"Lograr los derechos de las memorias de Cher no fue solo una cuestión de dinero"

Las memorias de la cantante y actriz Cher tienen sello asturiano. La editorial Camelot, que dirige Pablo Solares Acebal, logró que el gigante Harper Collins les concediera los derechos para comercializar el libro. Saldrá a finales de marzo y en otoño la continuación.

-¿Era cuestión de dinero?

-No solo. El proceso de obtener los derechos fue más bien una cuestión de encontrar una editorial que comprendiera el valor auténtico y cultural de su historia. Sabíamos que sería un proyecto ambicioso, pero lo que realmente nos impulsó fue la conexión con su historia única, su legado y la forma en que Ediciones Camelot se ha posicionado en el mercado como un referente de narrativas auténticas y poderosas. A través de un acercamiento a su equipo y conversaciones de confianza, logramos asegurarnos los derechos para publicarlo.

-¿Qué argumentos convencieron a Harper?

-Harper, como parte del proceso de distribución y ventas a nivel global, entendió que Ediciones Camelot es una editorial con una visión muy clara y un compromiso con el rigor editorial. Nuestra experiencia en la publicación de obras de gran impacto y nuestra visión de dar a las memorias de Cher un tratamiento cuidadoso y respetuoso fueron claves para ganarnos su confianza. Además, destacamos el enfoque único que tenemos en la producción y el trabajo con nuestros autores, lo que permitió mostrarles que Cher estaba en buenas manos.

-¿Cómo eligió al traductor, Rubén Rodríguez Cubiella?

-Sabíamos que las memorias de Cher no eran un libro común, y queríamos un traductor que no solo tuviera un excelente dominio del idioma, sino que también comprendiera las sutilezas de su voz y personalidad. Trabajamos teniendo en cuenta la importancia cultural de Cher. Queríamos que la traducción no solo fuera precisa, sino que captara la esencia de su estilo único.

-¿Qué aportan estas memorias sobre Cher?

-Ofrecen una visión profundamente humana de su vida. No son autoindulgentes; más bien, son autocríticas en muchos aspectos. A través de su relato, Cher nos muestra sus luchas personales, sus momentos de duda y sus victorias. Es una historia de resiliencia, superación, y reinvención constante. Aporta una comprensión más rica de la persona detrás de la estrella, mostrando tanto la dureza del camino como la pasión con la que ha vivido su vida y su carrera.

-¿Por qué esa apuesta por las vidas de famosos?

-El mercado sigue siendo una de las categorías más demandadas en la literatura. Las personas están fascinadas por las historias personales y los recorridos de aquellas figuras públicas que han tenido un impacto cultural y social. Cher, en particular, representa no solo una figura de la música y el cine, sino un símbolo de transformación y resistencia. El interés por estas narrativas nunca desaparece, y cada vez hay más demanda de contar historias que sean profundas y reveladoras, más allá de la fama.

-¿Cuáles son los planes de expansión por otros países?

-Tenemos una estrategia clara, especialmente en América, donde Cher tiene una base de seguidores extremadamente fuerte. Planeamos distribuir las memorias no solo en España, sino también en mercados clave de América Latina, como México, Argentina, Colombia y Chile, adaptando las ediciones a las particularidades de cada país.

Portada de la primera parte de las memorias de Cher. / LNE

-¿Cuál es el secreto para sobrevivir en un mundo tan complicado como la edición en estos tiempos?

-Está en la adaptabilidad, la pasión por el contenido y la conexión con los lectores. Vivimos tiempos difíciles para la industria, pero si uno se mantiene fiel a sus valores, a la calidad del contenido y a una visión clara de lo que quiere ofrecer, siempre habrá espacio para destacar. La clave también está en crear vínculos auténticos con los autores y ser innovadores, sin perder de vista la esencia de lo que hacemos.

-¿Trabajar en Asturias no es un obstáculo para cruzar fronteras?

-Definitivamente, no. Vivimos en un mundo globalizado, y la tecnología nos ha permitido superar muchas de las barreras físicas. Asturias es un lugar con una tradición cultural rica, y hoy en día es completamente posible gestionar proyectos internacionales desde aquí. La conectividad y las oportunidades de comunicación nos permiten colaborar con expertos y equipos de todo el mundo, y nuestra ubicación no es un obstáculo, sino una ventaja que nos permite ver las cosas desde una perspectiva única.

-¿Qué memorias de una gran estrella le gustaría abordar?

-Nos encantaría explorar las memorias de figuras del cine y la música que han sido tan influyentes como Cher. Hay muchas historias fascinantes que merecen ser contadas, como las de artistas que han marcado generaciones. Personalmente, me gustaría trabajar en las memorias de alguien como Liza Minnelli o Madonna, cuyas vidas también han sido un testimonio de transformación constante, creatividad y rebeldía.

-¿Qué le preguntaría a Cher?

-Le preguntaría qué momento de su vida fue el más revelador para ella, y cómo ve su legado ahora. Cher ha sido una mujer adelantada a su tiempo en muchos aspectos, así que quiero saber si ella alguna vez pensó que su impacto cultural sería tan grande, o si simplemente se centró en vivir su vida sin preocuparse por eso. Me gustaría saber qué pensamientos tiene ahora sobre las generaciones que la siguen y cómo ha visto evolucionar la cultura que ella ayudó a moldear.

