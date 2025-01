Daniela Blasco, finalista del Benidorm Fest 2025: "Hay mucho a mejorar para que todo salga impecable"

¿Cómo celebró su pase a la gran final del Benidorm Fest 2025?

Con mucha felicidad. Me acosté a las cinco de la mañana pero ni salí ni nada, y tampoco me tomé ninguna copa. Me fui al bufé que estaba abierto, cené a las dos de la mañana y luego estuve viendo mi actuación, dándole vueltas, leyendo comentarios de la gente y respondiendo a mensajes.

Sinceramente, ¿se esperaba superar la semifinal?

No lo sé, porque había mucho talento, tenía tantas emociones juntas y la cabeza estaba tan abrumada que me puse muy nerviosa.

Con usted se han clasificado Lachispa, Lucas Bun y Kuve. ¿Eran las que tenía en su quiniela?

Los tres lo hicieron increíble y sin duda se merecen estar en la final. Eran tres que me esperaba, sí.

¿La suya fue una actuación perfecta?

Hay muchas cosas a mejorar para que en la final todo salga impecable que iré puliendo, tanto vocal como de realización, un poco de todo.

¿Sintió el calor del público?, ¿llegó a conectar con él?

Sí, sin duda. Estaba un poco evadida con los auriculares, y eso te aleja un poco porque estás en tu movida, con la música en los oídos, pero aun así veía a la gente dándolo todo, y les escuchaba, así que no me imagino si me quitaran los auriculares. Me sentí súper bien y el recibimiento de la gente fue increíble.

¿Cree que el hecho de actuar la última en su semifinal le pudo dar alguna ventaja?

No lo sé. Yo simplemente quería montar una fiesta y quería acabar con la energía por todo lo alto. Creo que se consiguió.

¿Le gustaría repetir en esa posición el sábado?

Sí, me encantaría volver a actuar la última.

Ese baile suyo tan enérgico y poderoso, ¿supone algún obstáculo para su voz?

Sí, absolutamente. Al final estoy constantemente moviéndome, y tengo que estar muy pendiente de la respiración, de colocar la voz mientras estoy haciendo mil cosas, y todo eso limita mucho.

¿Qué le pareció la gala en su conjunto?

No la pude ver en directo y tampoco la he visto después. Estuve en el back stage todo el tiempo. Sí vi el final, y me pareció todo divino y con una magia muy guay.

Muchos eurofans quedaron boquiabiertos con el show de Edurne, que puso la guinda.

A Edurne sí la vi y me pareció increíble, estuvo súper reina. Me gustó mucho su entrada desde el aire y los bailarines.