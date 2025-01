Vanessa Goikoetxea canta por primera vez en Mallorca

La soprano Vanessa Goikoetxea cantará por primera vez en Mallorca este jueves, 23 de enero, en un concierto de la Orquestra Simfònica de Balears en el Teatre Principal de Palma, dirigido por José María Moreno y en el que también intervendrá la Capella Mallorquina. Además de su debut en la isla, esta será también la primera ocasión en la que esta solista interprete Canciones de un caminante, de Gustav Mahler, y Requiem for the Living, de Dan Forrest. Además, en este concierto se podrá escuchar El cazador furtivo, de Carl Maria von Weber. Este viernes repetirán en el Auditori de Manacor.

Goikoetxea intervendrá en Canciones de un caminante y en el Requiem. «El conjunto del concierto tendrá el romanticismo como eje», destaca la soprano, quien ya ha trabajado antes con José María Moreno y tiene una carrera internacional. Nacida en Florida, creció en el País Vasco y desde niña ha estado ligada a la música, aunque descubrió su amor por cantar siendo ya más mayor. «El canto irrumpió en mi vida de manera casual y ahora es mi pasión y no puedo concebir una vida sin cantar», afirma.

La soprano tiene la agenda completa hasta 2027. / Juan Martín

«De Canciones de un caminante, lo que me atrae es el tratamiento de Gustav Mahler según los sentimientos del caminante», comenta sobre qué le sedujo de esta propuesta. «Me parece un texto muy poético, en el que la línea de canto es absolutamente mahleriana y el tratamiento que hace la orquesta y la voz es espectacular y mágico», añade sobre este primer ciclo. En cuanto al Requiem for the Living, que desconocía, afirma: «Ha sido toda una sorpresa, porque es una música como cinematográfica, coral, preciosa. La armonización es luz y tiene mucho que ver con el requiem, que los cristianos vemos como el paso a una nueva vida, llena de luz, y es auténticamente preciosa».

Las canciones de Mahler le exigen «más dramáticamente que vocalmente como intérprete». En cuanto al Requiem de Forrest, «lo veo algo como más natural, más sencillo. Estuve lleyendo sobre el Requiem y tiene cinco movimientos, la soprano está en dos de ellos. En uno tiene la voz cantante y en el último momento tiene una pequeña intervención. En el movimiento que está sola, se dice que Dan Forrest quería darle el toque humano».

Goikoetxea afirma que la suya es una profesión de «mucho sacrificio», pero en compensación tiene la agenda completa hasta 2027.

