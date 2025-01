Raió, Manresa, March, ‘1936’...

En El Shock 1 y 2 Andrés Lima y su troupe nos regalaban un maravilloso barrido por los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. Desfilaban en las dos obras las dictaduras militares de América Latina, la tiranía económica liberal y la era del conservadurismo más antisocial iniciado por Reagan y Thatcher y el papel de los Estados Unidos, omnipresente en todos esos tableros. Apabullante. En 1936 lo han vuelto a hacer para contar, casi al nivel de Goya con sus pinturas sobre el horror, el golpe de Estado de Franco, la Guerra Civil y las décadas de oscuridad que le siguieron, con sus sombras aún presentes. Siempre con los mismos dramaturgos: Albert Boronat, Juan Cavestany, Juan Mayorga y el propio Lima, y con buena parte de los actores de aquellos montajes: Antonio Durán ‘Morris’, Alba Flores, Natalia Hernández, María Morales, Paco Ochoa, Blanca Portillo, Guillermo Toledo y Juan Vinuesa, todos en estado de gracia y acompañados del Coro de Jóvenes de Madrid, que cantan y actúan lo que haga falta para completar los cuadros escénicos. El orgullo mallorquín del espectáculo vuelven a ser Miquel Àngel Raió y Jaume Manresa en la videocreación y la composición musical, respectivamente. Andrés Lima ya no trabaja sin ellos, y no me extraña viendo los resultados.

Hay de todo durante unas cuatro horas de función en el CDN (entradas agotadas desde hace mucho tiempo) que no se hacen largas. La rabia, plasmada en esos frescos de la sinrazón perfectamente interpretados y coreografiados; la conmoción que siempre genera la guerra; ese pasar cuentas, irremediable, con el fascismo que reventó la posibilidad del progreso en España con la inestimable ayuda del exterior (por acción u omisión) y del otro mallorquín presente en la obra, el financiero Juan March; pero también la crítica necesaria al bando perdedor, que tenía la razón de su lado pero cometió muchos errores.

Los monólogos, brillantes, y las escenas corales se suceden, las bombas, dan paso a los discursos, del dolor se viaja al cabaret o a esas cenas donde la ‘gente de bien’ se repartía los roles. Hay estrategia militar, sangre, miseria humana y pueblo. Hay drama, mucho, pero también humor y música. Puede que sea la obra definitiva sobre el tema; en todo caso la que deberían ver las generaciones a las que la tragedia y sus consecuencias les caen lejos en el tiempo. 1936 hará gira, estad atentos.

