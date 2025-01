Irma Amado: «Me obsesiona la pérdida, el deseo y el erotismo, la injusticia, el lenguaje»

Irma Amado (Pontedeume, La Coruña, 1982), ¿qué espera de este Premi Ciutat de Palma?

Los premios literarios buscan, entre otras cosas, incentivar y animar a que la gente escriba. Quizás recibir este premio me anime a ordenar algunos papeles, o a pasar al acto de la escritura de una manera, digamos, más sistemática. Uno puede pasarse su vida pensando literariamente y no escribir una sola palabra, del mismo modo que escribir y publicar no siempre van de la mano.

¿Qué define una obra como Las siete palabras, por la que ha sido premiada?

Si le soy sincera me abruma un poco hablar del libro. La sola palabra «libro» referida a algo escrito por mí me produce un cierto extrañamiento. Pero si intento hacer un ejercicio de análisis, diría que hay en Las siete palabras una tentativa de literaturizar cuestiones como la pérdida de la fe, el abandono, la soledad y la desesperanza, el vacío, la aceptación... Y pese a lo dicho, no creo que sea un libro pesimista, a pesar de su autora. En cuanto a la forma, he intentado valerme de algunas referencias bíblicas para trabajar el lenguaje y la estructura.

¿Qué temas le obsesionan como escritora?

La pérdida, el deseo y el erotismo, la injusticia, el lenguaje…

El jurado ha valorado la mezcla de registros, tonalidades y puntos de vista que se reúnen en su libro, una obra que contiene un cierto aire narrativo pero que presenta un fondo plenamente lírico.

Suscribo plenamente las palabras del jurado. Hay en el libro instancias propias de la narrativa como los personajes o, en ocasiones, el diálogo. Las personas del verbo son también varias. Las voces transitan lo cotidiano y lo mítico, la memoria y el presente; la fórmula a veces es narrativa, otras tiene forma de mera definición; encontramos versos breves y elusivos, pero también poemas perifrásticos…

¿Qué busca en la literatura?, ¿vive exclusivamente de ella?

Hasta hace poco siempre había trabajado cerca de los libros y de la literatura. Aunque resulte paradójico tratándose de dar clases de lengua y literatura, mi experiencia es que el trabajo como profesora me aleja de ella. Me gustaría trabajar cerca de la literatura. A partir de este premio podré decir que viví un tiempo parcialmente de la literatura (lo digo, claro está, desde el humor). La realidad es que vivo de dar clases en institutos públicos buena parte del curso (soy sustituta) y completo el exiguo salario de profesora con algunas correcciones ortotipográficas para editoriales.