Rocío Vidal: «En ‘El Jueves’ aprendí a no tener miedo de ser irreverente»

¿Qué tal sienta un premio como el Ciutat de Palma de Còmic?

Es un honor inmenso, especialmente porque reconoce un trabajo tan personal como Gorda. Me hace sentir muy emocionada, no solo por lo que representa para mí como autora, sino por lo que puede significar para otras mujeres gordas y personas que se sienten invisibles. Este premio pone en valor la lucha con la salud mental y me anima a seguir creando desde la honestidad, la vulnerabilidad y el humor.

¿A qué autores mallorquines admira?

Me gustaría destacar especialmente a Tomeu Pinya y Anabel Colazo. Su técnica y delicadeza en el dibujo me parecen excepcionales, y su obra transmite una sensibilidad que admiro profundamente. Asimismo, Max es padre del underground español y es imposible no prendarse de ese estilo y narrativa.

¿Qué puede desvelar de Gorda, su obra galardonada?

Gorda es una obra que nace de mirar hacia adentro, de hablar con honestidad sobre la salud mental, los trastornos alimenticios y la vulnerabilidad que debemos habitar para que nuestros demonios no nos consuman. Es un puente hacia cualquier persona que conviva con sus sombras, mostrando desde lo más crudo y visceral hasta cómo la amabilidad puede ser la base para sanar. Espero que tanto las mujeres y personas gordas como cualquiera que se haya sentido atrapado en su oscuridad encuentren en este libro un lugar donde sentirse visibles y comprendidos. Es una invitación a reflexionar, a conectar con esa parte de nosotros que a veces evitamos y, sobre todo, a tratarnos con más ternura.

¿Qué aprendió en El Jueves?

Hace un par de años que dejé de colaborar con El Jueves, pero atesoro lo aprendido durante 7 años con ese proyecto: fue una escuela increíble. Aprendí a trabajar con plazos ajustados, a encontrar el equilibrio entre mi voz personal y los temas que el público espera, y a no tener miedo de ser irreverente y sentir la libertad de hablar de sexualidad, precariedad y realidades en los márgenes. Eso me ha ayudado a encontrar mi voz y a navegar el humor y la comedia.

Su primera obra larga fue Machistadas.

Machistadas fue mi manera de convertir la rabia en algo productivo, divertido y exagerado. A través de situaciones cotidianas quise visibilizar micromachismos que muchas veces pasan desapercibidos pero que tienen un impacto enorme en nuestra forma de entender las relaciones y el mundo. Quise reírme e invitar a reírnos mientras le dábamos nombre a cosas que «no eran para tanto» pero eran los cimientos de la misoginia interna, invitando a reflexionar sobre el machismo estructural desde un lugar accesible, porque el humor es una puerta de entrada para abordar temas incómodos.

¿Qué papel le pide al humor?

Para mí, el humor es supervivencia. Es mirarle a la cara a nuestros demonios y atrevernos a reírnos de ellos. Es una herramienta para aligerar la carga, quitar piedras de la mochila y poder seguir adelante. El humor no le resta importancia a lo que vivimos, pero sí nos da una perspectiva diferente, más ligera, que nos permite conectar con otras personas y resistir con más fuerza.