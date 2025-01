Los dramaturgos mallorquines Rafel Gallego y Marta Barceló, rumbo a Grecia

El Festival Iberoamericano de Lecturas Dramatizadas, que se celebrará en Atenas el próximo mes de febrero, tendrá un marcado acento mallorquín. Su decimocuarta edición, que vuelve a contar con el apoyo del Instituto Cervantes, presenta cuatro obras del repertorio español contemporáneo, dirigidas por directores y actores griegos, en griego, dos de ellas firmadas por reconocidos dramaturgos de la isla: Rafel Gallego (Madrid, 1974) y Marta Barceló (Palma, 1973). La representación española la completan Yolanda García Serrano y Juan Mayorga.

Marta Barceló regresa a la capital griega

«No es la primera vez que participo en este festival, ya lo hice en 2020, con Abans que arribi l’alemany [obra con la que ganó en 2016 el Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears], interesada en dar a conocer mi trabajo como dramaturga al público griego», comenta Barceló, quien aterrizó en Atenas gracias a Maria Chatziemmanouil, gran difusora en Grecia del teatro español. «La conocí en un encuentro de traductores en la sala Beckett. Ella fue mi primera traductora, empezó con Tocar mare y ha llegado a convertirse en mi ángel de la guarda internacional», asegura la autora palmesana, con más de veinte años de experiencia teatral.

En esta edición, Marta Barceló participará con Anar a Saturn i tornar (2020), obra que tiene como protagonista a una profesora de 40 años a la que le diagnostica un cáncer de mama y que será dirigida en la capital griega por Irini Makrí e interpretada por Chrysa Kottarakou y Maria Elisavet Kotini, aunque por motivos de agenda la autora no podrá desplazarse hasta Atenas.

Marta Barceló, la primera por la izquierda, ya ha estado anteriormente en el festival griego, en otras ediciones / .

Rafel Gallego y la manipulación mediática

Quien sí viajará a Grecia y se estrenará en este festival es Rafel Gallego, con Fake, cuya lectura dramatizada dirigirá Nikolas Papadomichelakis, conocido por su papel en Mi gran boda griega. «Este festival es una magnífica ocasión para contrastar, para comprobar in situ cómo trabajan los textos en otros lugares. En el caso de Fake será interesante observar cómo afrontan en Grecia fenómenos comunes en la era de la globalización: la manipulación mediática o la corrupción política, por ejemplo», señala.

El intercambio de experiencias entre la dramaturgia propia y la de otros lugares siempre le ha motivado, «pero este festival tiene la peculiaridad de poder escuchar mi obra en una lengua cuyos códigos desconozco, de asistir a una experiencia que tiene que ver más con lo sensorial que con lo textual», subraya.

Maria Chatziemmanouil, el puente teatral entre Mallorca y Grecia

Otros atractivos que seducen a Gallego son el poder compartir experiencias con autores como Barceló, García Serrano y Mayorga, y conocer a Maria Chatziemmanouil, a quien «el teatro en general, y el catalán en particular, le debe muchísimo», asegura. «Maria es nuestro puente. En mi caso, me gusta contar que entendió Fake mejor que nadie. En la obra hay un enigma, un elemento difícil de entender que atraviesa toda la pieza; ella lo descifró a la primera. En cuanto al teatro griego, el clásico me ha acompañado siempre. ¿Qué seríamos sin Sófocles o Esquilo? Ya no como autores sino como ciudadanos. Ellos pusieron las bases de todos los conflictos que somos capaces de escribir, y de vivir. Al teatro griego contemporáneo me he asomado, como al croata o al de Quebec, por curiosidad, porque me interesa saber sobre qué escriben y desde dónde lo hacen. He leído a Lena Kitsopoulou o a Yanis Mavritsakis, entre otros».

Un momento de ‘Fake’, la obra de Rafel Gallego que se representará en Atenas / .

Preguntado por si confía en que el gobierno de Pedro Sánchez ponga fin al mal de la manipulación mediática y la desinformación, Gallego opina que al presidente del Gobierno «solo le ha interesado el problema en el momento que ha tocado a su puerta. Cuando Ferreras y sus colegas de la mafia mediática amplificaban ‘burdos’ bulos sobre Pablo Iglesias, el presidente miraba hacia otro lado. Ahora están intentando poner límites, otra cosa es que lo consigan. De todas maneras, yo creo que la gente se cree lo que quiere, es lo que se llama el sesgo de confirmación. Necesitas menos clicks para contrastar una fake news que para subscribirte a Netflix, pero la mayoría prefiere lo segundo», espeta.

