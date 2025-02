El Museu de Pollença: Una aposta cultural i artística per al futur

El passat divendres, 7 de febrer, va tenir lloc a l’església del convent de Sant Domingo la inauguració de l’exposició Art Pollença 2025. El present del gran llegat, una exposició que pretén reflectir la realitat artística actual del nostre municipi, tot relacionant aquest present amb tota la tradició pictòrica i escultòrica de Pollença; una tradició que té com a referent significatiu el que s’ha denominat Escola Pollencina de Pintura.

Fa anys, molts d’anys, a la dècada dels anys 80 del segle passat, i gràcies el pintor Toni Dionís, vaig tenir la sort i la fortuna de poder participar en la publicació d’un llibre sobre Dionís Bennàssar; un llibre sobre la seva dimensió humana, sobre aspectes de la seva vida, sobre la seva pintura. Fou tota una experiència que em va possibilitar aprofundir en la figura d’un home i d’un pintor que tothom coneixia a Pollença. I aquesta fou una primera aproximació que vaig fer a un dels representants del que s’ha denominat, amb fonaments o sense, Escola Pollencina de Pintura; tanmateix no hi ha cap dubte que es tracta d’una qüestió – la de l’Escola Pollencina- que sempre ha suscitat polèmica, però que, al marge de la seva consistència o no, és una realitat que no només no podem desconèixer, sinó que ha creat en el nostre poble un nombre significatiu de pintors i artistes, tant en quantitat com en qualitat. Precisament, en el pregó que feu la galerista Jero Martínez l’any passat per les festes de la Patrona, es referia a Pollença com a musa d’artistes, una altra forma de parlar de l’efecte de Pollença sobre l’art i els artistes.

Així doncs, l’exposició Art Pollença 2025 pretén reivindicar l’abast de la tradició i la realitat artística de Pollença, una tradició plural i rica, diversa i intergeneracional; una tradició amb artistes de formació, de característiques i d’expressions diferents. Segur que no hi són tots, però els que hi són representen una mostra important del nostre art. Efectivament, es tracta d’una exposició en la qual participen denou artistes del nostre municipi, cada un amb la seva trajectòria i amb produccions artístiques diferents. I no hi ha cap dubte que és una expressió de riquesa artística que demostra maduresa, investigació, treball, creativitat. I tot això és el que es volia mostrar.

Es tracta, en qualsevol cas, de constatar que el nostre poble, per raons històriques, econòmiques intel·lectuals i socials, per la bellesa dels nostres paisatges, pel nostre patrimoni, per la nostra tradició cultural... ha esdevingut un territori on l’art, en les seves diverses expressions, ha tengut, té i tendrà una rellevància social i cultural significativa. Per tant, no és ni per atzar ni per casualitat que tenim aquesta tradició i aquest present artístic, sinó que som on som i tenim el que tenim per una sèrie de causalitats. I aquestes causes i factors són els que ens han de possibilitar construir un futur cultural a Pollença, on l’art, en totes les seves dimensions, hi jugui un paper fonamental.

I aquest és, també, un altre objectiu implícit d’aquesta exposició: tenim un passat artístic, cultural i intel·lectual que necessitam conservar i preservar de forma clara i rigorosa; però tenim també un present ric, plural, divers i creatiu que necessitam conèixer i del qual hem de tenir cura, perquè és el nexe d’unió amb el passat allò que ens durà a construir un futur per a l’art i la cultura del nostre poble. I és, en qualsevol cas, una demostració del que hem de tenir en compte en la definició de la nostra política museística.

Efectivament, cal un debat sobre el que volem fer del nostre Museu; cal una reflexió col·lectiva i participada, en la qual poguem definir el paper que ha de jugar aquesta realitat artística i cultural del nostre poble. I aquest objectiu és ara més necessari que mai perquè, com a Ajuntament, estam treballant en un pla director per a la restauració del convent que sigui un autèntic full de ruta sobre el que volem fer d’aquest patrimoni a protegir i dels seus usos, un dels quals és i serà el Museu.

Les polítiques culturals no són ni poden ésser definides unilateralment per les administracions, ja siguin estatals, autonòmiques, insulars o locals, atès que només tenen sentit si compten amb la participació activa de la societat civil. El despotisme cultural il·lustrat que alguns duen o volen dur a terme no té sentit si l’objectiu és construir una política cultural potent, arrelada, creativa, diversa i plural.

I en el nostre cas, volem que aquest pla director per a la restauració del convent a curt, mitjà i llarg termini compti amb la participació de la ciutadania del nostre poble per tal que pugui contribuir a definir els usos dels diferents espais del convent. I un dels usos és i serà el del Museu de Pollença, un museu del qual, entre tots, hem de definir la identitat històrica, cultural i artística.

En els propers mesos obrirem aquest debat que volem fer amb la societat civil del nostre poble. Volem, amb la participació de tothom, definir el futur artístic i cultural de Pollença. Es tracta de treballar, de forma conjunta i dialogada, pel futur de l’art a Pollença.

