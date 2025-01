Pontevedra, meca del cine y la televisión con los Premios Feroz

"Es un momento súper emocionante", afirma en una entrevista con EFE la organizadora de estos premios, que lo único que pide es que todo "salga bien" y confía en que la gala guste a los espectadores que por primera vez la verán por RTVE, porque, anticipa, "será muy canalla". María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), que supervisa en Pontevedra todo el montaje de cara a la ceremonia de esta noche, destaca que "estamos muy agradecidos" con el ente público "por haber creído en nosotros" tras doce años impulsando estos galardones. La Dani, al que Guerra define como una "fuerza de la naturaleza", será el presentador de una gala en la que el sector y la crítica quieren festejar el que ha sido un año de "sorpresas maravillosas" en cine y en televisión, con ficciones muy arriesgadas que han triunfado entre el público. 2024 ha sido, según destaca la máxima responsable de la organización de los Feroz, "un año de cine y series adultas" con historias que han abordado "temas pedregosos pero apasionantes". Poder llegar a nuevos públicos a través de un canal de máxima audiencia "nos llena de orgullo y es una responsabilidad", sostiene la presidenta de la AICE, que junto con su equipo promete hacer una gala "excelente" y que no dejará indiferente a nadie. RTVE "no quiso controlar el guion", asegura María Guerra, que añade que "no te puedo decir todo lo canallas que han sido" sus responsables, Javier Durán y Diego Soto, "pero yo misma he sufrido su cinismo" y avanza que "nos ponen a todos en la picota". "Es importante que nos riamos de nosotros mismos y que también nos riamos de la situación", destaca la periodista sobre una gala que "tenemos que hacerla rápida, bonita y, sobre todo, bien".