Las recetas de cocina de Toni Tugores: Crespells i senyorets

Gairebé fins a la darreria del segle XX, era tradició en alguns pobles de Mallorca anar a l’església a beneir pastes dolces i tot un seguit de llepolies el dia de sant Blai, 3 de febrer. El sant, metge i bisbe, va morir –segons l’hagiografia–màrtir per la seva fe decapitat, l’any 316 a Sivas (Turquia).

A Manacor són típics els senyorets, crespells de forma antropomorfa; a Bot (Terra Alta), es beneeixen pastes dolces; a Russafa (València) es fan galetes. La festa, d’origen medieval, se celebra –amb solemnitat desigual– també a la Fatarella, Altea, Torrent, Benidorm, Alginet i molts de pobles més.

Ingredients

250 g de sucre

250 g de saïm

2 tassonets petits de suc de taronja

Un tassonet d’oli

La ratlladura d’una pell de taronja i una de llimona1 kg de farina fluixa

Preparació

Mesclarem dins un ribellet el tassonet d’oli i els dos de suc de taronja.

Hi afegirem un quart (250 g) de saïm, les ratlladures de clovella de llimona i taronja i hi anirem afegint i integrant fins a un quilo de farina.

Hem de treballar la pasta una bona estona fins que estigui al punt.

Introduirem (o retallarem) la pasta dins els motlos seleccionats, que n’hi ha per a tots els gusts: en forma d’estels, en formes humanes i moltes més.

No convé fer-los gaire gruixats, aproximadament de mig dit de grossària. Com més primets de pasta els farem, més aviat couran.

Encalentirem el forn a una intensitat mitjana (uns 170°) i quan sigui calent courem els senyorets o crespells uns 20/25 minuts, depenent del gruix de la pasta.

Devem la recepta a Sor Margalida Riutort (Petra, 1922), del convent de Santa Magdalena de Palma. Ens va dir que la fórmula no era tradicional de les monges canoneses regulars lateranenses, sinó d’una dona amiga de les religioses, Antònia Pericàs.

A la llibreta de receptes de l’antic i prestigiós Hotel Perelló de Portocristo (on hi van dinar, entre moltes altres personalitats, el 2 d’abril de 1932, el president de la II República Niceto Alcalá Zamora, amb els ministres de marina José Giral i el d’Obres Públiques Indalecio Prieto) hi trobam els ingredients per fer senyorets.

Una lliura de saïm (uns 400 grams) i una de sucre, el suc d’una taronja, una copeta d’anís i un kg de farina.