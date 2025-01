De l’amor als arbres

He llegit aquests dies un llibre admirable: Le parfum des forêts, de Dominique Roques, editat i traduït al castellà per Siruela amb el títol El aroma de los bosques. També m’agrada el subtítol: El hombre y el árbol, un vinculo milenario. L’autor, que ha treballat durant anys en la tala dels arbres que li podien proporcionar les matèries primes –les aromes que l’embriagaven dels arbres tot just tallats– al servei de la indústria dels perfums, ens explica el trajecte que l’ha portat a conèixer la història d’alguns boscos al llarg dels seus viatges per països i paisatges d’arreu del món fins arribar a entendre el drama que suposa, tot i la necessitat dels homes de viure en la contradicció de mantenir i conservar els boscos vius, el necessari aprovisionament de fustes i llenya. Ell creu que les històries d’aquests boscos il·lustren la dificultat de reconciliació entre els arbres i els éssers humans. Però també vol creure que aquesta reconciliació és possible.

De nin, perquè el seu pare treballava de llenyater, va aprendre a valorar la bellesa dels arbres i el perfum de la fusta. Però també va veure com s’introduïa la motoserra i els llenyaters abandonaven les destrals mil·lenàries i s’apuntaven a l’exercici de la tala mecanitzada. Però ens diu que li agrada viure entre els arbres, sentir la vibració del bosc viu, el renou de les branques suaument mogudes pel vent, els llums i les ombres que es projecten al bosc; perquè tot això contribueix a configurar la bellesa de l’arbre, perquè l’arbre és la creació més fascinant i admirable. Des de la terra profunda, on endinsa les arrels, empeny la sàvia cap amunt fins a l’últim extrem on brosten nous rebrots i noves fulles.

Cert és que l’explotació dels boscos per l’home ens ve d’antic. Aquesta ruptura amb la naturalesa començà el dia en què el caçador i recol·lector de fruites i verdures es convertí en tallador d’arbres. I això succeí en temps molt allunyats a les muntanyes del Líban, segons ho explica L’epopeia de Guilgameix, rei d’Uruk que aconseguí sotmetre el guardià del bosc de cedres i que la civilització s’imposàs sobre la natura salvatge. Segurament es tracta del primer relat literari de la història, que ens ha arribat escrit en escriptura cuneïforme devers tres mil anys abans de Crist sobre dotze tauletes d’argila procedents del poble sumeri, la primera civilització mesopotàmica, conservades al Museu Britànic.

I perquè creu en la reconciliació dels arbres i els homes, Dominique Roques ens convida a anar a veure amb ell els boscos llegendaris de la Terra i els seus arbres més sumptuosos, molts d’ells centenaris. Ens convida a olorar l’humus que es mescla amb la terra, a olorar les fulles d’eucaliptus, la resina dels pins, el perfum del serradís, el de la fusta que crema, l’olor del carbó. Acudim a les selves tropicals, tan cobejades pels especuladors i mercaders, les més humides i riques: la conca del riu Amazones i dels seus afluents, la del riu Congo, els boscos del sud-est asiàtic, les grans extensions de coníferes del Canadà i Rússia. I ens parla de la varietat d’espècies, dels arbres vells, dels arbres joves que a vegades es veuen obligats a esperar la llum durant dècades, fins que cau el gegant que els fa ombra. I de la vida intensa que es genera en els territoris boscosos i humits. Per mitjà del llibre he viatjat als boscos de Portugal, de Còrcega, de Califòrnia, a les muntanyes del Líban i els boscos de cedres, tan apreciats des dels temps més antics. He viatjat al Paraguai i he pogut comprendre la importància i el valor dels arbres del Chaco, un mosaic de boscos, sabanes i pantans, causa de guerres desfermades entre països veïns. He recorregut els boscos de faigs, escampats arreu d’Europa. I són boscos que acaparen un rastre de misteri aterrador, amenaçants i enigmàtics, alhora acollidors i cruels. Els contes populars europeus són plens d’aquests boscos que els joves herois hauran de trescar fins a trobar l’amor de les tres taronges i alliberar la jove que els vells gegants tenen sotmesa. Territori dels llops, amagatall de lladres, refugi de carboners.

La lectura d’aquest llibre m’ha desvetllat un sentiment de defensa i protecció cap als arbres i els boscos; però també m’ha fet recórrer els camins dels meus arbres amics, arran dels quals vaig viure els meus anys d’infantesa: els pins de davant les escoles del meu poble, els de la plaça, el lledoner de les set soques que els al·lots convertíem en un espai de joc, el ginjoler del jardí de can Leon, el pi ver, just a la vora de la fontanella d’es Porrassar, els alzinars de Castellitx i els pollancres que creixien devora el torrent, el pi de Son Perot de Pina, que els braços de quatre al·lots no abastaven per abraçar la soca... També aquests arbres m’han desvetllat el seu perfum.

