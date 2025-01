Salvador Oliva: «Me pareció bien que no se doblase ‘El 47’, creo que es una idea excelente»

Salvador Oliva tiene un pequeño papel en la premiada y multinominada a los Goya película El 47. Su aparición es de tan solo unos segundos, los suficientes para haber tenido a un «monstruo» de la interpretación como es Eduard Fernández cara a cara. La experiencia fue «un regalo» para el actor mallorquín, quien comparte la decisión del director Marcel Barrena de no doblar al catalán el filme y apunta de dónde surgen las críticas: «Está claro que el fascismo español es muy bestia, pero el fascismo catalán también existe, hay gente de extrema derecha catalanista».

En El 47, Salvador Oliva interpreta a un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona de finales de los 70 que, tras una ventanilla, atiende sin nada de empatía y poca colaboración a Manolo Vital (Eduard Fernández). Marcel Barrena le indicó «que fuera todo lo más natural posible». «Me dijo: ‘vamos a actuar desde la verdad absoluta, no actuamos, sino que lo hacemos’. Es muy interesante desde una naturalidad, verdad y espontaneidad, porque teníamos un texto, un guion, que era la base, pero sobre eso me dijo ‘vamos a jugar’. Y Eduard Fernández se te planta delante como si tal cosa y tú reaccionas como puedes a lo que te hace este monstruo que es maravilloso», recuerda del rodaje, que en su caso fue una sesión, un par de horas de trabajo para filmar la escena.

«La historia es preciosa y todo el mundo se portó como tiene que ser, como profesionales y maravillosos, queriendo una historia que es de amor y de humanidad», añade sobre su experiencia. A Oliva le gustó el guion y también la película, en la que él se ve «salvable», dice con humor. «Me han dicho que he hecho perfecto el funcionario franquista», añade sobre su breve papel.

Otra imagen del mallorquín en la película. / .

Acerca de la polémica en torno a si El 47 debía de haberse doblado al catalán (parte de los diálogos son en castellano), el actor es de los que cree que no era lo adecuado para reflejar la historia, tal como han defendido el director y Eduard Fernández. «Si quieres reflejar la verdad más absoluta, o lo más parecida posible, y tienes la posibilidad de hacerlo ¿por qué no lo vas a hacer?», plantea. «Si a una familia de Andalucía, de Morón de la Frontera, que son sevillanos y tienen este acento, intentas doblarlos al catalán, le quitarías la riqueza léxica y semántica y expresiones que tiene una lengua y sus dialectos», razona Oliva. «No hay ningún conflicto, quien odia siempre encontrará problemas o quejas y, sobre todo, si hay el catalán de por medio, con la catalanofobia constante desde hace siglos en nuestra casa, es normal y en redes todo vuela a una velocidad increíble. Para mí, no hay ningún problema, me pareció bien que no se doblase El 47, creo que es una idea excelente».

En su caso, también tuvo libertad para hablar en el catalán de las islas. «Yo le dije a Marcel: yo soy mallorquín y tengo que hacer un funcionario del año 78 en Barcelona. Y me dijo: ‘¿qué pasa, no puede haber un mallorquín trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona? Adelante’».

El cine y las series son «alicientes» en la carrera de este actor y dramaturgo, que sigue con su compañía La Impaciència, trabajando con la Iguana y estrenó hace muy poco El malalt imaginari en el Teatre Principal de Palma, además de ser payaso de la Sonrisa Médica. «Soy muy afortunado, vivo y sobrevivo del teatro y de trabajar en el hospital. Todo lo que pueda venir, bienvenido sea».