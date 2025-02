Óscar d'Aniello (Delafé y las Flores Azules): «He creado una canción de 30 minutos para hablarle a mi hijo cuando yo no esté»

Feliz cumpleaños para Luca, el protagonista de la canción-disco.

Gracias. Acaba de cumplir cinco años. Si no fuese por él, la canción no existiría, ya que esta forma de amor y sentimientos surgieron cuando fui padre. Coincidió con la pandemia, por lo que durante el confinamiento le iba hablando y contando cosas, y empecé a crear una canción para él que no sabía adónde me llevaría.

Amor nació como una nana. ¿Algo así solo se puede componer desde lo más profundo?

Sí, desde luego. Para dormirle, recitaba una especie de mantra: «Aquí, ahora, amor», y se lo decía de forma diferente, cambiando el orden, hasta que se quedaba roque. Después grabé la canción y Luca la escuchó a lo largo de dos años para dormirse. Para mí es una especie de testamento en vida.

En una ocasión dijo que la creó para que sonase en su funeral.

No seré tan cruel, jaja. Lo que sí quiero es que esta canción-disco de 30 minutos sirva para hablarle a mi hijo cuando yo no esté, que cuando esté muerto, se la ponga y su padre resucite. Esto es lo que sucede con la música, como reflexiono tanto al principio como al final del disco. Cuando grabas una voz, esta queda inmortalizada. Si escucho a David Bowie o Leonard Cohen, parece que en esos momentos vuelven a estar vivos. A Luca le cuento lo que he aprendido durante estos 47 años de mi vida por si le puede servir.

«Aquí, ahora, amor». Son tres sencillas palabras del estribillo. ¿Por qué es tan difícil cumplirlas?

No lo sé, pero tenemos que vivir más desde el corazón que desde la cabeza. El problema de la sociedad occidental es que tampoco sabemos vivir en el aquí y el ahora. Siempre tenemos miedos mirando al futuro y fantasmas del pasado, movidas en general que nos impiden conectar con el presente.

Le pide a su hijo que nunca deje de jugar. ¿Le preocupa que algún día no lo haga?

Me preocupa dejar de hacerlo yo. Sería el equivalente a soñar, aunque me gustó más la palabra jugar. Los que nos pasamos la vida jugando somos más productivos y puede que más felices que quienes se han convertido en una especie de robot. Les aconsejaría que nunca dejen de soñar ni de hacer lo que les gusta.

En la VIII parte de la canción cuenta la depresión que sufrió tras varias circunstancias. ¿Qué diría a quien está «tocado y hundido, dos años en la cama»?

Que busque ayuda profesional porque salir del hoyo solo es muy complicado. Vivir en este mundo es difícil, ya que las expectativas que uno se genera son muy altas, por lo que te presionas y acaba surgiendo la frustración, la ira, los miedos... Creo que ponerse en manos de los profesionales, aprender y trabajar la personalidad siempre es bueno.

Para quienes no les conozcan, ¿cómo definen su singular estilo?

Es una especie de música pop rapeada. Hoy en día es normal y un ejemplo de ello es C. Tangana.

Cartel del concierto

Ustedes fueron pioneros.

Sí, hace 22 años sorprendió. Nos movíamos en la escena indie, de la que nosotros éramos el rara avis.

¿Qué significó que la canción Mar el poder del mar se convirtiese en 2008 en la banda sonora de un anuncio de El Corte Inglés?

Nos permitió darnos a conocer entre el gran público. En aquella época nacían Spotify, YouTube y MySpace, por lo que fuimos de los primeros grupos indie que hicieron un concierto ante más de un millar de personas.

Amor ha sido autoeditado tras la decepción que le causó la industria musical. ¿Qué es lo peor del sector?

Simplemente es un negocio, por lo que si el árbol no les da los frutos esperados, no interesa. Desde que pedí la carta de libertad a Warner, me he sentido sin ninguna atadura para crear. Siempre he hecho lo que he querido, aunque ahora más que nunca. Hoy día nadie me hubiese editado una canción de 30 minutos. Como ya no pretendo que la música me dé de comer, la he convertido en puro arte y en una forma de hablar a la gente que me quiera escuchar.

¿«El hilo de voz de un hombre corriente» seguirá diciendo cosas en otro formato tras anunciar que este es su último disco?

Tengo clarísimo que no habrá más porque es un formato acabado, obsoleto, pero sí quiero escribir más canciones sueltas o algún EP. No sirve de nada sacar un disco con una decena de temas cuando luego en los directos solo tocas tres o cuatro y los demás se quedan en el limbo. Además, no tengo tantas cosas que decir ni tiempo que dedicarle ahora que tengo un hijo pequeño.

