Significado del abrazo

El martes de esta semana que estamos terminando ha sido el Día Internacional de Abrazo. Es cierto que hay días internacionales para todo, y no suelo hacerle mucho caso, pero este día en especial me mola, y mucho.

A título personal, los que bien me conocen, saben que soy una persona muy «abrazadora», incluso durante mis treinta años ya de experiencia como pediatra he abrazado a las familias y a mis peque pacientes, incluso durante la primera visita, sin conocerles de nada. Con el paso del tiempo y en futuras visitas tras ese primer abrazo, algunos me llegaron a decir que de todo lo que pudimos hablar durante la consulta recuerdan el abrazo.

Sinceramente, no nos abrazamos mucho, la verdad. La principal razón creo que es la falta de confianza: ¿Por qué tengo que ir abrazando a gente que no conozco lo suficiente? Y mi respuesta, como diría un gallego es: ¿Y por qué no? Otra buena respuesta de un gallego sería: Depende.

Hoy en día se estudia todo y se publica todo. De varias encuestas, algo más del 60% abrazan sobre todo a sus parejas, un 40% a los hijos y cerca del 30% a los padres, y un porcentaje menor a los amigos, muy curioso este dato. En estas encuestas también se hablaba de abrazos a los animales de compañía, que superaban en poquito a los padres. Hay un dato que me llamó la atención, de media se abraza unas 14 veces a la semana. Me parece poquísimo, me temo que estoy abrazando a muchos que no reciben los abrazos que les toca.

Si hablamos algo sobre medicina y abrazos, está claro que sus efectos son muy beneficiosos. Para empezar debo decir que hay que abrazar bien, con ganas, nada de darse esas palmaditas de mierda suavecitas en la espalda, no puedo con ellas. Se ha hablado mucho de la duración, creo que aquí nos pasamos un poco. Dicen que debe de durar entre 4 y 10 segundos. Para mí depende del tipo de abrazo. Hay abrazos que te proporcionan amor, otros consuelo, otros paz y tranquilidad, otros ternura. Siempre he creído más en la calidad que en la cantidad, por eso de los 10 segundos. Yo, personalmente, abrazo corazón con corazón, es decir, al revés de lo que estamos acostumbrados, pudiendo sentir en muchas ocasiones el latido de la otra persona. Si queréis intentarlo, hacedlo.

Continuando con el tema médico, ¿qué segregamos en nuestro torrente sanguíneo durante el abrazo? Oxitocina, también llamada la hormona de la felicidad, nos relaja, nos tranquiliza, nos reconforta, nos hace sentirnos guay, contentos. Por otro lado disminuyen los niveles de cortisol, del que tanto se habla últimamente en redes. Yo la llamo la hormona de la mala leche, la que nos cabrea, la que nos estresa, la que, a algunos, les hace ir por la vida con la misma cara que El Fary comiéndose un limón. Al reducir los niveles de cortisol, disminuye la presión sanguínea y se reduce también la frecuencia cardiaca, dos acciones muy favorecedoras en nuestro organismo.

Como sabéis, los niños lo repiten todo. Cuando hemos hablado del uso del móvil en casa, o el orden, o el respeto para con nuestros familiares o el buen uso del lenguaje, abrazarnos en casa y que nuestros hijos sean testigos sembrará en ellos la semilla de la abrazoterapia, que «contagiarán» de por vida.

Abracémonos más.

