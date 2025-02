Jordi Canal Artigas: «La novela negra permite ver el trasfondo de la sociedad en la que vivimos»

«Los lectores de novela negra y policiaca en España han ido creciendo exponencialmente, sobre todo a partir de la aparición de la trilogía de Stieg Larsson (la saga Millennium), pero en la actualidad hay una saturación de títulos, se publica demasiado», sostiene uno de los grandes sabios de este macrogénero, Jordi Canal Artigas (Berga, 1955), ideólogo e impulsor de La Bòbila, la biblioteca con el mejor fondo de novela negra en España: más de 56.000 títulos, un 38 por ciento de los cuales son de su especialización, el género criminal.

Jordi Canal participará esta semana en el Febrer Negre, el festival de novel·la i cine negre que arranca este martes en Palma y se prolongará hasta el próximo sábado día 15. «Palma necesitaba un festival de novela negra», afirma al tiempo que aplaude lo logrado hasta ahora: «El hecho de que lleve ya quince ediciones quiere decir que está absolutamente consolidado». De la programación de este XV edición destaca un nombre, el de Alain Delon, fallecido el pasado mes de agosto a los 88 años. «Es uno de mis actores de cabecera —confiesa—, he visto prácticamente todas sus películas, muchas con guiones de Jean-Patrick Manchette. Son películas muchas de serie B pero indispensables del cine francés de los años 70, 80 y 90», subraya.

Canal, que pronunciará una conferencia en la Biblioteca de Cort el próximo jueves (19 horas), en el transcurso de un acto que será presentado por Francesc Sanchis, comisario del Febrer Negre, lleva toda la vida enganchado a las novelas negras, policiacas y de asesinatos. «Fue en la adolescencia cuando descubrí los libros de La Cua de palla, de Edicions 62 (la primera colección de novela negra en catalán, que inició su andadura en 1963, dirigida por Manuel de Pedrolo), y me parecieron unas lecturas que no tenían nada que ver con las que había leído hasta el momento. Y así empecé a leer novela negra. Más tarde empecé a entrar en el mundo de las bibliotecas, y lo de la novela negra se convirtió en una lectura normal», recuerda.

«El ritmo, sobre todo de las novelas clásicas negras, es trepidante, pero este género también es el reflejo de un mundo, es como ver el trasfondo de la sociedad en la que vivimos, algo muy interesante, porque te ayuda a entender un poco más al individuo y a la sociedad en la que vives», reflexiona.

Uno de los momentos clave en la carrera de Canal llegó en 1999, cuando se puso al frente de La Bòbila, en L’Hospitalet de Llobregat, biblioteca que dirigió hasta 2018 y que puede presumir de un importante fondo especializado en género negro y policiaco y un fondo de novela popular gracias a la donación del escritor Frank Caudett. «Fue casi como un sueño. Me presenté al concurso de dirección de la biblioteca, lo gané y al cabo de un par de meses se inauguró. Yo soñaba con crear un fondo dedicado a la novela negra pero era realmente un sueño, no sabía cómo irían las cosas, y poco a poco hemos conseguido una biblioteca con proyección nacional e internacional, con un fondo muy interesante, y con un tipo de usuarios muy diverso: está tanto el lector del barrio que se acerca a la biblioteca para encontrar una novela con la que pasar el rato; estudiantes que están preparando una tesis doctoral (el año pasado vinieron unos investigadores de dos universidades francesas a consultar el fondo), periodistas culturales… Una biblioteca situada en la periferia de Barcelona que ha tenido proyección y además se ha convertido en un referente de la novela negra», dice con orgullo y sudor. «Los sueños hay que trabajárselos, han sido 20 años de muchísimo trabajo pero ha valido la pena», reconoce.

El primer club de novela negra de España también fue un logro de Canal, quien no duda en afirmar que la novela negra nunca pasará de moda. «La novela negra y policiaca se ha convertido en un género normalizado, la gente ya no se esconde para decir que le gusta un autor u otro, o que lee una novela policiaca, y además han salido autores de una gran calidad literaria. Yo creo que este es un género que va a dejar de ser género, dentro de unos años una novela de lo que ahora llamamos negra o policiaco será una buena novela o una mala novela». ¿Qué autores de novela negra le quitan el sueño últimamente? «Una es una autora americana, Bonnie Jo Campbell, extraordinaria, uno de los grandes descubrimientos de los dos últimos años, y después soy un gran lector de James Elroy, desde que leí La Dalia Negra todos sus libros desde entonces me parecen obra de un genio a la altura de Dashiell Hammett o Raymond Chandler».

El autor de A quemarropa, dos volúmenes, escritos junto a Àlex Martín que suponen una obra completa y definitiva sobre la terminología del género, trabaja en la actualidad en un libro centrado en las colecciones policiacas de distintos países, como la de Giallo Mondadori en Italia o la francesa La Série Noire.

