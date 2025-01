El grupo de rock Devil Next Door incluye uno de sus temas en el cortometraje de terror ‘AMY’

Devil Next Door, el grupo de rock que irrumpió en la escena musical en 2024 con un EP de cinco canciones llamado Into the fire, y en cuyas filas militan músicos de bandas como Sexy Sadie, ha realizado su primera inmersión cinematográfica. Uno de sus temas, una versión muy particular del clásico de los años 70 (Don’t Fear) The Reaper, de Blue Öyster Cult, figura en la banda sonora del cortometraje AMY, dirigido por Ismael Luna.

(Don’t Fear) The Reaper se estrena a nivel global y está disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado 24 de enero. La canción se presenta junto a un videoclip dirigido por el mallorquín Gabi Simó.

Un corto con éxito en festivales internacionales

Ismael Luna, director del cortometraje de terror AMY, que fue presentado a finales del año pasado y que actualmente se está proyectando con éxito en muchos festivales internacionales, propuso a la banda, formada por Stefano Cecarrello (voz), Carlos Pilán (guitarra y coros), Toni Socias (batería) y Fran Sobrino (bajo y coros), realizar una particular versión del tema de Blue Öyster Cult, (Don’t Fear) The Reaper, para incluirlo en la banda sonora del cortometraje. AMY, según su director y guionista, es una fábula sobre una relación tóxica, donde ella arde de celos y él la trata como un objeto, controlándola y conduciendo la relación por donde le conviene. Una dependencia que solo puede acabar en la más insana de las obsesiones.

Los Devil Next Door aceptaron el reto y escogieron a Paco Ballester (Possible Records) para la grabación y distribución de esta versión, que se publica como sencillo.

Devil Next Door tenía claro que su versión debía ser reconocible para respetar el trabajo realizado por sus compositores, pero añadiendo su sello y sonido permeado de influencias rock de los 90s y stoner, que los caracteriza y que tan buenos resultados ha dado a la banda desde la publicación de su exitoso primer EP, Into The Fire, lanzado en septiembre de 2023.

Un momento del rodaje del videoclip / .

La banda se encuentra en estos momentos componiendo los temas que formarán parte de su nuevo trabajo y que verá la luz este mismo año. Al margen de sus miles de reproducciones en Spotify, el grupo también ha despertado interés en países como Bélgica o Polonia. «Uno siempre espera una buena acogida de su trabajo, pero no nos esperábamos una respuesta tan positiva», confesaron en 2024 en una entrevista a este diario.