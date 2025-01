Sonia López Maestro recibe el premio de novela que tuvo que ser revocado

Sonia López Maestro ha ganado el Premi Ciutat de Palma Camilo José Cela de novela en castellano por La nieve cubrirá todas las cosas, un galardón dotado con 26.000 euros que le llegó después de que el Ayuntamiento de Palma tuviera que revocar la decisión del jurado de esta categoría, que había seleccionado otra obra, que ya estaba publicada y premiada, incumpliendo las bases del concurso. La ganadora, residente en Barcelona, ha declarado desconocer la polémica que ha rodeado la concesión de esta distinción y garantiza que su texto, «una novela de mujeres reales con problemas reales a los que van a tener que hacer frente apoyándose unas en otras», es inédito.

A partir de una historia verídica que le contaron sobre una mujer, López Maestro ha creado una ficción, situada en la España de los años 60, 70 y 80, concretamente en Madrid. El jurado del Premi Ciutat de Palma Camilo José Cela, al que se presentaron 277 propuestas, ha valorado de su texto «la destreza narrativa, la belleza lírica de la prosa y la originalidad a la hora de crear atmósferas literarias».

La escritora trabaja en aviación comercial y esta es su primera novela, aunque antes se había presentado a otros concursos literarios. «He hecho mucho relato, fui finalista de varios premios y tengo alguno publicado en antologías de relatos, pero como novela es la primera», confiesa.Este lunes, 20 de enero, como ganadora de este Ciutat de Palma se ha tenido que enfrentar a las primeras entrevistas, admite con cierto nerviosismo.

«Desde que tengo uso de razón, creo que no sabía ni escribir, a la música le ponía letra propia. Y desde que aprendí a escribir, escribo», explica sobre su afición a la literatura la autora de La nieve cubrirá todas las cosas.

«Una persona me contó su historia, por decirlo de alguna manera, me llamó mucho la atención y vi que había novela allí», comenta sobre el origen de esta obra. La trama transcurre a lo largo de diferentes décadas, porque la voz narradora es una mujer ya mayor, un personaje inspirado en quien le había contado aquella historia que le «impactó». Situar la novela en Madrid tantos años atrás implicó un trabajo de documentación. «Hay parte de verdad y parte de ficción», remarca Sonia López Maestro sobre su texto.

La autora, que hasta el momento se había centrado en escribir relatos, conocía «todo el abanico de premios» en ese género, pero no fue hasta tener escrita esta novela cuando descubrió los Ciutat de Palma. «Me llamó la atención porque tengo familia aquí y porque está muy bien dotado el premio. Y la isla me encanta y me dije, vamos a probar», ha contado en el Teatre Principal de Palma, donde se ha celebrado la gala de entrega de los galardones. Precisamente por tener primos aquí, Sonia López Maestro dice conocer ya la isla.

«Me gusta mucho la historia, de hecho estudié Historia, y la literatura me apasiona. Hay muchos temas, pero también hay mucho escrito. Encontrar el tema para la novela me ha costado muchísimo», ha explicado la premiada, que se declara también una gran lectora.

«Esta novela la escribí en época covid, porque estaba en ERTE y tenía tiempo para hacerlo, pero mi idea de novela no era esta, era otra la que quería escribir, lo que pasa es que surgió el tema y vi que había capacidad para hacer una novela sobre esto. Se presentó el momento adecuado para escribirla», resume.

Ahora escribe su segunda novela, con menos tiempo, en los ratos libres que le deja el trabajo, ha avanzado.

Decisión anulada

La polémica en torno a este premio surgió la pasada semana en cuanto trascendió la decisión del jurado, que había otorgado el premio de novela en castellano a una obra de una autora afincada en Canadá y que ya había sido publicada y premiada en concursos literarios internacionales, como constató este diario con una simple búsqueda en Google.

El viernes, en vista de este incumplimiento evidente de las bases de los Ciutat de Palma, el jurado de esta categoría, formado por Carlos Miguel Jover Jaume, Almudena Sánchez Jiménez y Octavio Cortés Oliveras, se reunió de nuevo de manera urgente y revocó su primer fallo. En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma informaba que se había designado otro texto ganador «de entre las propuestas literarias que optaban a la convocatoria».

Esta situación originó numerosas críticas hacia el Ayuntamiento. «Fracaso estrambótico de los Ciutat de Palma en castellano: el jurado revoca el premio de novela concedido a una obra ya publicada», manifestó Sebastià Portell, presidente de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

También desde Més per Palma se cuestionó la capacidad del actual equipo de gobierno municipal para organizar estos premios literarios. Esta formación anunció días antes que no asistiría a la gala de entrega de galardones ante la inclusión de modalidades en castellano.