Enriqueta Llorca Sureda, ilustradora y escritora: «Me aburren las historias donde no hay espacio para lo inverosímil»

Era cuestión de tiempo que los personajes que la ilustradora Enriqueta Llorca Sureda (Palma, 1976) llevaba dibujando desde hacía años fueran las protagonistas de una historia, la que narra en la que es su primera novela, Una aventura entre el mar y el cielo. El extraordinario viaje de Escafi y Fosca, publicada por Siruela en su colección juvenil. Formada en la escuela de arte Massana, una beca del ministerio de Cultura fue determinante para que Llorca se pusiera a escribir. «Les he dado una voz a los personajes que no tenían, ahora mucho más ricos. Sobre todo el personaje de Scafi, que es el que más evoluciona», comenta la autora. Trabaja ya en una continuación, esta vez sin la compañía de su perrita, la que dio pie a la Fosca del libro. Ya a la venta, lo presentará el 22 de marzo en Agapea.

¿De qué trata esta novela?

Es una historia de fantasía. En ella hay misterio, hay magia, hay alquimia, hay animales que hablan y además tienen mucho que decir. Como digo, es una aventura extraordinaria por lo que tiene de insólita, de inesperada, de mágica. Pero también en el sentido en que si bien el viaje que las protagonistas hacen está lleno de caminos azarosos que se van abriendo a medida que ellas avanzan, acaba imponiéndose un viaje mucho más silencioso, en paralelo, que es el que hace la protagonista principal, Escafi, al interior de sí misma. Es una novela de la colección de las Tres Edades de Siruela. A partir de 12 años en adelante cualquiera lo puede disfrutar.

¿Le ha costado dar este salto de la ilustración a la escritura?

Yo digo que empecé a escribir esta novela sin saber que acabaría por escribir una novela. Mucho antes de que existiera o de que aflorara en mí una necesidad de contar una historia con un planteamiento, un nudo y un desenlace, existieron las protagonistas en forma de dibujo, Escafi y Fosca. Dibujos que yo hacía por el mero placer de dibujar, sin muchas más pretensiones. Las rescaté después de haberlas tenido un tiempo no olvidadas, porque la verdad es que yo sabía que tenían un potencial, pero me dediqué a otros menesteres.

¿Había escrito algo antes?

Ha sido un proceso muy natural, porque para mí escritura e ilustración son análogos. Yo tenía un libro de relatos de hace tiempo, sacado con una editorial pequeña de Barcelona, de unos amigos.

¿Qué hizo que empezara a escribir esta novela?

Me presenté a una beca a la creación literaria y me la concedieron, lo que me permitió dedicarme más o menos un año. Me puse manos a la obra y empecé a crear una historia para ellas. Yo partí de unas imágenes que tenía, que sirvieron un poco de acicate, pero luego la historia cogió tanta entidad que las olvidé. Eran dibujos que yo hacía un poco condicionados por mi estado de ánimo. En función de mi estado de ánimo, dibujaba a Escafi y Fosca haciendo esto o aquello.

Pero nunca habían protagonizado un libro o un cómic...

La gente conocía los personajes de Escafi y Fosca. Yo tengo una proyección muy limitada en las redes, porque no soy mucho de redes, las iba colgando ahí. A la gente es verdad que le gustaba el tándem formado por Escafi y Fosca. Fosca es la representación gráfica de la que fue mi compañera de vida durante 17 años. Tampoco hice muchos dibujos, una veintena o una cosa así. Que aquellos dibujos acabaran germinando en una novela, la verdad es que no era algo que yo pudiese prever en un primer momento. Yo digo que denota mi forma de trabajar, es un poquito errática, pero sobre todo, y ante todo, un amor incondicional a estos dos personajes.

¿Cómo son?

Yo las dibujaba siempre juntas. El personaje de Escafi es una adolescente introspectiva, autoexigente. Fosquita es el contrapunto cómico, de alivio. A Escafi, en mis dibujos, siempre la ponía en actitudes un poquito atormentadas, como escapando de no se sabe muy bien qué, siempre escondiendo su rostro bajo una escafandra.

¿Y cómo consigue que Siruela le publique su primera novela?

Tengo muchísimos libros de Siruela, mi casa está forrada de libros de Siruela. Como somos lo que leemos, yo creía que podía encajar, pero de ahí a que tú creas que encaje y la editorial te diga pues sí, encaja, pues hay un paso. Entonces escribo el manuscrito solo a tres editoriales. A Siruela la primera, porque quería que fuera sí o sí. Y de hecho, en mi ingenuidad, tardé bastante tiempo en enviar el manuscrito a otras dos. Siruela me contestó a los ocho meses diciendo que les encantaba el manuscrito.

Es una historia con mucha fantasía.

Es una historia donde hay humor. .. Yo siempre me he reservado el derecho a servirme de la imaginación para crear, a mí es el juego que me gusta jugar, supongo que porque hace que no me sienta intimidada. Claro, esto es un proyecto personal, no es un encargo. Yo he podido trabajar sin cortapisas. Me emociona la fantasía, me emociona el misterio.

La novela es un buen ejemplo de ello...

Sí, es lo que me gusta. Me emociona lo absurdo. Me divierte la mentira piadosa que se dice sin maldad. Y por el contrario, las historias donde no hay espacio para lo inverosímil, donde solo tiene cabida la literalidad y la objetividad, a mí me aburren.

¿Va a seguir escribiendo?

Sí, yo voy a seguir escribiendo, también dibujando, ilustrando, en la medida en que me salgan encargos.

