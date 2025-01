50 años del Grup Dimecres, “un foro pionero” que sacudió las artes plásticas en Mallorca

Este 2025 se conmemora el 50 aniversario del Grup Dimecres, un grupo de intelectuales, artistas y amantes del arte que a mediados de los años 70 convirtió Manacor en la capital de las artes plásticas. Creado en marzo de 1975 a partir de un encuentro entre Miquel Brunet, Bartomeu Riera Bassa y Juli Ramis, incorporó a artistas como Manolo Mompó, Rafael Amengual, Ritch Miller, Ellis Jacobson, Jim Bird, Llorenç Ginard, Jorge Pombo y Manolo Villalta, entre muchos otros. Eran años de una gran efervescencia cultural en la isla, quizás la época de mayor y mejor actividad. El Ajuntament de Palma ya emprendió la tarea de revisar el Grup Dimecres en una publicación de calado y en un interesante documental que acompañaban a una gran exposición que se celebró en Ses Voltes en 2011 y que luego itineró por Manacor. Ahora, también auspiciado por el consistorio palmesano, se está realizando una investigación sobre ese contexto cronológico tan estimulante, un proyecto sobre la Jove Plàstica a Mallorca que, si todo va bien, verá la luz durante este año en el Casal Solleric.

Un lugar de encuentro destacado y relevante

En palabras de Fernando Gómez de la Cuesta, comisario del proyecto sobre Grup Dimecres que se presentó en 2011, “este grupo fue un foro pionero, un lugar de encuentro destacado y relevante, cuando la información no fluía por todas partes y los artistas, los creadores, pero también los coleccionistas, estaban ávidos de ella. Grup Dimecres no era solo una entrañable junta de amigos, Grup Dimecres era, en realidad, el caldo de cultivo que luego germinaba en los estudios de cada uno de ellos, un lugar de encuentro, pero también de conocimiento e inspiración”.

Reunión del Grup Dimecres en Ca'l Dimoni, en Algaida, promovida por Gaspar Oliver en 1978. Entre otros, Baldovino, Dorothy Bird y un hermano de Jim Bird, Mompó, Rafael Amengual, Miquel Brunet, Jim Bird y Longino / .

El Grup Dimecres (1975-1980) se reunía habitualmente en un bar del extrarradio de Manacor, Can Nofre, alrededor de platos tradicionales mallorquines. Unas veladas que en algunos casos llegaron a juntar a más de 80 asistentes y que tenían como protagonistas a la creación plástica y la confrontación de ideas. Además de los citados participaron artistas como Steve Afif, José María de Labra, Longino, Sempere, Guinovart, Castaldo, Gustavo y Robert Llimós, coleccionistas como Gaspar Oliver, José Castor, Pep Truyols o Jerònima Sastre; y, de manera intermitente, escritores de la talla de Damià Huguet, Rafel Jaume, Josep Melià, Guillem Frontera o Alexandre Ballester.

Comer, beber, vivir y el arte como razón de ser

“El verdadero valor de aquellas reuniones radicaba en comer, beber, vivir, amar y, sobre todo, el afecto por el arte como aglutinante y como razón de ser”, subraya De la Cuesta, quien apunta que los encuentros se fueron sucediendo, primero y casi exclusivamente en Manacor, en su Club de Tenis, luego en Can Nofre en la barriada de Fartàritx y esporádicamente en el Bar Póquer de la calle Ebro. Manacor siempre fue el lugar que aglutinó la mayoría de los encuentros sin que eso fuera óbice para otras incursiones del grupo por el resto de la isla: Can Quirante en Sant Jordi, Cal Dimoni en Algaida, algunos de los restaurantes de Génova, el Bar Casa Miss de Sa Pobla, Ses Cases Velles de s’Era de Pula, Can Faro de Artà, Porto Cristo o Cala Bona. Normalmente se citaban en bares o restaurantes, en otras ocasiones acudían a la casa de alguno de los asistentes a las reuniones como la de Ellis Jacobson en la Bonanova, la de Miquel Servera en Son Servera, la del ceramista Antoni Riera en Establiments o la finca Son Comte de Manacor propiedad de Riera Bassa.

Guillermo Medina, Amengual, Mestre Oliver, Pombo, Ginard, Riera Bassa, Sebastià Gelabert, Josep Truyols, Bird, Manotes y Richt Miller, entre otros, en el Bar Can Nofre de Manacor / Gaspar Fuster Veny

La primera y la última exposición

La primera colectiva que bajo la denominación de Grup Dimecres realizaron sus integrantes más habituales sucedió en Manacor, en su Club de Tenis, en la que participaron, aportando tres piezas cada uno, Rafael Amengual, Jim Bird, Miquel Brunet, Llorenç Ginard, Ellis Jacobson, Guillem Jaume, Mestre Oliver y Ritch Miller, el núcleo duro por aquellos entonces del Grup Dimecres. El Diario de Mallorca, en su edición de 23 de mayo de 1976, publicó: “Todos los miércoles del año, un grupo de pintores se reúne. Su cuartel general radica en Can Nofre (Manacor) pero no por ello eluden esporádicas peregrinaciones a otros centros culinarios de Mallorca. Artà y Sa Pobla, por ejemplo, conocen de sus idas y venidas, bloc en mano. Son ocho –unas veces más y otras menos– pero ocho fijos de plantilla. A las nueve se les sirve una cena (el último menú fue “bollit” y vino franja roja de Binissalem). Después dibujan. Un aquelarre artístico envuelve, invisible, el ambiente. Los trazos se apresuran. Unas veces ejercen de artistas y otros –o los mismos simultáneamente– pasan por modelos en una total simbiosis inspiradora. (…) Cada miércoles –Grup Dimecres– se encuentran. Esto ya no es noticia. Pero esta vez, la última vez, decidieron exponer conjuntamente, aprovechando las fiestas de Manacor. Así, ayer –sábado de ferias– colgaron sus cuadros en el Club de Tenis. Tres obras cada uno. Será un éxito”.

En una de las últimas grandes exposiciones dedicada al Grup Dimecres, en Ses Voltes, a finales de 2011, en cuyo impulso jugó un papel determinante Joan Carles Gomis, Ellis Jacobson recordó que “cada uno traía su blog y después de comer, empezábamos a dibujar o copiar. Era divertido porque era algo distinto. Los dibujos podían ser artísticos o cómicos”.

“El Grup Dimecres no era un grupo como el Equipo Crónica o Dau al Set; el nuestro era un grupo de amigos que esperaban su día después de una semana de trabajo”, comentó Rafael Amengual, otro de los artistas de los miércoles.

En primer término, Longino / .

