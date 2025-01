Susy Gómez: "Soy la viuda de Juanan Horrach, no puedo elegir"

Susy Gómez (Pollença, 1964) es una de las figuras más destacadas del panorama artístico. Obligada a abandonar su casa de Campos, herida todavía por la muerte en 2022 de su compañero de dos décadas Juanan Horrach Moyá, señala que «afronto en 2025 una vida nueva». Las lágrimas brotan de sus ojos durante toda la conversación.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Cómo se encuentra?»

Al llegar pensaba, «¿mis voces interiores están de camino?». La parte vulnerable se halla en mi piel, pero me conecta con mi fortaleza. Vengo con el corazón muy abierto.

Todo el mundo me dice que «Susy no está bien».

Mi motor emocional está fuerte con lo que me ha tocado vivir, con haber perdido a mi compañero, el eje de mi vida. No me escondo.

Ha difundido usted el desahucio instado por su familia política.

No ha sido mi familia política, sino el hijo de Juanan. He tenido que abandonar de forma abrupta la que ha sido mi casa en Campos durante los últimos cinco años, donde había llevado a cabo mi trabajo artístico.

¿Qué diría mi amigo Juanan Horrach de todo esto?

Me he guiado por Juanan en mi forma de actuar. Era muy visceral y protector. Estaría muy triste, está muy triste. En la logística del traslado, había obstáculos para sacar las obras más grandes de la casa, como si Juanan las custodiara. Son sincronías.

Nos encontrábamos los tres en las sesiones cinematográficas más intempestivas.

La parte nocturna era nuestra vida auténtica, el refugio «lejos de la vida funcional» que señala Byung-Chul Han. Aquel cine de noctámbulos era un bálsamo después de las responsabilidades familiares

Me perdonará por pensar que ustedes estaban casados.

No estábamos casados, Juanan consiguió su nulidad matrimonial diez días después de la muerte de mi madre en 2021. Su ilusión era que nos casáramos por la Iglesia.

¿Cómo recibe usted la muerte de Juanan?

Durante una meditación en un taller de Joan Garriga que yo seguía en Palma. Había hablado con Juanan minutos antes, porque abría una galería en Lisboa y quería que se inaugurara con una exposición mía. Fue nuestra última conversación.

¿Cómo se produce la ruptura con su familia política?

Desde el primer momento. Mantenía una relación muy estrecha con la familia de Juanan. Durante veinte años, fueron profundamente mi familia a todos los efectos. Luz de gas.

¿Qué hubiera pensado Juanan del cierre de la galería?

No estaría nada sorprendido de lo que ha ocurrido tras su muerte. Era una persona muy singular dentro de su familia, como ellos mismos reconocen. Era encantador hasta cuando se enfadaba, odiaba la injusticia y el sufrimiento ajenos.

Puede atacar a cualquiera excepto a Antonia María Horrach, soy fan.

No tengo nada pendiente con ella. Como mujeres, estuvimos muy cercanas en el camino del crecimiento personal, no nos hace falta hablar para entendernos.

Ya sabrá que toda Palma habla de usted.

Sí. Lo que más he recibido es mucho amor. He sentido cómo la potencia personal de Juanan se ha traducido en mucha gente que me da luz y consuelo. He perdido al amor de mi vida, aquel tándem. He visto el infierno y vivo en el cielo.

¿Es posible que usted también se equivocara en algo?

A lo mejor me equivoqué al no marcharme con Juanan, para seguir viajando con él. Nos decíamos mutuamente que «me miras como la primera vez». Nos gustaba vernos envejecer, era nuestro gran proyecto porque Juanan pensaba que con los años recuperas la esencia, tu parte adolescente.

Habían comentado incluso la hipótesis de que la muerte se cruzara en su camino.

Nos decíamos que sería muy duro si uno se marchaba antes. El doctor Antonio de Lacy nos invitó a su casa de Pollença, y nos abrazamos delante de la escultura en recuerdo de su mujer fallecida. Tres semanas después nos pasó a nosotros.

Con estos antecedentes, su viacrucis en Felanitx era autobiográfico.

Representaba las voces internas, emocionales y sociales, de lo femenino en la posición de viuda. ¿Cómo me ven y cómo me veo? En Asia te cambian el nombre tras enviudar.

¿Usted es la viuda de Juanan Horrach?

Sí, lo soy. No es una decisión propia, es una condición que aparece cuando muere tu pareja. No se trata de una aspiración, no puedo elegir.

Como dirían en Tele 5, ¿se volverá a enamorar?

Siempre estoy y estaré enamorada de Juanan. Por eso no he perdido la capacidad de reír, las ganas de bailar y la posibilidad de amar. Él nunca ha sido ni será un impedimento para mi desarrollo como persona. Potenciaba incluso mis partes más incómodas. Nos repetíamos una frase de Hiroshima, mon amour, dice que «me gusta tu forma de estar fea». Es el verdadero amor.

