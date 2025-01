La primera edición de los Mallorca Electronic Music Awards coronan a Guri & Eider y rinden homenaje a Juan Campos

La música electrónica de Mallorca disfrutó ayer de su gran noche en la gala de la primera edición de los MEM (Mallorca Electronic Music Awards) que, organizada por la promotora Zulos Club e impulsada por La Siesta Magazine, tuvo lugar en el Teatre Xesc Forteza.

La velada arrancó con la intervención del director general de Música i Arts Escèniques del consistorio palmesano, Rafel Brunet. Luego, los creadores de estos galardones, Tommy M. Jaume, Pere Morón y Javier Fernández entregaron a Danzú el premio a mejor promotora de 2024. Posteriormente llegaron el resto: mejor track o remix de 2024 (que ha ganado “Anyone Else Like You” de Guri & Eider), mejor club 2024 (Social Club), mejor festival 2024 (Origen Fest), mejor sello 2024 (Suburban Music), mejor live 2024 (Not Demure), mejor productor 2024 (Guri & Eider), deejay revelación (Marc Donoso), mejor deejay hard techno 2024 (John P), mejor deejay minimal 2024 (Kiko Melis), mejor deejay techno 2024 (Barolec), mejor deejay tech house 2024 (Javitoh) y mejor deejay house 2024 (Kiko Navarro).

Juan Campos, durante su intervención en la gala / .

Juan Campos, "una institución en la isla"

Pero, sin duda, los momentos más emotivos de la velada se vivieron con la entrega de los Premios Leyenda como reconocimiento a una carrera. El primero lo recibió, a título póstumo, Winrich PM de la promotora Club 25 mientras que el segundo recayó en Juan Campos, toda una institución en nuestra isla. En ambos casos, sus familias y amigos disfrutaron del homenaje desde la primera fila de un abarrotado teatro.

En la gala, además del jurado formado por Álex Caro, Barolec, Manu Sánchez, Mike Mauri, Nacho Almagro, Pedro Silva y Rosana Nun, quienes eligieron a los finalistas antes de que más de 40.000 votaciones decidieran a los respectivos ganadores, también participaron, entregando los galardones creados por el artista local Philip Wolf, rostros tan conocidos de la escena como Ángel González, Cati Moreno, César del Río, Fabian Roelandt, Isaac Indart, Javi Bora, Javi Cannus & Pili Virtual, Kiko Navarro, Paco Belucci, Paula Serra, Pepe Link, Sote de Lino, Sp1der, Treze y Vikenzo.

Tampoco se perdieron la cita artistas de la talla de Dj Sammy o Des Mitchell; Miki Jaume del Grup Trui; Miquel Gallego y Amanda Brunet (Origen Fest); David Puchetti, Juanse Alomar y J. Martin de Lokita; Nofre Plomer, expropietario de la Sala Fónica y de la promotora Es Peixet; Sebas Ramis y Vik-T de Suburban; César Martín y Ralfus de Rex Party, Javi de Colors, Óscar Mula, Jaume Colombás, Juan Ochogavía (IB Red), sin olvidar a los nominados Agostina Spinelli, Álex Losa, Bizen López, Danny Fernandez (Intro Mallorca), J. Leonel (Yûgen), Kiko Fernández, Melohman y una amplia representación del Rock n’Rostoll.

Se entregaron distintos premios en una gala que se celebró en el Xesc Forteza / .

La primera gala de los MEM Awards contó también con la presencia de otros muchos artistas de la isla como Adrián Román, Alba Serrano, Bertikal, Boshan Montes, Botet, Daiko Kult Dj, Dani Bustos, Danniel Selfmade, Dimoni, Ele PM, Erick Navas, Franco di Sola, Gastón Feity, Gavella, Goat Rat, Javi Bosch, Javi Cascales, Javi del Valle, Joan Oliver, Kevin Moreno, Lucca Effe, Matk, Matteo, Meraki, Milo, Miquel Font, Mo Berden, Monty, Nekita, Nobisaki, Pablo Larocca, Pijama Bros, Rachel de Vidal, Ricardo de León, Robert Loop, Romo, Salomon, Sandra Lamb, Sara Collado, Sarai, Selin Kaya, Tides, Tito García, Titto Bahía, Toni J, Toni Manzano, Toni R, Txema Sánchez, Valerio Latina, Vanesa Fernández, Víctor VM, Vik-T, Will DC o Xisco Sánchez, además de promotores como Anita (Oculto), Conejo Manso, Javier Isern (BCM), Joana Oliver (Limit), Maria (Infern), Montse Vallespir y Eva Patiño (Amok), Octavio Alegría (Sunset), Óscar Nedo (El Barbero) o Xesc Ripoll (director de la Sala Fónica).

PALMARÉS COMPLETO MEM AWARDS

Mejor promotora 2024: Danzú

Mejor track o remix 2024: “Anyone Else Like You” de Guri & Eider

Mejor club 2024: Social Club

Mejor festival 2024: Origen Fest

Mejor sello 2024: Suburban Music

Mejor live 2024: Not Demure

Mejor productor(es) 2024: Guri & Eider

Deejay revelación 2024: Marc Donoso

Mejor deejay hard techno 2024: John P

Mejor deejay minimal 2024: Kiko Melis

Mejor deejay techno 2024: Barolec

Mejor deejay tech-house 2024: Javitoh

Mejor deejay house 2024: Kiko Navarro

Premios Leyenda: Juan Campos y Winrich (Club 25)