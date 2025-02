La pintora Caty Fiol vuelve a Valldemossa con su exposición más sentimental

Una treintañera Caty Fiol bajaba con su vespa y su caballete por la serpenteante carretera del puerto de Valldemossa y se plantaba en la paradisiaca marina para pintar la inconfundible costa de la Serra. Esta era la imagen de sus veranos durante años y esos paisajes se convirtieron en la inspiración de numerosas creaciones. «Fue una época muy feliz en la que mis hijos también disfrutaron muchísimo», recuerda de aquellos días en los que desarrolló buena parte de su prolífica obra.

Algunos de estos cuadros podrán verse a partir de este viernes en la nueva exposición de la Fundació Coll Bardolet, titulada Caty Fiol: de Mallorca a Itàlia. Tras más de 40 muestras individuales a lo largo de su dilatada trayectoria, la artista mallorquina afirma que «esta es la más personal, la más sentimental, con muchas obras inéditas». Regresa al lugar de su juventud, Valldemossa, y también viaja al país que la acogió durante 20 años para ofrecer al visitante un recorrido por sus variadas etapas pictóricas mediante una treintena de piezas donde conviven dibujo, óleo, acuarela y grabado.

'Tramonto in Urbino' / Caty Fiol

La retrospectiva «refleja una evolución desde los inicios como pintora amateur hasta ahora», tal como resume quien lleva más de 60 años de carrera artística y sigue en activo. «Siempre he dibujado, desde pequeña, y a los 12 años me apuntaron a la Escuela de Artes y Oficios. Ahí aprendí la técnica y a partir de los 16 o 17 años empecé con dibujo de figura. Sin embargo, me casé muy pronto, a los 19, y a mi marido no le hacía gracia que retratase cuerpos semidesnudos, por lo que continué por mi cuenta haciendo paisajes en la marina y allí unos pintores me enseñaron la técnica al óleo».

De esa época, los años 60, son los dos cuadros más antiguos que se pueden ver en la exposición. «Son muy clásicos y con colores oscuros, como pintaban los alemanes», dice refiriéndose a sus nuevos maestros.

‘Nostàlgia’

En 1977 realizó su primera muestra individual, en la sala capitular de la Cartoixa. «Nunca se había expuesto antes en este lugar y uno de los cuadros que llevé lo recupero para la de ahora». Caty Fiol habla de la obra titulada Nostàlgia, que es la imagen del cartel de presentación en la Coll Bardolet. Su importancia no solo radica en que así cierra el círculo artístico, sino también en que el tema refleja su interés en utilizar la pintura como denuncia de diferentes cuestiones.

En este caso, «los dos payeses sin rostro representan una época en la que no se potenciaban las costumbres mallorquinas, lo que provocaba nostalgia», explica. Otros cuadros, como por ejemplo Migrants, tienen claras implicaciones sociales; y el titulado Mascarada de la vida es «una advertencia del daño que el hombre provoca a la naturaleza», según sus palabras.

'Nostàlgia' / Caty Fiol

En los años 80, la artista visitó Italia por primera vez para asistir a unos cursos de gráfica en Urbino, «después de aprender grabado en Mallorca con el pintor y profesor Carlos Puntis», como destaca. En la localidad declarada Patrimonio de la Humanidad, que «respiraba un gran ambiente artístico», Caty Fiol profundizó en técnicas como el aguafuerte y la litografía, y ganó varios premios.

Siempre tuvo un gran interés en aprender y, gracias a este amplio bagaje que adquirió con el tiempo, también ha podido dedicarse a la docencia artística, que ha ejercido tanto en colegios como en diferentes instituciones del Consell de Mallorca.

La exposición recoge su largo periodo vital en Italia y en varios cuadros se capta la añoranza de la tierra donde nació y creció. Alterna la expresión lírica con la dramática en su trayectoria y «sus obras invitan al espectador a un viaje entre la realidad y el sueño, entre lo tangible y lo etérico», que convierten a la artista isleña en «un referente del realismo mágico en Balears», tal como indica la Fundació Cultural Coll Bardolet en la presentación de la exposición, que permanecerá abierta hasta el 29 de marzo.

En este regreso al pueblo donde realizó su primera exposición, Caty Fiol mostrará muchas obras inéditas, entre ellas Marina de Vall (2003), que creó tras perder a un hijo. «Es la más sentimental y la pinté basándome en bocetos que tenía, ya que apenas he vuelto a la marina desde entonces». Tal vez lo haga este viernes con su nieto.

'Bajo la tierra' / Caty Fiol

Suscríbete para seguir leyendo