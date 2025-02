Miki Serra, músico: «Siempre lo he hecho todo a mi manera, a la manera del perdedor»

¿Qué le ha llevado a escribir ahora una canción como T’estim Mallorca?

T’estim Mallorca es una canción que escribí hace unos tres años. Es una canción muy sencilla y natural y nunca le presté mucha atención. Pero la he ido tocando entre amigos y reuniones familiares y la respuesta ha sido muy positiva. Tenía intención de grabarla pero no la veía dentro del disco que saqué el año pasado. La saco ahora porque sino se le pasará el arroz, por el tema del que trata.

En la música usted empezó cantando en inglés, luego en castellano y ahora en catalán, un ejercicio a la inversa que en su vida.

Yo siempre voy al revés de lo que se supone que debo hacer. Disfruto más de la música ahora que cuando tenía 20 años, cuando no me quería dedicar a la música. Dejé Sexy Sadie cuando estábamos empezando a tener éxito. He rechazado discográficas hasta conocer a Pinxo de Espora Records. Siempre lo he hecho todo a mi manera, a la manera del perdedor, equivocándome en todo según me pedía el cuerpo. Y sigo igual.

¿Cómo se ha encontrado escribiendo en una lengua en la que nunca se había probado en una canción?

Hubo un tiempo en que hacía esfuerzos para escribir en catalán pero no estaba contento con el resultado. Ahora, cuando he dejado de esforzarme, es cuando han empezado a salir canciones en catalán que me gustan. Aun así sigo componiendo más canciones en castellano.

Hay quien ve en T’estim Mallorca ciertos paralelismos con Antònia Font.

Ya me lo han comentado algunos amigos. Creo que es por la voz que puede recordar a Antònia Font, con un tono un tanto grave, y el hecho de que sea en mallorquín. Si fuera en inglés recordaría a alguna canción mía de cuando estaba en Sexy Sadie, que era anterior a Antònia Font. De todas formas, si tiene que recordar a alguien, me gusta que sea a Antònia Font porque me gusta lo que hacen.

¿Se puede querer a una tierra como Mallorca sin caer en la locura?

Todos los mallorquines amamos Mallorca, pero muchos aman más el dinero que te puede dar el sector inmobiliario o el turístico en Mallorca. Me refiero tanto al gobierno y a las empresas como a los particulares, cada uno en su nivel. A muchos se les llena la boca de opinar de lo que harían o lo que van a hacer, pero los hechos son los que son y no mienten.

¿Qué le reprocha a su isla?

Que no se haya hundido con todos nosotros dentro. Nada, no le reprocho nada. Es difícil reprochar algo a los mallorquines por ser como somos. Tenemos lo que queremos, al menos lo que quiere la mayoría. Y visto como están las cosas respecto a la democracia, espero que siga siendo así. Sé que es un poco simplista hablar así de la mayoría pero creo que a largo plazo, la cabra tira al monte.

¿Cómo definiría usted mismo el vestuario sonoro que le ha puesto a T’estim Mallorca?

Me gusta pensar que es pop mediterráneo, con sonidos redondos y coloridos, si es que eso tiene algún sentido. Me gusta la última parte instrumental, quería que recordara a las canciones que oía en los hoteles cuando era pequeño.

¿T’estim Mallorca es el single adelanto de algún nuevo proyecto?

Mi nuevo proyecto es grabar canciones e ir publicándolas. Tengo muchas canciones escritas que quieren ver la luz, así que ahora estoy manos a la obra. Iré publicando las canciones al tiempo que las vaya grabando. Por un tiempo al menos.

¿Algún concierto a la vista?

No, ahora prefiero estar centrado en el estudio de grabación para ir sacando nuevos temas.