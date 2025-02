Netflix borra a Karla Sofía Gascón de 'Emilia Pérez': la aparta de la promoción a un mes de los Oscar

La carrera triunfal de Karla Sofía Gascón acaba de detenerse en seco. Después de los galardones a Mejor Intérprete Femenina conseguidos en el Festival de Cannes y en los Premios del Cine Europeo, la madrileña hacía historia con su nominación al Oscar a Mejor Actriz por Emilia Pérez. Sin embargo, tras desvelarse los polémicos tuits con tintes racistas, Netflix ha dedicido apartarla de la promoción de la cinta que opta a 13 estatuillas en Hollywood.

Karla Sofía Gascón, en el 'photocall' del Festival de San Sebastián. / EP

Según ha desvelado The Hollywood Reporter, sus controvertidos comentarios contra el Islam, George Floyd y la Academia han dinamitado una trayectoria que parecía no tener techo y que, en apenas unos días, ha naufragado. "No puedo renunciar a la nominación porque no he cometido ningún crimen", dijo Gascón a CNN. Sus explicaciones no han tenido el efecto deseado en Netflix, que ha decidido borrar su huella en la cinta. Ni aparecerá en los carteles promocionales ni viajará a Los Ángeles.

"Está la cosa para atreverse a ir a cualquier país árabe. Plena invasión programada de Occidente mientras expulsan a los infieles", escribió. Tampoco se libró la Academia de sus comentarios: "Cada vez más los Oscar se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicantivo, no sabía si esraba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Black Lives Matter o el 8M. Aparte, ha sido una gala fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo".

Tardó en unos días en dar explicaciones. "Me han amenazado de muerte, insultado, violentado y vejado hasta la extenuación", apuntó la intérprete en un comunicado. La segunda española nominada a un Oscar después de Penélope Cruz y la primera trans recordó que tiene una hija "maravillosa" que proteger, a la que ama "con locura" y que le apoya en todo.

La película de Jacques Audiard, un narcomusical ambientado en México y en el que encarna a una narcotraficante trans, arrasó en los premios que entrega la Academia de Hollywood. Así, competirá por el título de Mejor Película y Mejor Dirección el próximo 2 de marzo.