El Cruïlla, uno de los grandes festivales de este verano, tendrá acento mallorquín

El Cruïlla será una de las grandes citas musicales de este verano en tierras catalanas, y tendrá un marcado acento mallorquín: dos de las cantantes de la isla con más pegada en la actualidad, Maria Jaume y Maria Hein, actuarán en esta muestra que celebrará su 15ª edición del 9 al 12 de julio.

El pop urbano de Maria Hein y Maria Jaume será protagonista en el Cruïlla, al igual que el rock de Maika Makovski, que el pasado mes de noviembre publicó nuevo trabajo discográfico: Bunker Rococo, su octavo álbum de estudio.

El de este año será un Cruïlla con «actitud punk, transgresora», reflejo de unos tiempos en que «el contenido y el compromiso vuelven a ser importantes», tras unos años de música más bien «frívola en contenido y simple en calidad», según palabras de su director, Jordi Herreruela.

Del cartel destacan grupos como los Sex Pistols, que actuará en la muestra en su jornada del jueves 10 de julio, en el Parc del Fòrum. El legendario grupo británico estará con sus miembros originales Steve Jones (guitarra), Paul Cook (batería) y Glen Matlock (bajo), pero sin Johnny Lydon, ‘Rotten’, que ha sido sustituido por Frank Carter, el líder de Frank Carter & The Rattlesnakes.

Los autores de God Save the Queen, Problems y otros himnos punkis se han incorporado al Cruïlla junto con otros cabezas de cartel, caso de Fermin Muguruza, en su gira de 40º aniversario de trayectoria, St. Vincent con su reciente All born streaming y Goran Bregovic. También actuarán en el festival catalán Love of Lesbian, Alanis Morissette, Thirty Seconds to Mars, Texas y Ben Harper.