Aina Calleja Cortés, la mallorquina que estará en los Goya con ‘Salve María’

Aina Calleja Cortés (Palma, 1981) ha sido la montadora de Salve María, la mejor película en los últimos premios Feroz, trabajo por el que la mallorquina estuvo nominada a un premio Gaudí. Este sábado, asistirá a la gala de los Goya, en la que el filme dirigido por su amiga Mar Coll opta a llevarse el galardón a mejor guion adaptado y al de actriz revelación. Mientras llega ese momento, en Felanitx, donde reside y teletrabaja, está finalizando el montaje de La canción, serie que estrenará Movistar en mayo, y espera a que comience el rodaje de la primera película dirigida por Aina Clotet, de la que también será la montadora.

Formada en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (allí se hizo amiga de Mar Coll), se fue después a México, donde vivió once años y donde comenzó su carrera profesional como montadora. Ha participado en películas y documentales, en publicidad y también en cortos, llegando a dirigir dos. Además de Mar Coll, ha trabajado con los directores Nely Reguera, Julio Hernández, Natalia Cabral y Oriol Estrada, Liliana Torres, Nicolás Pereda y, en Mallorca, con Miguel Eek y con Javier G. Lerín, su pareja.

Fotograma de 'Salve María'. / Elastica Films

Salve María no es la primera película en la que ha intervenido que ha cosechado premios. «Cuando haces algo, no lo haces pensando en tener este reconocimiento, pero cuando pasa, es un aliciente extra y es como un premio también», afirma de lo conseguido por la obra de Mar Coll. Reconoce que es un filme con muy buena crítica, pero duro para el público porque «es un tema difícil». Calificada como thriller psicológico, se centra en los miedos y obsesiones de una madre primeriza, interpretada por Laura Weissmahr, nominada al Goya como actriz revelación. «La maternidad ha sido una cosa que siempre ha estado contada desde el punto de vista masculino. Ya lo dice la película: las madres no escriben, las madres están escritas», añade Calleja Cortés sobre la película. «Está bien que se normalice otra manera de contar la maternidad, que pueda haber diferentes maneras de aproximarse a ella, desde algo muy feliz hasta el rechazo más total y que todas puedan ser naturales, como ha sido el caso de la paternidad, que se nos ha presentado como una paternidad entregada o una paternidad rechazada», puntualiza.

La montadora en su mesa de trabajo en Felanitx, donde monta películas y series.

Fue su propia maternidad (tiene un hijo de tres años) la que cambió su manera de trabajar y desde que es madre ha montado películas, como Salve María, y series, como Això no és Suècia, desde Felanitx, conectando vía zoom con las directoras y el resto del equipo. «Hacerlo de manera presencial implicaría irme como mínimo dos meses y, ahora mismo, esto es muy difícil», explica. Así que empezó a plantear montar en remoto y visto el resultado, le funciona. «Estoy muy agradecida a los directores que quieren trabajar así, porque entiendo que para un director es un poco más incómodo», añade la montadora, que con esta fórmula solo se desplaza en momentos concretos a Barcelona (de allí suelen proceder sus proyectos), donde también hay un ayudante de montaje. La mallorquina reconoce que este sistema requiere «voluntad de parte de todos, del director, de los productores», pero también cree que «está bien que no todo se centralice» y tenga que suceder en Madrid o Barcelona.

Dirigir ahora mismo no es una necesidad para ella, pese a que menciona que tiene un proyecto pendiente, también con Mar Coll. «Fue una idea que tuve, la escribimos juntas y la intención era hacer codirección». De momento, eso seguirá pendiente y ella, centrada en montar películas y series.

Suscríbete para seguir leyendo