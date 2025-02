Pau Debon, cantante de Antònia Font: "Que Palma pierda salas como el Café A Tres Bandas es grave"

Antònia Font encara la recta final de su gira. Diario de Mallorca ha entrevistado a Pau Debon, su cantante, con motivo del concierto que ofrecerán en París este domingo. El último capítulo de la gira llegará con el Mallorca Live, y luego, quién sabe. La entrevista completa se podrá leer a partir de mañana viernes en la web de este diario. El cantante no solo habla del futuro del grupo, también lamenta algunos episodios relacionados con la música que se han producido en Palma en los últimos días.

Antònia Font se probó en su momento en Berlín, Fráncfort, Bruselas… ¿Estrenarse en un territorio siempre supone un partir de cero?

Yo no lo vivo así, y menos ahora. Al final hay mucho catalán, mucho mallorquín y mucho español por todo el mundo. Y quieras o no, toda esta gente es la que al final cuando te vas a un concierto fuera de tu territorio es la que aprovecha para venir a verte. Y este número de gente que viene a vernos cuando tocamos afuera hace que no sea un concierto para gente que no nos conoce para nada. La manera de comportarse de la gente que ya nos conoce contagia, para bailar y pasárselo bien, a esos otros que nos ven por primera vez. Hay mucha gente que nos lo dice: no había venido nunca pero cuando he venido hay tanta magia y tanto buen rollo... Nos pasó el otro día en Madrid y seguramente nos vuelva a pasar en París.

París es famosa, entre otras muchas cosas, por sus templos musicales: el Olympia, el Zénith, la Sala Philarmonie, Bataclan… Todo lo contrario que Palma, que cada mes pierde una sala, la última, el Café a Tres Bandas.

Una pérdida que me duele a mí y a toda la cultura en general. Que pase esto en una ciudad pequeña como Palma es grave. Se tendría que apostar por esos sitios que permiten el disfrute de la cultura, y sobre todo de las actuaciones en directo. Es una lástima, porque cada vez quedan menos salas.

Un mal que se agravará con la ordenanza cívica del ayuntamiento contra los músicos que actúan en la calle.

Siempre que veo a alguien tocando en la calle me atrae. Que haya cultura en la calle es algo que le da vida a la ciudad. No podemos matar este río de cultura espontánea.