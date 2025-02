Maite Beaumont, mezzosoprano: «Es muy importante para una cantante saber elegir el repertorio»

Estudió canto, violín y Sociología. ¿Por qué se decidió por lo primero?

En mi casa, de pequeña, siempre había música. Mi madre dirigía diversos coros y mi padre era barítono no profesional, había estudiado canto y participaba como amateur en conciertos y producciones. Así que la voz, el canto, siempre ha estado presente desde mi infancia. El amor de nuestros padres a la ópera y al canto en general, se nos ha transmitido, sin duda. De las cuatro hermanas que somos, dos nos hemos dedicado a la música vocal.

¿Le ha influido en su carrera tener estudios de Sociología?

Mire, en casa, además de la música, nuestros padres nos inculcaron la importancia de tener otros estudios, así que empecé y terminé Sociología pues en ningún momento pensé que podría dedicarme profesionalmente al canto, pero llegó un momento en el que tuve que decidirme y opté por la voz, participando en cursos diversos y preparándome para ser admitida en escuelas de música internacionales. Pero, desde la distancia, veo lo bueno que fue ir a la universidad y combinarla con el conservatorio. Aprendí otras cosas que no hubiera aprendido si hubiera estudiado solamente música. Me ha venido muy bien conjugar las dos cosas, Sociología y canto.

De Pamplona a Hamburgo. ¿Cómo fue dar el paso?

Primero empecé yendo a un curso de verano con Judith Beckmann, la gran soprano americana y a partir de este hecho me preparé para entrar en la Escuela Superior de Arte de la ciudad alemana, que tiene mucho prestigio. Allí tuve la suerte de poder tener como profesora a Hanna Schwartz, una de las grandes de la época y con quien tuve una muy buena relación. Me enseñó muchísimo y fue un honor tenerla como maestra.

¿Cómo es vivir con el instrumento a cuestas?

Es complicado, pero al final lo asumes y aprendes a convivir con él. Y una cosa necesaria es conocer en qué estado tienes ese instrumento, la voz, cada día. Unos días está mejor y otros no tanto. Así que al final vas entendiéndote a ti misma y vas eligiendo el repertorio que te va bien. Es muy importante para una cantante saber elegir el repertorio, saber lo que puedes y lo que no debes cantar. En mi caso prefiero ir un poco sobrada para un papel que llegar por la mínima. De todas maneras, asumir un poco de riesgo es necesario para avanzar.

¿Y qué significó sustituir a Magdalena Kozena?

Fue un punto clave. Yo había cantado el Ruggiero de Alzina de Haendel como estudiante en una producción en la que casualmente estuvo el intendente de la ópera de Hamburgo, quien me propuso hacer de cover o sustituta de la Kozena, que canceló, con lo cual tuve que cantar en su lugar. Imagine los nervios y lo que representó cantar allí y con Ivor Bolton como director. Así que fue una suerte y una oportunidad que cambió mi vida profesional.

Mozart, Haendel, Vivaldi, Purcell, Montsalvatge, Strauss. ¿Cómo se prepara ante tan amplio repertorio?

Diría que, aunque sean compositores de épocas diferentes, en el fondo el estilo es muy similar. Si, como decía antes, sabes lo que le va a tu voz, el repertorio fluye. En mi caso, como mezzosoprano lírica sé lo que puedo hacer hoy y lo que no, pero que con el tiempo podré llegar a cantar. Equivocarse en el repertorio hará que tu vida vocal sea más corta.

¿Y Rossini, que tiene tan buenos papeles para mezzosoprano?

En efecto, pero por ahora no siento que sean mis papeles. Para cantar, además de cómo te va el papel, debes considerar la afinidad con el estilo, con el compositor y con el personaje. Me gustan los papeles de personajes que sufren sobre el escenario más que los otros. Es cuestión de gustos y de épocas. También me gustan los papeles, como el Cherubino de Le Nozzze di Figaro, que son chicos pero que los cantan mujeres.

Como el Octavian del Rosenkavalier.

¡Ohhh! Me encantaría poder hacerlo algún día. Por ahora solamente he cantado algunos pasajes, pero creo que ha llegado el momento de hacerlo completo. Llegará, seguro que llegará.

Aquí, en Palma, interviene en una ópera completa, pero también canta en recitales. ¿Se prepara o sitúa diferente?

Sí. Y prefiero la ópera entera al recital, pues para mí es muy importante el contacto y la experiencia con los demás cantantes. La interacción con el director musical y con el de escena te hace crecer como cantante.

¿Y ante una versión moderna y otra historicista?

Son maneras distintas de entender la música, incluso la afinación es diferente, en una versión de Música Antigua puedes llegar a bajar medio tono, cosa que, en algunos casos se agradece. De todas maneras, si la versión es equilibrada y consecuente, me van bien los dos estilos, puedo convivir con ellos.

Ha citado a los directores musicales y de escena. ¿Vivimos la dictadura de los directores de escena?

Hay de todo. Los menos son los que te dejan hacer. En general debemos luchar para consensuar unos movimientos o unas posturas. Si algo me incomoda, lo digo y miramos de llegar a un acuerdo, pues para cantar lo importante es sentirse bien. Me gustan las puestas de escena rompedoras, pero que tienen un sentido.

¿Qué representó trabajar en Don Giovanni con Harnoncourt, un mito de la música antigua?

Fue algo inenarrable, canté Donna Elvira de una manera especial. Me hizo sentir diferente, me cambió la idea que tenía del personaje. Era un director como pocos. Un sabio.

Dido and Aeneas, ¿cómo es morir sobre un escenario?

Maravilloso. Esa aria en forma de lamento, Remember me, remember me, es sublime. Me gusta mucho morirme cantando sobre un escenario (sonríe).