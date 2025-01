Cati Moyà y Joan Bover: «Es un homenaje a Agustí y a la Mallorca que retrató»

El hallazgo por casualidad de la bobina original de la película que Agustí Villaronga rodó en 1985 para promocionar Mallorca es ya un comienzo de cine y no es de extrañar que haya dado pie al documental que ayer se llevó el Premi Maria Forteza d’Audiovisuals. La cinta perduda de Villaronga, de Joan Bover y Cati Moyà se podrá ver en IB3 a finales de mes y es un relato en paralelo sobre cómo fue la búsqueda de este material y cómo el cineasta mallorquín llevó a cabo ese encargo de Fomento del Turismo y que no se llegó a estrenar, al menos no la versión del director.

«Queríamos hacer un homenaje a Agustí y a la Mallorca que retrató», explicó ayer la periodista Cati Moyà, quien tiempo atrás localizó la bobina de la película Mallorca en un almacén de Fomento del Turismo. Joan Bover le propuso que esa historia se convirtiera en un documental.

Para este audiovisual, han contactado con quienes trabajaron con Villaronga y han desentrañado qué pasó con esta película, que en su época no se ajustó a lo que se esperaba de algo promocional. «Es un clip promocional, no es El mar, pero sí que tiene su mirada poética», añadió Moyà sobre la cinta objeto de este documental.