un t’estim’, de Els Valldemossa con Tomeu Penya

Tant s’estimaven, no volien res més

Amor primerenc

El sello Ona Edicions Musicals lanzó en 2023 una obra magna indispensable para entender el legado de uno de los grupos más importantes que ha dado Mallorca en los últimos 50 años: Els Valldemossa. Se trata de Discografia selecta (1978-2019), un triple CD que recoge los seis últimos discos de los hermanos Estaràs, y en el que además de la citada Només un t’estim, que interpretan junto a Tomeu Penya, figuran otras grandes canciones de amor como una versión de Le Chanson de vieux amants, de Jacques Brel, o Annie’s Song, de John Denver.

‘Trista a Miami’, de Maria Jaume

Ja no fa cap mal,

tot el que he sentit

ara ja no fa cap mal.

Tot aquest neguit

Una canción de desamor, con la que recuperar el aliento y dejar atrás una ruptura, porque el amor, cuando te atrapa, puede tener la fuerza de un tsunami. Maria Jaume, uno de los últimos fenómenos musicales que ha dado Mallorca, ganadora de tres galardones en la última edición de los Premis Enderrock de la Música Balear, incluye este tema, Trista a Miami, en su nuevo trabajo, Nostàlgia Airlines (2024).

‘Nonadas’, de Maria Hein

Nonadas bien podría ser la banda sonora de las nostalgias amorosas, un tema de desamor y despecho que la cantante de Felanitx Maria Hein ha presentado este mismo 2025 acompañado de un videoclip grabado en Tokio. Con este single la mallorquina ha sorprendido adentrándose en los sonidos urbanos con su primer reguetón pero sin perder su esencia, esa mezcla de folclore y ritmos urbanos que tanto le ha dado.