Marilén Ribot: «Estoy muy contenta de que se reconozca el circo emocional»

La obra Cuirassa oberta le ha valido a Marilén Ribot, de Manacor, el Premi Margaluz d’Arts Escèniques, por «la temática que aborda esta historia, el equilibrio de los recursos utilizados, la innovación artística y la interpretación, que hace que el espectador conecte con el lenguaje corporal de la protagonista», según el jurado.

Este galardón supone «un reconocimiento al trabajo de dos años y medio de creación y al trabajo en equipo. Estoy muy contenta de que el circo emocional pueda formar parte de estos premios, y también me da fuerza para incubar el próximo espectáculo, Crisàlide - All you need is Love, que si todo va bien se estrenará a finales de 2025».

Cuirassa oberta, que pudo verse en junio del pasado año en el Teatre Principal de Palma, es la primera propuesta de la compañía Marilén Ribot. Se trata de un espectáculo de creación propia que nace de la necesidad personal de lanzarse a tratar temas íntimos pero universales, siempre desde la belleza, utilizando un lenguaje físico que armoniza técnicas de circo y escritura dramática. «Cuirassa oberta habla de las heridas y cómo aprendemos con ellas, cómo convertimos el dolor en belleza caminando por la resiliencia y la superación personal , a través del movimiento, circo y la interpretación, envuelta en una composición musical creada especialmente para la obra», explica Ribot.

Además de en el Principal de Palma, la obra se ha podido ver hasta la fecha en Sabadell, Maó, Alcúdia, Reus, Valencia, Manacor y San Sebastián. Próxima parada: el 1 de febrero en el Teatro La Garriga, en Barcelona.

Ribot, que en febrero también empezará a trabajar en una segunda creación, apunta su compañía «sigue la filosofía japonesa del ikigai ( propósito de vida) y del kintsugi (realzar nuestras cicatrices), desde las propias experiencias y de las relaciones humanas». Al margen de la Cia Marilén Ribot, también forma parte del Col·lectiu F.R.E.N.È.T.I.C., con el que lleva cinco años de gira.