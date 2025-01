Maribel López, directora de la feria ARCO: «La red de galerías en Mallorca es rica y está en crecimiento»

Maribel López, directora de la feria de arte contemporáneo ARCO, estará este miércoles en Palma, en el museo Es Baluard, donde se ha organizado un encuentro con representantes del sector del arte contemporáneo de la isla. En la próxima edición de la cita que dirige en Madrid, que se celebrará del 5 al 9 de marzo, participarán las galerías mallorquinas Baró, Florit/Florit, Pelaires y Fermay.

¿Cuál es el objetivo de su visita a Palma?

Círculo Arco es una especie de encuentros que empezamos a hacer después de la pandemia, cuando todos nos dimos cuenta de cosas que estaban ahí y que igual no estábamos poniendo suficiente en valor, y en este caso en concreto era el apoyo que los coleccionistas locales hacen a sus galerías en sus contextos de proximidad. Y en ARCO queríamos ir a sus casas a agradecerlo. Este programa lo hemos hecho en Sevilla, en Valencia, en Bilbao, lo hemos hecho en Barcelona también, en Murcia... y ahora lo hacemos en Palma. Esa es la idea, ir a casa, agradecer el apoyo a las galerías y a ARCO a través de sus galerías. Le dije a David [Barro, director de Es Baluard] que por qué no hacíamos algo. Asociarnos con un museo, siempre nos gusta, lógicamente, porque es una institución y porque así no es una galería u otra, algo que para mí es muy importante.

¿Cómo ve la red de galerías en Mallorca?

Siempre me ha parecido interesante, pero veo que es rica y además en crecimiento. Mi viaje también es ver, acompañar, estar, conocer galerías nuevas abren, galerías que llevan mucho tiempo... Yo creo que es muy interesante e intentamos que esté bien representado en la feria, lógicamente no es todo el contexto, pero intentamos que esté bien representado.

¿Su visita puede despejar el camino para que otras galerías estén en ARCO?

Yo siempre tengo muchísimas ganas de conocerlas, es cierto que es difícil, pero confiemos que sí, porque es verdad que la puerta de Opening, que este año nos ha traído a Fermay, es muy importante para ese primer acceso y que el comité las vaya conociendo. Así que iré con los ojos muy abiertos para después compartir todo con los equipos.

¿Cómo presentaría ARCO a quien no lo conozca?

Pues me gusta entender ARCO como la culminación del trabajo que hacen galerías y artistas a lo largo del año, se presenta condensado y estructurado para que todo el mundo lo pueda ver. Como digo, es una culminación. Es muy interesante venir a ARCO porque se ve mucho, se ve a mucha gente y se escucha mucho, que creo que también es muy importante, delante de la obra de arte. Oír otras opiniones, preguntar, dar una opinión... Creo que es una experiencia en torno al arte condensada. Y después, lo bueno de venir a ARCO es saber, o antes o después ir a las galerías, ir a los museos y complementar este momento, como esta chispa, que es la feria, que es esta intensidad, con un seguimiento anual, con una investigación, porque, de nuevo, cuando llegue el próximo ARCO, esa visita será muy diferente.

¿Cuál va a ser el leitmotiv de este año?

Siempre, el principal leitmotiv, y me gusta decirlo así, son todas las galerías que participan en la feria, que este año son 214. Pero sí que es cierto que este año, esa sección especial será dedicada al Amazonas, con el proyecto Wametisé: ideas para un amazofuturismo, comisariado por Denilson Baniwa y María Wills.

¿ARCO ha avanzado más hacia la igualdad?

Confiamos mantenernos, aún no tengo el dato.

En el arte contemporáneo, ¿cuesta que la mujer esté más presente?

Cuesta, sí. Creo que estamos en camino a una situación mejor, con el esfuerzo de todas y de todos, pero es verdad que ha costado mucho. La historia del arte está construida por nombres masculinos, y no decir eso sería faltar a la verdad.

